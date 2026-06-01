गूगलच्या AI-संचालित सर्चमुळं डकडकगोत मोठी वाढ

गूगलच्या AI-आधारित सर्च फीचर्सवरील टीकेमुळं प्रायव्हसी-केंद्रित डकडकगोच्या अ‍ॅप इन्स्टॉल्स आणि ट्रॅफिकमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

DuckDuckGo app
Published : June 1, 2026 at 6:43 PM IST

मुंबई : प्रायव्हसी-केंद्रित सर्च इंजिन डकडकगो (DuckDuckGo) च्या अ‍ॅप इन्स्टॉल्स आणि युजर ट्रॅफिकमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गूगलनं आपल्या सर्चमध्ये AI फीचर्सचा विस्तार केल्यानंतर युजर्स आणि प्रकाशकांकडून होणाऱ्या टीकेमुळं ही वाढ झाली आहे. गूगलच्या I/O डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये सादर केलेल्या नवीन AI अपडेट्सनंतर अनेक युजर्स पारंपरिक सर्चकडं परत येत आहेत.

गूगलच्या नवीन AI फीचर्समुळं वाढती नाराजी : गूगलनं आपल्या सर्चमध्ये AI-जनरेटेड सारांश, संवादात्मक सर्च टूल्स आणि नवीन ‘AI मोड’ सादर केले. या मोडमध्ये युजर्स थेट फॉलो-अप प्रश्न विचारू शकतात आणि पारंपरिक वेबसाइट लिंक्सऐवजी AI उत्तर देतं. गूगलनं याला ऑनलाइन सर्चमधील मोठी प्रगती म्हटलं असलं तरी, अनेक युजर्स AI उत्तरांच्या अचूकतेबाबत, वेबसाइट्सच्या दृश्यमानतेच्या घटत्या प्रमाणाबाबत आणि AI रिझल्ट्स पूर्णपणे बंद करण्याच्या पर्यायाच्या अभावाबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. युजर्सना AI सारांश सक्तीनं दाखवलं जात असल्याची तक्रार वाढली आहे. परिणामी, पारंपरिक वेब लिंक्स कमी दिसत आहेत आणि प्रकाशकांचा ट्रॅफिक प्रभावित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डकडकगोनं स्वतःला एक चांगला पर्याय म्हणून मांडलं आहे.

डकडकगोच्या इन्स्टॉल्समध्ये 18 ते 33 टक्के वाढ : डकडकगो कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, 20 मे ते 25 मे या कालावधीत अमेरिकेत अॅप इन्स्टॉल्समध्ये सरासरी 18.1 टक्के साप्ताहिक वाढ झाली. 25 मे रोजी ही वाढ 30.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. आयफोनवर इन्स्टॉल्समध्ये सरासरी 33 टक्के वाढ नोंदवली गेली. थर्ड-पार्टी अ‍ॅनालिटिक्स फर्म Apptopia नेही अमेरिकेत डकडकगोच्या दैनंदिन डाउनलोड्समध्ये 29 टक्के वाढ नोंदवली.

कंपनीचे CEO गॅब्रिएल वाइनबर्ग यांनी गूगलच्या धोरणाची टीका केली. ते म्हणाले, “गूगल AI ला जबरदस्तीनं थोपटत आहे आणि युजर्सना ऑप्ट-आउट करण्याचा सोपा पर्याय देत नाही. परिणामी त्यांचे रिझल्ट्स चांगले होण्याऐवजी खराब होत आहेत.”

AI-फ्री सर्च आणि प्रायव्हसीचा भर : डकडकगोनं AI-फ्री सर्च पेजची जाहिरात केली आहे, ज्यात AI सारांश आणि AI-जनरेटेड इमेजेस डिफॉल्टनुसार बंद असतात. यामुळं युजर ट्रॅफिकमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. कंपनी AI टूल्स Duck.ai द्वारे वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध करून देते, मात्र ती युजर्सच्या सर्च इतिहास किंवा AI चॅट्सचा वापर ट्रेनिंगसाठी करत नाही. प्रायव्हसीला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. ही वाढ फक्त डकडकगोपुरती मर्यादित नाही, तर इंटरनेट सर्चच्या भविष्याबाबत व्यापक चर्चेला कारणीभूत ठरली आहे. एकीकडे गूगलसारख्या कंपन्या जनरेटिव्ह AI ला वेगानं एकत्रित करत आहेत, तर दुसरीकडं अनेक युजर्स सोप्या, प्रायव्हसी-केंद्रित आणि पारंपरिक वेब लिंक्सवर आधारित सर्च अनुभवाला प्राधान्य देत आहेत.

वैकल्पिक सर्च इंजिन्सची मागणी: “AI-जड गूगल सर्चपासून थकले असाल तर” अशा शीर्षकाखाली विविध पर्यायी सर्च इंजिन्सची यादीही प्रसिद्ध होत आहे. डकडकगोसह इतर काही प्लॅटफॉर्म्स युजर्सना अधिक नियंत्रण आणि विश्वासार्हता देत आहेत. गूगलच्या AI विस्तारानं सर्च इकोसिस्टममध्ये नवा वाद निर्माण केला आहे. डकडकगोसारख्या प्रायव्हसी-फोकस्ड प्लॅटफॉर्म्सना याचा फायदा होत असला तरी, भविष्यात AI आणि पारंपरिक सर्च यांचा समतोल कसा साधला जाईल, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. युजर्स आता अधिक चांगल्या, नियंत्रणयोग्य आणि विश्वासार्ह सर्च अनुभवाची अपेक्षा करत आहेत.

