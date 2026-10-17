एलॉन मस्क विरुद्ध मुकेश अंबानी: रिलायन्सचं खणखणीत उत्तरला स्टारलिंकचं प्रत्यूत्तर..
Elon Musk vs Mukesh Ambani: भारतात 'स्टारलिंक' (Starlink) सेवा सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबासाठी एलॉन मस्क यांनी मुकेश अंबानी यांना जबाबदार धरलं आहे.
Published : October 17, 2026 at 12:49 PM IST
मुंबई: भारतात 'स्टारलिंक'ची सॅटेलाईट ब्रॉडबँड सेवा सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबासाठी एलॉन मस्क यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना दोष दिला आहे, ज्यामुळं ऑनलाइन चर्चेला उधाण आलं आहे. या आरोपांना उत्तर देताना रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) नं स्पष्ट केलं की, ते 'स्टारलिंक'चं स्वागत करतात आणि त्यांना स्पर्धेची कोणतीही भीती वाटत नाही. कंपनीनं यावरही भर दिला की, भारतात काम करणाऱ्या सर्व संस्थांनी देशातील कायदे आणि धोरणांचं पालन करणे आवश्यक आहे.
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
पूर्णपणे सज्ज: रिलायन्सच्या विधानाला उत्तर देताना 'स्टारलिंक'नं म्हटलं आहे की, त्यांची संपूर्ण प्रणाली सज्ज आहे आणि सर्व आवश्यक सरकारी मंजुरीही मिळाल्या आहेत, तरीही त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कंपनीनं 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटलं, "आम्ही गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ नियामक संस्था, उद्योगक्षेत्र आणि इतर ऑपरेटरसोबत मिळून काम केलं आहे. आम्ही भारतात सुरक्षितपणे डेटा हाताळण्यासाठी विशेष प्रणाली, गेटवे आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. सर्व आवश्यक सरकारी परवानग्या मिळाल्या आहेत. 'स्टारलिंक' भारताला हाय-स्पीड इंटरनेटनं जोडण्यासाठी सज्ज आहे."
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
मस्क यांची टीका अधिक तीव्र: गेल्या शनिवारी, मस्क यांनी मुकेश अंबानींवर निशाणा साधत काही मीडिया रिपोर्ट्सचे स्क्रीनशॉट शेअर केले. या अहवालांमध्ये रिलायन्स आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्था आणि राजकीय प्रचार किंवा देणग्या यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख होता. मस्क यांनी उपरोधिकपणे मुकेश अंबानी यांना "पंतप्रधान अंबानी" (Prime Minister Ambani) असं संबोधलं होतं. मस्क यांनी त्यांच्यावर 'स्टारलिंक'च्या भारत प्रवेशात अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी "रिलायन्सच्या निधीतून चालणारी कंपनी कशी भाजपच्या फेसबुक मोहिमेला बळ देते," अशा शीर्षकाचा एक अहवालही शेअर केला. त्याच्या आदल्या दिवशी, मस्क यांनी अंबानींवर मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. सॅटेलाईट इंटरनेट सेवांना स्पर्धेत उतरण्याची परवानगी मिळेल का, असा प्रश्न मस्क यांनी उपस्थित केला होता.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
रिलायन्सचे स्पष्टीकरण: शुक्रवारी, RIL नं या टीकेला उत्तर दिलंय. कंपनीनं म्हटलं की, भारताचे गुंतवणूक वातावरण देशी आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांचं स्वागत करतं. मात्र, अशा मोकळ्या वातावरणाला कायद्याचं राज्य आणि सुसंगत नियामक प्रक्रियेची जोड असणे आवश्यक आहे. "रिलायन्स आणि भारतीय बाजारपेठेबाबत अलीकडे करण्यात आलेल्या टिप्पणींच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करू इच्छितो. इतर कोणत्याही भारतीय उद्योगाप्रमाणेच, रिलायन्सचा विकास अशा भारतात झाला आहे, जे लोकांचं जीवन सुधारणाऱ्या गुंतवणुकीचं आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे स्वागत करतं. भारत सरकारनं नमूद केल्याप्रमाणे, भारतीय असो वा परदेशी, प्रत्येक अर्जदारासाठी एकच प्रक्रिया लागू होते. अगदी जिओच्या स्वतःच्या सॅटेलाइट सेवांनाही अद्याप मंजुरी मिळणे बाकी आहे," असं रिलायन्सनं 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
जिओची यशस्वी वाटचाल : स्पर्धेबाबत आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट करताना रिलायन्सनं म्हटलं की, ते भारतातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन बाजारपेठेत 'स्टारलिंक'च्या (Starlink) प्रवेशाचं स्वागत करते. सर्व ऑपरेटरना देशातील कायदे आणि धोरणांचं पालन करणं बंधनकारक आहे. कंपनीनं म्हटले, "रिलायन्समध्ये आम्हाला स्पर्धेची कधीही भीती वाटली नाही. ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा कोण देते, हे ठरवण्यासाठी स्पर्धा हीच एक उत्तम कसोटी असते." रिलायन्सनं 2016 मध्ये भारतीय दूरसंचार बाजारपेठेत जिओच्या प्रवेशाचा उल्लेख केला. रिलायन्सनं म्हटले, "अवघ्या दहा वर्षांत, जिओने 53 कोटींहून अधिक ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. आम्ही भारतीयांना जगातील सर्वोत्तम डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि अत्यंत परवडणारा डेटा उपलब्ध करून दिला आहे. आम्ही सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रात स्टारलिंकसह इतर सर्व स्पर्धकांचे स्वागत करतो. जिओसह प्रत्येक कंपनीनं भारतीय जनतेची सेवा केली पाहिजे आणि देशातील कायदे, धोरणांचे पालन केलं पाहिजे."
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
दोन्ही बाजू नियामक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत: स्टारलिंक भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास इच्छुक आहे. कंपनीनं नमूद केले की, जिओच्या स्वतःच्या सॅटेलाइट सेवांनाही मंजुरी मिळणे बाकी आहे. रिलायन्सनं यावर भर दिला की, भारतीय असो वा परदेशी, प्रत्येक अर्जदारासाठी एकच प्रक्रिया लागू असावी, जेणेकरून शेवटी स्पर्धेचा लाभ ग्राहकांना मिळेल.
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