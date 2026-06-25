E20 इंधन सुरक्षित, ग्राहकांसाठी अनुकूल आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर: पेट्रोलियम मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण
पेट्रोलियम मंत्रालयानं सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. E20 इंधन सुरक्षित, ग्राहकांसाठी अनुकूल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
Published : June 25, 2026 at 11:59 AM IST
नवी दिल्ली: भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं सोशल मीडियावर E20 इंधनाबाबत व्हायरल होणारे व्हिडिओ पूर्णपणे खोटे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयानं नमूद केलं की, इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम पूर्णपणे सुरक्षित, ग्राहकांसाठी अनुकूल आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे. जुने फोटो आणि व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करून लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं सरकारनं निदर्शनास आणून दिलं.
दिशाभूल करणारे व्हिडिओ खोटे आणि निराधार: मंत्रालयानं सांगितलं की, काही व्यक्ती सोशल मीडियावर पेट्रोलमध्ये थेट उसाचा रस मिसळला जात आहे, असा दावा करताय. हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि निराधार आहे. इंधन मिश्रणासाठी वापरले जाणारे इथेनॉल साखर, मळी (molasses), तुटलेला तांदूळ किंवा मका यांसारख्या कच्च्या मालाचा वापर करून औद्योगिक प्रक्रियेद्वारे तयार केलं जातं. किण्वन (fermentation) आणि ऊर्ध्वपातन (distillation) प्रक्रियेद्वारे साखरेचे पूर्णपणे रूपांतर केलं जातं. त्यानंतर, कठोर गुणवत्ता तपासणीनंतरच तयार झालेलं इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळलं जातं. इथेनॉल मिश्रण ही जागतिक स्तरावर स्वीकारलेली पद्धत आहे आणि अमेरिका, ब्राझील व जपानसारख्या देशांमध्ये तिची यशस्वी अंमलबजावणी केली जाते. किंबहुना, ब्राझीलमध्ये E27 हे प्रमाण (मिश्रण) मानक मानलं जातं.
मुंग्या आकर्षित होण्याबाबतचा दावा खोटा: अलीकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्यात E20 इंधन वापरलेल्या वाहनाजवळ मुंग्या जमा झाल्याचं दिसत होतं. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) नं स्पष्ट केलं की, किण्वन आणि ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेदरम्यान इंधन-दर्जाच्या इथेनॉलमधून उरलेली साखर पूर्णपणे काढून टाकली जाते. शिवाय, कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी त्यात 'डिनेचुरंट्स' (denaturants) मिसळलं जातं. E20 इंधनामुळं मुंग्या आकर्षित होतात या दाव्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
विमा वैधतेवर कोणताही परिणाम नाही: E20 इंधन वापरल्यानं वाहनाचा विमा रद्द होईल, या अफवा देखील मंत्रालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्सनं स्पष्ट केलं आहे की, E20 इंधन वापरताना मोटर विमा पॉलिसींची वैधता कायम राहते.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाद्वारे भारतानं आतापर्यंत परकीय चलनात 1.4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झालं आहे. यामुळं ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या कृषी उत्पादनांना सातत्यपूर्ण मागणी निर्माण झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे. हा कार्यक्रम 2003 मध्ये सुरू करण्यात आला. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. E20 पेट्रोलच्या वापरामुळं इंजिन निकामी होणे किंवा वाहने बंद पडणे अशा कोणत्याही महत्त्वपूर्ण तक्रारी समोर आलेल्या नाहीत. आधुनिक वाहनांमध्ये इंधनाच्या टाकीत पाणी जाण्यापासून रोखणारी यंत्रणा बसवलेली असते.
मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे की, इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार केली जाते. वैज्ञानिक पुरावे आणि निरंतर सल्लामसलत यांवर आधारित हा कार्यक्रम पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित पद्धतीनं राबविला जात आहे. यामुळं कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेनं वाटचाल सुलभ होईल.
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