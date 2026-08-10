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डुकाटी मॉन्स्टर 2026: भारतात लॉंच! नवीन 890 सीसी V2 इंजिन, आणि 'रेड डॉट अवॉर्ड', जाणून घ्या किंमत आणि स्पेसिशिफीकेश

डुकाटीनं भारतात पाचव्या पिढीतील 'मॉन्स्टर' (Monster) लॉंच केली. नवीन 890 सीसी V2 इंजिन, हलके चेसिस आणि आधुनिक डिझाइन असलेल्या या बाईकची जाणून घ्या....

Ducati Monster 2026
डुकाटी मॉन्स्टर 2026 (Ducati)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 1:03 PM IST

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मुंबई: डुकाटीनं भारतात डुकाटी मॉन्स्टर 2026 दुचाकी लॉंच केलीय. 1992 च्या कोलोन मोटर शोमध्ये पहिल्यांदाच जगासमोर आलेली 'मॉन्स्टर' आता एका पूर्णपणे नवीन अवतारात आली आहे. तिची किंमत 13.99 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते, तर 'मॉन्स्टर+' (Monster+) व्हेरिएंटची किंमत 14.45 लाख रुपये आहे. डिझाइन, इंजिन आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा असलेली ही बाईक 'रेड डॉट डिझाइन अवॉर्ड, प्रॉडक्ट डिझाइन 2026' जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजली आहे.

Ducati Monster 2026
Ducati Monster 2026 (Ducati)

नवीन 890 सीसी V2 इंजिन: जुन्या 'टेस्टास्ट्रेट्टा' (Testastretta) युनिटच्या जागी आता नवीन 890 सीसी V2 इंजिन देण्यात आलं आहे. यात डुकाटीची IVT (इनटेक व्हेरिएबल टाइमिंग) प्रणाली वापरली आहे, ज्यामुळं कमी वेगावर सुरळीत प्रतिसाद (smooth response), मध्यम वेगाच्या श्रेणीत (mid-range) दमदार कामगिरी आणि उच्च आरपीएमवर (high revs) अधिक शक्ती मिळते. हे इंजिन 9,000 आरपीएमवर 111 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 7,250 आरपीएमवर 91.1एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. 4,000 ते 10,000 आरपीएम दरम्यान 80% पेक्षा जास्त टॉर्क उपलब्ध असल्यानं, बाईक चालवण्याचा अनुभव अत्यंत सहज आणि आनंददायी असतो. हे इंजिन मागील मॉडेलच्या तुलनेत 5.9 किलोनं हलके आहे आणि यात 45,000 किमी नंतरच 'व्हॉल्व्ह क्लिअरन्स' तपासण्याची गरज असते!

Ducati Monster 2026
Ducati Monster 2026 (Ducati)

हलके चेसिस आणि 175 किलो वजन: नवीन मॉन्स्टरमध्ये इंजिनचा वापर चेसिसचा एक मुख्य भाग (stressed member) म्हणून केला आहे. यात 'मोनोकोक फ्रेम' देण्यात आली आहे. 'पनिगेल V4' (Panigale V4) प्रमाणेच असलेल्या 'डबल-साइडेड स्विंगआर्म'मुळं बाईकचं वजन 4 किलोनं कमी करण्यास मदत झाली आहे. या बाईकचं वजन (ड्राय वेट) केवळ 175 किलो आहे. 43 मिमीचं 'शोवा' (Showa) अपसाइड-डाऊन फोर्क आणि 'प्रीलोड-अडजस्टेबल' रिअर मोनोशॉक सस्पेन्शनमुळं स्पोर्टी रायडिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी आवश्यक आराम यांचा उत्तम मेळ साधला गेला आहे. ब्रेकिंगची जबाबदारी Brembo M4.32 रेडियल कॅलिपर्ससह असलेल्या दुहेरी 320 मिमी फ्रंट डिस्कद्वारे सांभाळली जाते, ज्याला Pirelli Diablo Rosso IV टायर्सची (पुढील 120/70 आणि मागील 180/55) जोड दिली आहे.

मस्क्युलर डिझाइन आणि आरामदायी रायडिंग पोझिशन: 'बायसन-बॅक' फ्युएल टँक दमदार दिसतो, तरीही त्याचा आकार सुडौल आणि अरुंद राखला गेला आहे. फुल-एलईडी हेडलॅम्प, रोबोटिक डिझाइनचे घटक आणि डायनॅमिक टर्न इंडिकेटर्स याला आधुनिक लूक देतात. याची सीट 5 मिमीनं कमी (815मिमी) आणि अरुंद आहे, ज्यामुळं पाय जमिनीपर्यंत सहज पोहोचण्यास मदत होते. हँडलबार थोडा उंच आणि पुढे ठेवला आहे, ज्यामुळं नियंत्रण आणि आराम यांचा समतोल साधला जातो. 'Monster+' व्हेरिएंटमध्ये अतिरिक्तपणे हेडलाइट काउल आणि पॅसेंजर सीट कव्हरचा समावेश आहे.

प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रायडिंग मोड्स: यात सिक्स-एक्सिस IMU आणि चार रायडिंग मोड्स - स्पोर्ट, रोड, अर्बन आणि वेट - देण्यात आलं आहेत. यामध्ये ड्युकाटी ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS आणि क्विक शिफ्ट 2.0 यांसारख्या प्रणालींचा समावेश आहे. 5-इंचाचा फुल-TFT डिस्प्ले, पेटल-शेप्ड जॉयस्टिक आणि टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशनची सुविधा रायडिंगचा अनुभव अधिक प्रीमियम बनवतात.

ड्युकाटी प्रोटेक्ट देखभाल पॅकेजेस आणि ॲक्सेसरीज: 'Ducati Protect (+)' अंतर्गत 2 वर्षे/15,000 किमीसाठी 30,999 रुपयांत देखभाल सेवा मिळते, तर 'Protect (Pro)' अंतर्गत 4 वर्षे/30,000 किमीसाठी 54,999 रुपयांत ही सेवा उपलब्ध आहे. कार्बन-फायबर पार्ट्स, अल्कान्टारा स्पोर्ट्स सीट आणि टर्मिनिओनी (Termignoni) सायलेंसर यांसारख्या ॲक्सेसरीजही उपलब्ध आहेत. ड्युकाटीची डीलरशिप्स दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, अहमदाबाद आणि गोवा येथे आहेत.

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Last Updated : August 10, 2026 at 1:03 PM IST

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