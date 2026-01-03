डुकाटी पॅनिगेल V4 R: भारतातील सर्वात महागडी आणि शक्तिशाली सुपरबाइक लॉंच
डुकाटीनं भारतात पॅनिगेल V4 R लॉंच केली. 998 सीसी इंजिनसह ती रेस मोडमध्ये 330 किमी/तासापेक्षा जास्त टॉप स्पीड गाठू शकते.
Published : January 3, 2026 at 10:44 AM IST
मुंबई : बोलोग्नाच्या डुकाटीनं आपली सर्वोच्च ट्रॅक-केंद्रित सुपरबाइक पॅनिगेल V4 R भारतात लॉंच केली. ही बाइक कंपनीच्या रेसिंग तंत्रज्ञानाची सर्वोत्तम दुचाकी मानली जाते. ती MotoGP तथा WorldSBK प्रोग्राम्सवर आधारित आहे. भारतात तिची एक्स-शोरूम किंमत 84.99 लाख ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं ती देशातील सर्वात महागड्या मोटरसायकलींपैकी एक बनली आहे. ही बाइक फक्त डुकाटी रेड कलरमध्ये उपलब्ध आहे. 2025 मॉडेलचं पहिली युनिट आधीच चेन्नईमध्ये डिलिव्हर करण्यात आलं आहे.
इंजिन
पॅनिगेल V4 R मध्ये 998 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल R इंजिन आहे, जे डुकाटी कोर्सच्या MotoGP आणि WorldSBK प्रोग्राममधून विकसित केलं आहे. स्टँडर्ड स्वरूपात हे इंजिन 15,500 rpm वर 218 एचपी पॉवर आणि 16,500 rpm पर्यंत रेडलाइन देते. पर्यायी रेसिंग एक्झॉस्ट बसवल्यास पॉवर 235 एचपीपर्यंत वाढते, तर डुकाटी कोर्स परफॉर्मन्स ऑइलसह 239 एचपीपर्यंत पोहोचते. रेस मोडमध्ये ही बाइक 330 किमी/तासापेक्षा जास्त टॉप स्पीड गाठू शकते. इंजिनमध्ये हलके DLC कोटेड पिस्टन्स, नवीन क्रँकशाफ्ट आणि सुधारित एअर इंटेक सिस्टम आहे, जे उच्च rpm वर उत्कृष्ट रेस्पॉन्स देतं.
हार्डवेअर
बाइकच्या अॅल्युमिनियम अलॉय चेसिस आणि होलो सिमेट्रिकल स्विंगआर्ममुळं आधुनिक स्लिक टायर्सचा पूर्ण फायदा मिळतो. यामुळं रायडरला उत्तम फीडबॅक, ट्रॅक्शन आणि कंट्रोल मिळतं. सस्पेन्शनसाठी पूर्ण अॅडजस्टेबल ओह्लिन्स NPX 25-30 फ्रंट फोर्क, TTX36 रिअर शॉक आणि अॅडजस्टेबल स्टीयरिंग डॅम्पर आहे. ब्रेकिंगसाठी ब्रेम्बो हायप्युर कॅलिपर्स 330 मिमी डिस्क्स आणि Pirelli Diablo Supercorsa V4 टायर्स फोर्ज्ड अॅल्युमिनियम व्हील्स आहेत.
प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स
रायडरला मदत करण्यासाठी डुकाटी रेसिंग गिअरबॉक्स (DRG) आहे, ज्यात न्यूट्रल पहिल्या गिअरच्या खाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये 6-अक्ष IMU, कॉर्नरिंग ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, पॉवर लॉंच, क्विक शिफ्ट 2.0 आणि इंजिन ब्रेक कंट्रोल यांचा समावेश आहे. हे सर्व 6.9 इंच TFT स्क्रीनवर नियंत्रित करता येतं.
डिझाइन
MotoGP-प्रेरित डिझाइनमध्ये नवीन कॉर्नर साइडपॉड्स आहेत, जे हाय लीन अँगलवर ग्राउंड इफेक्ट निर्माण करतात आणि टायर ग्रिप वाढवतात. मोठे बायप्लेन विंग्स 270 किमी/तास वर 25% जास्त डाउनफोर्स देतात. यामुळं हाय-स्पीड स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग आणि कॉर्नरिंगमध्ये सुधारणा होते.डुकाटी पॅनिगेल V4 R ही ट्रॅक उत्साही आणि कलेक्टरसाठी परिपूर्ण बाइक आहे, जी रेसिंग जगतातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे.
