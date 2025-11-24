एक्सनं लाँच केलं नवीन अबाऊट दिस अकाउंट फीचर: अकाउंट खरं की बनावट? आता लगेच कळणार
एलॉन मस्कच्या एक्सनं अबाऊट दिस अकाउंट फीचर (About this account feature) लाँच केलंय. त्यामुळं आता कोणतेही प्रोफाईल खरे की बनावट, लोकेशन-युजरनेम हिस्ट्रीसह लगेच कळणार आहे.
Published : November 24, 2025 at 1:05 PM IST
मुंबई : एलॉन मस्कच्या मालकीच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं ‘अबाऊट दिस अकाउंट’ नावाचं नवं फीचर (About this account feature) लाँच केलं आहे. या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना कोणत्याही एक्स अकाउंटची पार्श्वभूमी आणि प्रोफाईलचा इतिहास तपासता येणार आहे. यात अकाउंटचा लोकेशन, युजरनेम किती वेळा बदललं, प्लॅटफॉर्मवर पहिल्यांदा कधी जॉईन झालं आणि अकाउंट कुठून ऍक्सेस केलं जात आहे, अशी महत्त्वाची माहिती दिसणार आहे.
X About this account feature
एक्सचे हेड ऑफ प्रॉडक्ट निकिता बियर यांनी सांगितलं की, हे फीचर वापरकर्त्यांना पुरेशी माहिती देऊन अकाउंट खरं आहे की बनावट हे ठरवता यावं यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादं प्रोफाईल भारतात असल्याचा दावा करत असेल पण त्याची ऍक्टिव्हिटी परदेशातून दिसत असेल, तर त्याबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत हे फीचर उपयुक्त ठरणार आहे.
सुरक्षेसाठी ‘प्रायव्हसी टॉगल्स’
काही देशांमध्ये राजकीय किंवा सामाजिक मतांमुळं शिक्षा होण्याची शक्यता असते. त्या देशांतील वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘प्रायव्हसी टॉगल्स’ देण्यात आलं आहे. यामुळं ते आपलं नेमकं शहर किंवा राज्य न दाखवता फक्त ‘देश’ किंवा ‘रिजन’ दाखवू शकतात. निकिता बियर यांनी ऑक्टोबर महिन्यात स्वतःच्या आणि इतर एक्स कर्मचाऱ्यांच्या प्रोफाईलवर या फीचरची चाचणी केली होती. आता ते सर्वांसाठी हळूहळू उपलब्ध करून दिलं जात आहे.
अबाऊट दिस अकाउंट कसं पाहायचं?
वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवर प्रोफाईलवर दिसणाऱ्या ‘Joined’ या तारखेवर क्लिक केल्यावर ‘अबाऊट दिस अकाउंट’ पेज उघडतं. त्यात खालील माहिती दिसते.
- जॉईन केलेली तारीख
- प्रायमरी लोकेशन (देश/रिजन)
- युजरनेम बदलण्याचा इतिहास
- अॅप कोणत्या स्टोअरमधून डाउनलोड केलं.
सध्या हे फीचर पूर्णपणे रोलआऊट झालं असलं तरी सर्वांना दिसत नाही. टेकक्रंचच्या मते, बरेच वापरकर्ते स्वतःच्या प्रोफाईलवर ही माहिती पाहू शकतात, पण दुसऱ्यांच्या प्रोफाईलवर अद्याप दिसत नाही. लवकरच ते सर्वांसाठी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रायव्हसी आणि सेफ्टी सेटिंग्जमध्ये जाऊन वापरकर्ते आपली माहिती प्रमाणित करू शकतात आणि लोकेशन फक्त देश किंवा रिजन दाखवण्याचा पर्याय निवडू शकतात. असाच पारदर्शकता फीचर इंस्टाग्रामवरही आधीपासून उपलब्ध आहे. एक्सचे हे पाऊल फेक अकाउंट्स, बॉट्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रोफाईल्सविरुद्ध लढण्यासाठी महत्त्वाचं मानलं जात आहे. यामुळं वापरकर्त्यांचा विश्वास वाढेल आणि प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित होईल असा कंपनीचा दावा आहे.
