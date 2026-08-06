ETV Bharat / technology

बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप ई3 इलेक्ट्रिक एआयनं लाँच केली ई3 ट्रिऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर...

बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप ई३ इलेक्ट्रिक एआयनं ई3 ट्रिऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे. ही गाडी एकदम सुलभ आणि परवडणारी ईव्ही आहे.

E3 Trion electric scooter
ई3 ट्रिऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Startup E3 Electric AI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप कंपनी ई3 इलेक्ट्रिक एआयनं अलीकडेच ई3 ट्रिऑन नावाची नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच आहे. ही स्कूटर कुटुंबांसाठी सुलभ आणि परवडणारी इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून पोझिशन केली गेली आहे. तिची सुरुवातीची किंमत सुमारे एक लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी असून तीन वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बुकिंग्स बेंगळूरूमध्ये कंपनीच्या वेबसाइटद्वारे सुरू झाली असून पुढं इतर बाजारपेठांमध्ये विस्तारण्याची योजना आहे.

ई3 ट्रिऑनची वैशिष्ट्ये, रेंज, पॉवरट्रेन : ई3 ट्रिऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन सी1, सी1एक्स आणि सी2 व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस व्हेरिएंट सी1 ची किंमत सुमारे एक लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. सी1एक्स ची किंमत 1,09,999 रुपये (एक्स-शोरूम बेंगळुरू) असून सी2 ची किंमत 1,19,999 रुपये आहे. सी1 मध्ये रिमूव्हेबल बॅटरी वापरली आहे, तर इतर दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये फिक्स्ड बॅटरी आहे.

पॉवरट्रेन आणि रेंज : सी1 व्हेरिएंटमध्ये 2.3 किलोवॅट-अवरची रिमूव्हेबल बॅटरी आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार तिची आयडीसी रेंज 108 किलोमीटर असून टॉप स्पीड 67 किमी प्रति तास आहे. सी1 एक्स मध्ये 3 किलोवॅट-अवरची फिक्स्ड बॅटरी असून तिची आयडीसी रेंज 165 किलोमीटर आहे. हे रेंज-फोकस्ड व्हेरिएंट आहे. सी2 देखील 3 किलोवॅट-अवर बॅटरी वापरते आणि तिची आयडीसी रेंज 128 किलोमीटर आहे. सी2 ची टॉप स्पीड 82 किमी प्रति तास असून स्पोर्ट मोडमध्ये 0 ते 40 किमी प्रति तास वेग सहा सेकंदांत गाठतो. सी1 आणि सी1एक्स मध्ये इको आणि पॉवर मोड उपलब्ध आहेत, तर सी2 मध्ये अतिरिक्त स्पोर्ट मोडही आहे.

वैशिष्ट्ये : ई3 ट्रिऑनमध्ये एआय-आधारित अनेक स्मार्ट फिचर्स आहेत. यात एआय हेल्थस्कॅन डायग्नोस्टिक्स, ई3 फोरसाइट रिपोर्ट्स, स्मार्ट ट्रिप प्लॅनर (चार्जर लोकेशन सपोर्टसह), कनेक्टेड नॅव्हिगेशन, लाइव्ह व्हेईकल डेटा आणि रिमोट बॅटरी मॉनिटरिंग यांचा समावेश आहे. स्कूटरमध्ये 5-इंच डिस्प्ले आहे आणि स्मार्टफोन-आधारित कनेक्टेड सर्व्हिसेस उपलब्ध आहेत. याशिवाय डॅशकॅम फंक्शनॅलिटी, एसओएस असिस्टन्स, जिओ-फेन्सिंग आणि चार्जिंग इनसाइट्स यांसारखी वैशिष्ट्येही आहेत.

डिझाईन आणि इतर तपशील : ट्रिऑनमध्ये मोठे 14-इंच व्हील्स आहेत, जे शहरी आणि ग्रामीण रस्त्यांवर स्थिरता व ग्रिप सुधारतात, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. स्कूटरला आयपी67 वेदर प्रोटेक्शन मिळालं आहे. दुहेरी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलॅम्प्स, रियर एलईडी लाइटिंग आणि बूट, फ्लोरबोर्ड, ग्लोव्हबॉक्स मिळून एकूण 52 लिटरपर्यंत स्टोरेज स्पेस उपलब्ध आहे. हे सर्व वैशिष्ट्ये कुटुंबांसाठी दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त ठरतात.

ई3 इलेक्ट्रिक एआयनं या स्कूटरला कुटुंबासाठी सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून सादर केलं आहे. सध्या बुकिंग्स फक्त बेंगळूरूमध्ये सुरू असून भविष्यात इतर शहरांमध्येही उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही स्कूटर परवडणाऱ्या किंमतीत चांगली रेंज आणि स्मार्ट फिचर्स देण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, वास्तविक रेंज, बॅटरी आयुष्य आणि एआय सिस्टमची कार्यक्षमता वापरकर्त्यांच्या अनुभवावर अवलंबून असेल. एकूणच, ई3 ट्रिऑन ही भारतीय बाजारपेठेतील इलेक्ट्रिक स्कूटर विभागात एक नवीन पर्याय म्हणून उदयास आली आहे. तिची किंमत, रेंज आणि कनेक्टेड फीचर्स यामुळं ती अनेक कुटुंबांसाठी आकर्षक ठरू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. टाटा नेक्सॉन कॅमो एडिशन भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये…
  2. रेंज रोव्हर एसव्ही अल्ट्रा भारतात लाँच; किंमत 3.8 कोटी रुपये, टॉप स्पीड 261 किमी/तास
  3. महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्ट भारतात लाँच; सुरुवातीची किंमत 13.69 लाख

TAGGED:

E3 TRION ELECTRIC SCOOTER
ई3 ट्रिऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर
E3 TRION
E3 TRION ELECTRIC SCOOTER LAUNCH
STARTUP E3 ELECTRIC AI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.