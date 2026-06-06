पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त E85 फ्यूलचं पहिलं स्टेशन सुरू
केंद्र सरकारनं दिल्लीत पहिलं E85 फ्यूल स्टेशन (E85 fuel news ) सुरू केलं. हे इंधन पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त असून, 85% इथेनॉलचं मिश्रण आहे.
Published : June 6, 2026 at 10:10 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं पेट्रोल आणि डीजलच्या वाढत्या किमतींमुळं हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्लीत पहिलं E85 फ्यूल स्टेशन सुरू करण्यात (E85 fuel in India) आलं असून, हे इंधन E20 पेट्रोलपेक्षा सुमारे 20 रुपयांनी स्वस्त आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी इंडियन ऑइलच्या पुसा रोड आउटलेटवर या स्टेशनचं उद्घाटन केलं. E85 हे 85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोल यांचं मिश्रण असलेलं पर्यावरणस्नेही इंधन आहे.
From the fields of India to the roads of India, E85 represents a powerful vision of sustainable growth. With higher ethanol blending, lower emissions, and greater support for farmers, E85 is set to fuel cleaner journeys while strengthening India's energy security and… pic.twitter.com/3O54iKaK09— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 5, 2026
E85 फ्यूलची वैशिष्ट्ये आणि फायदे : हरदीप सिंह पुरी यांनी शुक्रवारी दिल्लीत नवीन फ्लेक्स-फ्यूल व्हेरिएंट E85 चं उद्घाटन केलं. या इंधनात 58% इथेनॉल मिसळलेलं असल्याने ते E20 पेट्रोलपेक्षा 20% स्वस्त आहे. मंत्री म्हणाले, “कॅलोरिफिक मूल्य (ऊर्जा क्षमता) कमी असली तरी ग्राहकांना पूर्ण फायदा मिळावा यासाठी आम्ही किंमत निश्चित केली आहे. दिल्लीत E85 ची किंमत 82.12 रुपये प्रति लिटर (E85 fuel price in India) ठेवण्यात आली आहे.” E85 च्या वापरानं हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जनात 61 टक्क्यांची घट होते. याशिवाय इथेनॉल उच्च ऑक्टेन नंबर (RON 108+) असल्यानं इंजिनची कामगिरी सुधारते, अधिक कंप्रेशन रेशो आणि चांगली पॉवर मिळते. हे इंधन विशेषतः फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी तयार करण्यात आलं आहे. मारुती सुझुकी वॅगन आर फ्लेक्स फ्यूल ही भारतातील पहिली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल कार E20 ते E85 पर्यंत चालू शकते.
योजनेचा विस्तार आणि उद्दिष्ट : पेट्रोलियम मंत्रालयानं सांगितलं की, डिसेंबर 2027 पर्यंत 5,000 रिटेल पंपांवर E85 उपलब्ध करून 2030-31 पर्यंत भारतातील एकूण इथेनॉल ब्लेंडिंग 26 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात मदत होईल. सुरुवातीला 48 पब्लिक सेक्टर आउटलेट्सवर हे इंधन उपलब्ध होईल. पुढील काही आठवड्यांत 50 ते 100 स्टेशन सुरू होतील. 2026 अखेर 500 आणि 2027 अखेर 5,000 स्टेशन सुरू करण्याचं उद्दिष्ट आहे. दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई, नागपुरसह प्रमुख शहरांत प्राधान्याने स्टेशन उभारलं जात आहेत. E85 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठीच योग्य आहे. सामान्य पेट्रोल वाहनांमध्ये ते वापरता येत नाही. यासाठी इंजिनची विशेष डिझाइन आणि टेस्टिंग आवश्यक आहे.
Shri Hardeep Singh Puri, Hon’ble Minister of Petroleum and Natural Gas, launched E85 Fuel for compatible Flex Fuel Vehicles at an IndianOil retail outlet in New Delhi, marking a significant milestone in India's biofuel journey.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) June 5, 2026
The event was attended by Dr. Neeraj Mittal,… pic.twitter.com/yT4xC7lQyz
शेतकरी, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाला फायदा : E85 मुळं कच्च्या तेलावरील आयात निर्भरता कमी होईल. इथेनॉल उत्पादन कृषी आधारित असल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. देशातील तेल आयात बिल घटेल आणि परदेशी मुद्रा बचत होईल. मंत्री पुरी म्हणाले, “मी इलेक्ट्रिक वाहनांचाही पुरस्कार करतो, पण त्यासाठी लागणारे खनिजे बहुतेक विदेशातून आणावे लागतात. E85 मात्र भारतीय शेतकऱ्यांच्या मेहनतीतून तयार होतं. हा सर्वात स्वच्छ पर्याय आहे.” E20 सारखेच E85 मुळं इंजिन खराब होण्याचं किंवा गाडी बंद पडण्याचं कोणतंही प्रकरण समोर आलं नाही. उलट, E20-समर्थित गाड्यांमध्ये शहरात चांगलं एक्सलरेशन आणि राइड क्वालिटी मिळते. जसजसे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांची संख्या वाढेल, तसतसे E85 हे स्वस्त, स्वदेशी आणि पर्यावरणस्नेही इंधन म्हणून महत्त्वाचे ठरेल. सरकार E100 (इथेनॉल) पर्यंत जाण्याच्या दिशेनेही काम करत आहे. यामुळं 120 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत बचत होऊ शकते.
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