एलॉन मस्कच्या कंपनी X नं किशोरवयीन मुलामुलींसाठी लॉंच केलं पॅरेंटल कंट्रोल्स फीचर!
एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं 13 ते 17 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांसाठी पहिल्यांदाच पॅरेंटल कंट्रोल्स सुविधा लॉंच केलीय.
Published : November 27, 2026 at 10:28 AM IST
हैदराबाद: एलॉन मस्कची कंपनी एक्सनं (पूर्वीचे ट्विटर) वीस वर्षांनंतर, अखेर किशोरवयीन मुलामुलींसाठी 'पॅरेंटल कंट्रोल्स' फीचर लॉंच केलं आहे. या फीचरमुळं पालकांना त्यांच्या मुलामुलींच्या अकाउंट्सवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. मात्र, एलॉन मस्कच्या सोशल मीडिया कंपनी एक्सने हे फीचर थोड्या वेगळ्या पद्धतीनं सादर केलं आहे, ज्यामुळे किशोरवयीन मुलांना त्यांची मते व्यक्त करण्याची संधी मिळत आहे.
X च्या एका अधिकृत अहवालानुसार, 13 ते 17 वयोगटातील व्यक्तींची खाती डीफॉल्टनुसार 'संरक्षित मोड'वर सेट केलेली आहेत. यामुळं संवेदनशील कंटेंट आणि जाहिरातींचे वितरण यामुळं थांबलं जातं. किशोरवयीन मुलं त्यांच्या खात्यांवर लागू केलेले निर्बंध पाहू शकतात. पालक खाजगी संदेश वाचू शकत नाहीत, शोध किंवा ब्राउझिंग इतिहास पाहू शकत नाहीत, किंवा त्यांच्या मुलांच्या वतीनं कंटेंट पोस्ट करू शकत नाहीत.
पालकांना मिळणार नियंत्रण :
- X वर आपले मुलं किती वेळ घालवतात ये आता पालकांना पहाता येणार आहे.
- पालकांना त्यांच्या मुलांच्या X वापरासाठी दैनंदिन वेळेची मर्यादा सेट करता येईल.
- पालक नवीन फॉलोअर्ससाठी मंजुरीची आवश्यकता ठेवू शकतात.
- पालक फीड शिफारसी आणि व्हिडिओ मर्यादीत ठेवता येणार आहे.
- पालक विशिष्ट शब्द फिल्टर करू शकतात.
- पालक संवेदनशील मीडिया ब्लॉक करू शकतात. मुलांना कोण संदेश पाठवणार हे देखील पालकांना ठरवता येणार आहे.
- मुलं कोणाला काय आणि कसा संदेश पाठवतात हे पाहता येणार आहे.
AI चॅटबॉट्सद्वारे आक्षेपार्ह मजकूर : AI चॅटबॉट्सद्वारे मुले आणि महिलांच्या आक्षेपार्ह प्रतिमा तयार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत, एक्स कंपनीनं हे फीचर लॉंच करण्याचा निर्णय घेतला होता. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेतील दोन राज्यांनी अलीकडेच अशाच प्रकारच्या समस्यांवरून X विरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. चुकीची माहिती (misinformation), बॉट्स आणि अश्लील आशय या X वरील जुन्या समस्या आहेत.
पालक आणि मुलामध्ये संतुलन : 'X' शोसल मीडिया प्लॅटफॉर्म किशोरवयीन मुलांसाठी तयार केलेला नाही. 2024 मधील एका अभ्यासानुसार 'जनरेशन अल्फा' (Generation Alpha) मधील जवळपास एक तृतीयांश मुलांचं या प्लॅटफॉर्मवर खातं आहे. 'X' वर खाते उघडण्यासाठी किमान वय 13 वर्षे असणे आवश्यक असले, तरी अनेक मुले चुकीची माहिती देऊन सहजपणे खातं उघडतात. 'X' मधील सुरक्षितता विभागाचे प्रमुख, मायकेल ओ'हर्लिही यांनी सांगितलं की, पालकांना व्यावहारिक साधनांची गरज असते, तर त्याच वेळी किशोरवयीन मुलांनाही स्वतःच्या विकासाची संधी मिळायला हवी. पॅरेंटल कंट्रोल्समुळे पालक त्यांच्या गरजेनुसार काही मर्यादा निश्चित करू शकतात. किशोरवयीन मुलं स्वतःची खाती हाताळू शकतात आणि त्यात होणाऱ्या बदलांवर लक्ष ठेवू शकतात. कंपनीच्या मते, पालकांची देखरेख आणि किशोरवयीन मुलांचं स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे.
Conclusion: