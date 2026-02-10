ETV Bharat / technology

DuckDuckGo एआय चॅटबॉटला रिअल-टाइम व्हॉइस चॅट सुविधा जोडली

DuckDuckGo नं सोमवारी त्यांच्या AI-संचालित Duck.ai चॅटबॉटसाठी एक नवीन ऑप्ट-इन व्हॉइस चॅट पर्याय सादर केलाय.

DuckDuckGo
DuckDuckGo (ETV MH DEsk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : DuckDuckGo नं सोमवारी आपल्या एआय-संचालित चॅटबॉटसाठी नवीन ऑप्ट-इन रिअल-टाइम व्हॉइस चॅट सुविधा सादर केलीय. या सुविधेमुळं वापरकर्ते आता फक्त टेक्स्टऐवजी थेट बोलून चॅटबॉटशी संवाद साधू शकतात. ही सुविधा पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, वापरकर्ते ती कधीही सुरू किंवा बंद करू शकतात. गोपनीयतेवर विशेष भर दिलेला असल्यानं ही सुविधा खासगी चॅटबॉट सेवेचा भाग म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खातं नसलं तरीही ही सुविधा वापरता येते, पण सबस्क्राइबर्सना या सुविधेचा अधिक लाभ घेता येणार आहे. या एआयमुळं वापरकर्त्यांना केवळ मजकूरावर अवलंबून न राहता रिअल टाइममध्ये असिस्टंटशी बोलता येणार आहे.

सुविधेची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती
डकडकगोनं मार्च महिन्यात डक. एआय हे खासगी चॅटबॉट प्लॅटफॉर्म सुरू केलं होतं. हे एआय थर्ड-पार्टी भाषा मॉडेल्ससह गोपनीय संवाद साधण्याची सुविधा देतं. आता या प्लॅटफॉर्मला व्हॉइस सपोर्ट देण्यात आला आहे. वापरकर्ते सेटिंग्जमध्ये ही सुविधा सुरू करू शकतात. सध्या डकडकगो ब्राउझर आणि बहुतेक इतर आधुनिक ब्राउझरमध्ये व्हॉइस चॅट सुविधा आहे, तर फायरफॉक्समध्ये अद्याप ही सवा मिळत नाहीय. डकडकगोमध्ये व्हॉइस सेशन दरम्यान मायक्रोफोनद्वारे येणारा आवाज एनक्रिप्टेड रिलेद्वारे ओपनएआयच्या मॉडेलकडं पाठवला जातो. ओपनएआय हे ऑडिओ ट्रान्स्क्राइब करतं आणि त्यावर आधारित लेखी तसंच बोलून उत्तर तयार करतं. डकडकगोनं स्पष्ट केलं आहे की ते या एनक्रिप्टेड कनेक्शनला डिक्रिप्ट करू शकत नाही, त्यामुळं कंपनीला ऑडिओमध्ये थेट प्रवेश मिळत नाही.

गोपनीयता आणि मर्यादा
गोपनीयतेच्या बाबतीत डकडकगोनं खबरदारी घेतली आहे. व्हॉइस डेटा फक्त बोलताना तात्पुरता (ephemeral) असतो आणि सेशन संपल्यावर तो कुठेही साठवला जात नाही. डकडकगो किंवा ओपनएआय दोन्ही कंपन्या ऑडिओ रेकॉर्डिंग सेव करून ठेवत नाही. तसंच हा डेटा एआय ट्रेनिंगसाठी वापरला जात नाहीय. कंपनीनं वापरकर्त्यांना इशारा दिला आहे की आवाज हा नैसर्गिक बायोमेट्रिक ओळखपत्र असू शकतो, पण डकडकगो आवाजाद्वारे वापरकर्त्याची ओळख पटवत नाही. ओपनएआयचा डेटा वापर करारानुसार फक्त सेवा पुरवठ्यापुरताच मर्यादित आहे. वापर मर्यादांबाबत, मोफत वापरकर्त्यांना दैनिक मर्यादा आहेत, तर सबस्क्राइबर्सना या सवेचा अधिक फायदा घेता येणार आहे. सध्या ही सुविधा डकडकगो ब्राउजर आणि बहुतेक आधुनिक ब्राउजरमध्ये उपलब्ध आहे.

TAGGED:

DUCKDUCKGO
AI CHATBOT
DUCKDUCKGO VOICE CHAT FEATURE
डकडकगो
DUCKDUCKGO AI CHATBOT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.