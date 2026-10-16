एलॉन मस्क यांनी आणली हवेत उडणारी टेस्ला रोडस्टर 2.0 कार
एलॉन मस्क यांनी हवेत उडणारी 'टेस्ला रोडस्टर 2.0' कार सादर केलीय. 'स्पेसएक्स' थ्रस्टर्सनी सज्ज असलेली ही कार हवेत उडते. 2028 मध्ये तिची डिलिव्हरी सुरू होईल.
Published : October 16, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: एलॉन मस्क यांची इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी 'टेस्ला'नं टेक्सासमधील 'स्पेसएक्स' रॉकेट चाचणी केंद्रात आपल्या दुसऱ्या पिढीच्या 'रोडस्टर'चं पुनर्निर्मित मॉडेल सादर केलं. या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये एलॉन मस्क स्वतः उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे वातावरण धुक्यानं आणि लेझर लाइट्सच्या झगमगाटानं अतिशय प्रभावी बनवण्यात आलं होतं. 2027 मध्ये टेस्लानं पहिल्यांदा या कारचं प्रोटोटाइप जगासमोर आणून सर्वांना थक्क केलं होतं; त्यानंतर सुमारे नऊ वर्षांनी हा कार्यक्रम पार पडला. मूळ 'रोडस्टर' 2008 मध्ये पहिल्यांदा समोर आली आणि 2012 मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाली. हे टेस्लाचे पहिलं इलेक्ट्रिक वाहन होते, जे 'लोटस एलिस' (Lotus Elise) च्या चेसिसवर आधारित होतं.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
दहा वर्षांची प्रतीक्षा : सुरुवातीला ग्राहकांना ही कार काही वर्षांत मिळेल, असx आश्वासन देण्यात आलं होतं. सुरुवातीला 2020 मध्ये डिलिव्हरी देण्याचं नियोजन होतं, जे नंतर 2024 पर्यंत पुढं ढकलण्यात आलं. आता एलॉन मस्क यांनी स्पष्ट केलं आहे की, दीर्घकाळ लांबणीवर पडलेलं कारचं लॉंच 2028 मध्ये होईल. कंपनीनं यापूर्वी 50,000 डॉलर्सची अनामत रक्कम (डिपॉझिट) स्वीकारली होती, तर काही ग्राहकांनी 'फाउंडर सीरिज'मधील 1,000युनिट्सपैकी एक मिळवण्यासाठी 2,50,000 डॉलर्सपर्यंत रक्कम भरली होती. आता नवीन बुकिंगसाठी नोंदणी सुरू झाली आहे.
'स्पेसएक्स' थ्रस्टर्सच्या जोरावर उडणारी कार: कार्यक्रमादरम्यान, रोडस्टरनं आपल्या क्षमतेचं प्रदर्शन केलं. शक्तिशाली थ्रस्टर्सच्या मदतीनं ही कार एका रॅम्पवर उलटी (उलथलेली) चालली. त्यानंतर, हेलिकॉप्टरप्रमाणे हवेत हालचाल करत ती हळूवारपणे जमिनीवर उतरली. इतकेच नव्हे, तर ही कार हवेत झेप घेत 'सायबरट्रक', 'टेस्ला सेमी', 'मॉडेल वाय' आणि 'मॉडेल 3' या वाहनांच्या वरून सहजपणे उडून गेली. एका 'हाफ-पाईप' रॅम्पवरून झेप घेतल्यानंतर, ही गाडी काही सेकंद हवेत तरंगत राहिली आणि सपाट जमिनीवरून वेग घेताना थेट हवेत उड्डाणही केलं. तसंच, अवघ्या एका सेकंदात 0 ते 60 मैल प्रति तास (mph) इतका वेग गाठण्याची क्षमताही तिनं दाखवून दिली.
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
थ्रस्टर्स कसं काम करतात: गाडीच्या तळाशी आणि मागील भागात बसवलेले थ्रस्टर्स तिला हवेत उचलतात आणि सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करतात. 'स्पेसएक्स' (SpaceX) सोबत मिळून विकसित केलेलं हे थ्रस्टर्स संकुचित हवेचा (compressed air) वापर करून गाडीचा वेग वाढवण्यासाठी, ब्रेक लावण्यासाठी आणि काही काळासाठी हवेत उड्डाण करण्यासाठी मदत करतात. मस्क यांनी 2018 मध्येच गाडीमध्ये थ्रस्टर्स बसवण्याची कल्पना मांडली होती. कंपनीच्या वेबसाइटवर 'रोडस्टर'चं वर्णन 'खऱ्या वैमानिकाची कार' (true pilot’s car) असं केलं आहे. यात म्हटलं आहे की, ही कार अशा कामगिरी करते जी इतर कोणत्याही उत्पादित वाहनामध्ये पाहायला मिळत नाही.
तीन प्रकारांत उपलब्ध: टेस्ला रोडस्टर तीन प्रकारांत (trims) उपलब्ध असेल. पहिला प्रकार 'परफॉर्मन्स' (Performance) आहे, जो रस्त्यावरील वापरासाठी डिझाइन केला असून, यात दोन सीट्स, ॲक्टिव्ह एरोडायनॅमिक्स आणि मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम आहे. दुसरा प्रकार 'थ्रस्ट' (Thrust) आहे, जो रेस ट्रॅकसाठी बनवला असून, त्याच्या मागील भागात 'कोल्ड-गॅस थ्रस्टर्स' बसवलेले आहेत. तिसरा प्रकार 'रॉकेट' (Rocket) आहे, जो उड्डाणासाठी डिझाइन केला आहे; यात एका व्यक्तीची बसण्याची सोय असून दहा 'कोल्ड-गॅस थ्रस्टर्स' दिले आहेत. 'परफॉर्मन्स' प्रकारासाठी 50,000 डॉलर्स आणि 'थ्रस्ट' प्रकारासाठी 2,50,000 डॉलर्स इतके आरक्षण शुल्क (reservation fee) आहे. 'रॉकेट' प्रकार केवळ ऑडरवरच उपलब्ध असेल.
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
नवीन युगाची सुरुवात: या कारद्वारे टेस्लानं केवळ वेगाच्या पलीकडे जाऊन, उड्डाण आणि मनोरंजनाच्या एका अनोख्या स्वरूपापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. 2028 मध्ये जेव्हा या गाड्यांची डिलिव्हरी सुरू होईल, तेव्हा ही कार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय ठरेल. ज्यांना कार घ्याची आहे, अशा ग्राहकांनी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी.
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