EICMA 2026: होंडानं सादर केली जबरदस्त नवी मोटारसायकल सिरीज...
EICMA 2026 मध्ये होंडानं नवीन आफ्रिका ट्विन, शक्तिशाली फायरब्लेड आणि अत्याधुनिक V3R 900 कॉम्प्रेसरसह 2027 ची धमाकेदार जागतिक मोटारसायकल लाइनअप सादर केली आहे.
Published : November 3, 2026 at 3:38 PM IST
मिलान : इटलीमध्ये आयोजित प्रसिद्ध EICMA 2026 ऑटो शोमध्ये जपानी वाहन निर्माता कंपनी होंडानं (Honda) आपल्या 2027 च्या लाइनअपचा जागतिक स्तरावर धमाका केला आहे. या प्रदर्शनात होंडानं एकापेक्षा एक सरस आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असलेल्या मोटारसायकल सादर केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं कंपनीची फ्लॅगशिप ॲडव्हेंचर बाईक 'आफ्रिका ट्विन' (Africa Twin), रेस-ट्रॅक किंग 'फायरब्लेड' (Fireblade) आणि भविष्यकालीन तंत्रज्ञान असलेली 'V3R 900 E-Compressor' आकर्षण ठरत आहेत. यातील काही मॉडेल्स लवकरच भारताच्या बाजारातही दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नवीन अवतारात 'CRF1150L आफ्रिका ट्विन' चा जलवा : होंडाच्या या प्रदर्शनात सर्वाधिक चर्चा आहे ती म्हणजे 'CRF1150L आफ्रिका ट्विन' (CRF1150L Africa Twin) या दमदार ॲडव्हेंचर बाईकची. कंपनीनं या सिरीजचा संपूर्ण कायापालट केला असून, यात आता आफ्रिका ट्विन, आफ्रिका ट्विन ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि एक नवीन 'आफ्रिका ट्विन एंड्युरो स्पोर्ट्स' (Africa Twin Enduro Sports) या मॉडेलचा समावेश केला आहे. या बाईकचं इंजिन विस्थापन (displacement) वाढवण्यात आलं असून तिचं वजन लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आलं आहे. या बाईकचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात इंधनाची टाकी विभाजित (Split fuel tank) करण्यात आली असून, तिचा काही भाग सीटच्या खाली देण्यात आला आहे, ज्यामुळं बाईकचं गुरुत्वीय केंद्र (Center of Gravity) खालच्या बाजूला राहून रायडरला उत्तम नियंत्रण मिळते. याशिवाय, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स मॉडेलमध्ये होंडाची पहिली प्रगत रडार-आधारित 'Honda Sensing Ride' ही सुरक्षा प्रणाली देण्यात आली आहे.
'V3R 900 E-Compressor' चं जागतिक पदार्पण : EICMA 2026 मधील सर्वात युनिक आणि वेगळी मशीन म्हणजे 'V3R 900 E-Compressor'. होंडाची ही आगामी प्रॉडक्शन बाईक 3-सिलेंडर V-टाइप इंजिनसह येते. या मोटारसायकलमध्ये जगातील पहिले इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कॉम्प्रेसर वापरण्यात आलं आहे. या बाईकची रचना अतिशय आक्रमक असून, यात टायटॅनियम फ्युएल टॅंक, एक्झॉस्ट पाईप्स आणि मफलरचा वापर करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा विचार केल्यास, यात एआय-पॉवर्ड (AI-powered) व्हॉईस कंट्रोल्स आणि नवीन इंटरफेससह अपडेटेड 'Honda RoadSync' सिस्टीम देण्यात आली आहे.
'CBR1000RR-R फायरब्लेड' : होंडानं आपल्या सुपरस्पोर्ट सेगमेंटमधील 'CBR1000RR-R Fireblade' मध्ये मोठे अपडेट दिले आहे. कंपनीच्या मते, या बाईकचे सुमारे 75 टक्के पार्ट्स पूर्णपणे नवीन डिझाइन केलेले आहेत. यात नवीन ॲल्युमिनियम ट्विन-ट्यूब फ्रेम आणि नवीन स्विंगआर्म देण्यात आला आहे. तसंच, होंडाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मास-प्रॉडक्शन बाईक गाड्यांमध्ये 'टू-स्टेज व्हेरिएबल लेन्थ इनटेक फनेल सिस्टीम' वापरण्यात आली आहे, ज्यामुळं बाईकचा परफॉर्मन्स कमालीचा वाढतो. या सिरीजमध्ये आता स्टँडर्ड फायरब्लेड, फायरब्लेड SP आणि नवीन 'फायरब्लेड HRC वर्क्स एडिशन' (Fireblade HRC Works Edition) चा समावेश असेल.
'CBR500R Four' आणि 'Adv 125' : ग्राहकांच्या खिशाला परवडणाऱ्या सेगमेंटमध्ये होंडानं 'CBR500R Four' आणि 'Adv 125' हे मॉडेल्स सादर केलं आहेत. 'CBR500R Four' च्या माध्यमातून होंडानं मिडलवेट स्पोर्ट्स कॅटेगरीमध्ये पुन्हा एकदा फोर-सिलेंडर इंजिनचं पुनरागमन केलं आहे, जे 'Honda E-Clutch' ऑटोमॅटिक कंट्रोल तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. दुसरीकडं, 'Adv 125' स्कूटरमध्ये 125 सीसी eSP+ इंजिन आणि नवीन 5-इंचाचा कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याला स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी देखील मिळते.
RN0' आणि 'EV Outlier': होंडानं भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची दिशा दाखवणारे दोन मॉडेल्स सादर केले आहेत. 'RN0' ही होंडाची पहिली इलेक्ट्रिक-असिस्ट माउंटन बाईक (e-MTB) आहे, जी ROTWILD कंपनीसोबत विकसित केली आहे. यात कार्बन मोनोकोक फ्रेम आणि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ड्राईव्ह युनिट आहे. तर दुसरीकडं, 'EV Outlier Concept' ही एक पूर्णपणे अनोखी इलेक्ट्रिक मोटारसायकल असून, यात दोन्ही चाकांमध्ये इन-व्हील मोटर्स देण्यात आल्या आहेत. ही बाईक 2030 आणि त्यानंतरच्या काळातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीची झलक दाखवते. तसंच, मिलान फॅशन वीकमध्ये चमकलेली 'Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept' देखील तिच्या आकर्षक 'टायगर येलो' रंगामुळं आणि बोल्ड ग्राफिक्समुळं या प्रदर्शनाचं मुख्य आकर्षण ठरली आहे. होंडाचे हे प्रदर्शन 8 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
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