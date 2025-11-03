ETV Bharat / technology

डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 ची 2026 आवृत्ती भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर

डुकाटी 2026 स्ट्रीटफायटर V4 भारतात झालीय. नवीन डिझाइन, उत्तम इलेक्ट्रॉनिक्स, 1103cc का डेस्मोसेडिसी स्ट्रॅडेल V4 इंजिन आणि नवीन सस्पेंशन यात मिळतंय.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 2026 (Ducati)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : इटालियन सुपरबाइक निर्माता डुकाटीनं पॅनिगेल V2 आणि मल्टिस्ट्राडा V2 रेंजच्या अपडेटेड आवृत्तीनंतर आता स्ट्रीटफायटर V4 सिरीजची 2026 आवृत्ती भारतात लॉंच केली आहे. ही बाइक दोन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असून, स्टँडर्ड व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 28,68,600 रुपये आणि V4 S व्हेरिएंटची किंमत 32,38,400 रुपये आहे. नवीन अपडेटमध्ये बॉडीला काही नवे घटक जोडले गेले असून, पॉवर आउटपुटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)
Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)

डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 आणि V4 S या दोन्ही व्हेरिएंट्सना 1,103 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजिन मिळतं, जे आता युरो5+ आणि E20 इंधन अनुरूप बनवलं गेलं आहे. हे इंजिन 13,500 आरपीएमवर 214 एचपी पीक पॉवर आणि 11,250 आरपीएमवर 120 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. ही शक्ती पूर्वीपेक्षा अधिक कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही बनवण्यात आली आहे, ज्यामुळं रायडर्सना उत्कृष्ट परफॉर्मन्स मिळेल.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)

डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत, बाइकला रीडिझाइन केलेले फुल-एलईडी हेडलॅम्प मिळाले आहे, जे सिग्नेचर डीआरएल लूक कायम ठेवते पण आता चार वेगळ्या सेगमेंट्समध्ये विभागले गेले आहे. मागील भागात एलईडी टेल लॅम्प ड्युअल C-आकारात आहे, जो खाली वळलेला असून स्पोर्टी लूक देतो. इंधन टाकीची क्षमता 15.8 लिटर आहे, जी पूर्वीपेक्षा 0.2 लिटरनं कमी झाली आहे, पण सीटजवळ स्लिमर बनवल्यानं एर्गोनॉमिक्स सुधारलं आहे. एरोडायनॅमिक प्रोफाइलसाठी फॉरवर्ड-टिल्टेड, बॉडी-कलर्ड विंगलेट्स जोडलं गेलं आहेत, जे 268 किमी/ताशी वेगानं 14 किलो डाउनफोर्स जनरेट करतात. हे वैशिष्ट्य हाय-स्पीड स्टेबिलिटी वाढवते. ब्रेकिंग परफॉर्मन्समध्ये मोठा अपग्रेड म्हणजे दोन्ही व्हेरिएंट्सना ब्रेम्बो हायप्युर फ्रंट कॅलिपर्स मिळालं आहेत. हे पूर्वीच्या स्टाइल्मा सेटअपपेक्षा हलके असून, वारंवार किंवा आक्रमक ब्रेकिंगदरम्यान उष्णता अधिक कार्यक्षमतेनं वितळवतात. यामुळं ट्रॅक किंवा रोड रायडिंगमध्ये सुरक्षितता वाढते.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)

रेस ईसीबीएस सिस्टम
इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दृष्टीनं, स्ट्रीटफायटर V4 मध्ये रायडर एड्सची संपूर्ण सूट आहे, जी नवीन 6.9 इंच टीएफटी डिस्प्लेवरून कस्टमाइझ करता येते. यातील स्टँडआउट फीचर म्हणजे रेस ईसीबीएस सिस्टम, जे लीन अँगल, थ्रॉटल इनपुट आणि रिअर लोड मॉनिटर करून गरजेनुसार ऑटोमॅटिक रिअर ब्रेकिंग सक्रिय करतं. यामुळे रायडरला मॅन्युअल इनपुटची गरज नाही आणि स्टेबिलिटी वाढते.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)

स्टाइल आणि टेक्नॉलॉजीचा उत्तम संगमया
शिवाय, बाइकमध्ये डुकाटीचं पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आर्सेनल कायम आहे, जसं ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लाँच कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर आणि सिक्स-अ‍ॅक्सिस आयएमयू, जे अ‍ॅडव्हान्स्ड कॉर्नरिंग फंक्शन्स पॉवर करतं. हे सर्व फीचर्स रायडरला सेफ आणि थ्रिलिंग अनुभव देतात. एकूणच, 2026 डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 ही सुपरबाइक सेगमेंटमध्ये पॉवर, स्टाइल आणि टेक्नॉलॉजीचा उत्तम संगम आहे. भारतातील उत्साही रायडर्ससाठी ही बाइक आकर्षक पर्याय ठरेल.

Ducati Streetfighter V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4 (Ducati)

हे वाचलंत का :

  1. 2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 भारतात लॉंच: जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये,किंमत
  2. डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 भारतात लॉंच: हलकी, शक्तिशाली आणि तंत्रज्ञानानं समृद्ध
  3. टाटा सिएरा एसयूव्हीची नवीन आवृत्ती 24 नोव्हेंबरला होणार लाँच; 15 नोव्हेंबरला अनावरण

TAGGED:

DUCATI STREETFIGHTER V4 2026
STREETFIGHTER V4 2026
DUCATI STREETFIGHTER V4
डुकाटी स्ट्रीटफायटर V4
STREETFIGHTER V4 2026 VERSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.