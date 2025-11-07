ETV Bharat / technology

डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक भारतात 36.17 लाख रुपयात लॉंच

डुकाटीनं भारतात मल्टिस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक दुचाकी लॉंच केली. 36.17 लाखांची ही स्पोर्टी बाइक 170 एचपी व्ही4 इंजिन, ओहलिन्स सस्पेन्शन आणि रेस मोडसह येते.

मुंबई : इटालियन सुपरबाइक निर्माती डुकाटीनं भारतीय बाजारात आपली सर्वात आक्रमक आणि परफॉर्मन्स ओरिएंटेड मल्टिस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक लॉंच केली. ही बाइक स्टँडर्ड मल्टिस्ट्राडा V4 पेक्षा 5 लाख रुपयांनी महाग असून, तिची एक्स-शोरूम किंमत 36.17 लाख रुपये आहे. ही स्पेशल एडिशन बाइक रेसिंग डीएनए आणि अ‍ॅडव्हेंचर टूरिंगच्या परफेक्ट मिश्रणानं तयार करण्यात आली आहे, जी रायडर्सना ट्रॅक आणि रोड दोन्हीवर थरारक अनुभव देणार आहे.

डुकाटीच्या या नव्या अवतारानं भारतीय सुपरबाइक प्रेमींच्या मनात धडकी भरली आहे. पाइक्स पीक नावाची ही बाइक जगप्रसिद्ध पाइक्स पीक हिल क्लाइंब रेसच्या नावानं ओळखली जाते, जिथं डुकाटीनं अनेकदा विजय मिळवला आहे. स्टँडर्ड व्हर्जनपेक्षा अधिक स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स, हाय-स्पेक कंपोनंट्स आणि रेस-इन्स्पायर्ड फीचर्समुळं ही बाइक खऱ्या अर्थानं 'रुलर ऑफ द पीक' ठरली आहे.

पॉवरट्रेन
मल्टिस्ट्राडा V4 पाइक्स पीकमध्ये 1,158 सीसी व्ही4 ग्रँटुरिस्मो इंजिन आहे, जे स्टँडर्ड मॉडेलसारखेच आहे. हे इंजिन 10,750 rpm वर 170 एचपी पॉवर आणि 9,000 rpm वर 123 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. अपडेटेड मल्टिस्ट्राडा V4 प्रमाणेच यात सिलेंडर डिऍक्टिव्हेशन सिस्टीम आहे, जी स्लो स्पीडला रियर सिलेंडर बंद करते आणि फ्यूएल एफिशियन्सी वाढवते. सर्वात खास म्हणजे 'रेस मोड'! हा मोड थ्रॉटल रिस्पॉन्सला अग्नीच्या बाणासारखा बनवतो आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल सारख्या सेफ्टीचा हस्तक्षेप कमी करतो. स्टँडर्ड फीचर म्हणून टायटॅनियम अक्रापोविक एक्झॉस्ट मिळतं.

सस्पेन्शन आणि हँडलिंग
बाइकमध्ये ओहलिन्स स्मार्ट ईसी 2.0 इलेक्ट्रॉनिक सस्पेन्शन आहे, जे पॅनिगेल V4 S आणि स्ट्रीटफायटर V4 S मध्ये वापरलं जातं. हे सस्पेन्शन रायडरच्या स्टाइलनुसार आपोआप अ‍ॅडजस्ट होतं आणि प्रत्येक रायडिंग मोडसाठी वेगवेगळं डॅम्पिंग सेटिंग्ज देतं. स्टँडर्ड मल्टिस्ट्राडा V4 च्या 19 इंच फ्रंट व्हीलऐवजी यात 17 इंच व्हील आहे, जे स्पोर्टियर हँडलिंग देते. लाइटवेट फोर्ज्ड रिम्सवर पिरेली डायब्लो रोसो IV टायर्स बसवले आहेत. सिंगल-साइडेड स्विंगआर्ममुळं लूक अधिक आकर्षक आणि रेसिंग स्टाइलचा झाला आहे.

ब्रेकिंग आणि चेसिस
ब्रेकिंगसाठी 330 मिमी फ्रंट डुअल डिस्क्सवर ब्रेम्बो स्टाइलमा कॅलिपर्स आणि 280 मिमी रियर डिस्क आहे. चेसिस जिओमेट्रीत मोठे बदल केले आहेत. स्टीयरिंग हेड अँगल 24.5 डिग्रीवरून 25.75 डिग्री केला आहे. फूटपेग्स उंच आणि मागे, हँडलबार्स अरुंद आणि एकूण रायडिंग पोझिशन अधिक अ‍ॅग्रेसिव्ह झाली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेज
मल्टिस्ट्राडा V4 S सारखीच अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत. डुकाटी व्हेइकल ऑब्झर्व्हर (DVO) सिस्टीम 70 व्हर्च्युअल सेन्सर्सच्या मदतीनं ABS, व्हीली कंट्रोल आणि ट्रॅक्शन कंट्रोलला परफेक्ट बनवतं. रडार सिस्टीममध्ये अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल (ACC), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) आणि फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW) आहे. ही बाइक फक्त 500 पेक्षा कमी युनिट्समध्ये उपलब्ध असणार आहे, त्यामुळं लवकर बुकिंग करणं गरजेचं आहे. डुकाटीच्या डीलरशिपवर आत्ता टेस्ट राइड उपलब्ध आहे.

