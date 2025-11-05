डुकाटी हायपरमोटार्ड V2 आणि V2 SP चं EICMA 2025 मध्ये सादर
डुकाटीनं EICMA 2025 मध्ये हायपरमोटार्ड V2 आणि V2 SP दुचाकी सादर केल्या आहेत. 890cc इंजिन, 120hp सह त्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय.
Published : November 5, 2025 at 4:00 PM IST
हैदराबाद : डुकाटीनं EICMA 2025 मध्ये नवीन हायपरमोटार्ड V2 आणि V2 SP सादर करून मॉडेलच्या चौथ्या आवृत्तीची सुरुवात केली आहे. 2005 मध्ये पहिल्यांदा या शोमध्ये दाखल झालेल्या हायपरमोटार्डला (Ducati Hypermotard V2 ) यंदा 20 वर्षे पूर्ण झालीय. मध्यमवर्गीय मॉडेल्ससाठी सामान्य झालेल्या 890 सीसी V2 इंजिनाचा यात वापर झाला आहे, जे मॉन्स्टर V2 आणि पॅनिगेल V2 मध्येही आहे.
वैशिष्ट्ये
890 सीसी, 90 अंश V2 इंजिन 10,750 rpm वर 120 एचपी आणि 8,250rpm वर 94 एनएम टॉर्क निर्माण करतात. 3,000rpm पासून 70 टक्के टॉर्क उपलब्ध असल्याचं डुकाटीनं यावेळी सांगितलं. सहा-स्पीड गियरबॉक्ससह बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर आहे. स्प्रिंग व्हॉल्व्ह्समुळं व्हॉल्व्ह-क्लिअरन्स अंतर 15,000 किमीपर्यंत वाढवलंय. नवीन मोनोकॉक चेसिस आणि ट्रेलिस सबफ्रेम कायम असून, पहिल्यांदाच डबल-साइडेड स्विंगआर्म यात वापरले आहेत. वजनात 13 किलो (स्टँडर्ड) आणि 16 किलो (SP) घट झालीय. सीट उंची 880 मिमी असून पर्यायी लोअर किटनं 30 मिमी कमी करता येते.
- डिझाइन: नवीन LED हेडलाइट, स्ट्रीटफायटर V4-प्रेरित टेल सेक्शन. V2 डुकाटी लाल रंगात सादर करण्यात आली आहे; SP वर पांढरा लिव्हरी आणि लाल आहे.
- सस्पेन्शन : स्टँडर्डवर 46 मिमी कायाबा USD फोर्क आणि मोनोशॉक; SP वर पूर्ण अॅडजस्टेबल 48 मिमी.
- ब्रेकिंग: स्टँडर्डवर ब्रेम्बो M4.32, SP वर M50 कॅलिपर्स असून ते दोन्ही 320 मिमी डिस्कसह येतात. 17 इंच चाके; SP वर फॉर्ज्ड अॅल्युमिनियम रिम्स
- टायर्स : स्टँडर्डवर पिरेली डायब्लो रोसो IV, SP वर रोसो IV कोर्सा; पर्यायी 190 सेक्शन रिअर टायर.
- इलेक्ट्रॉनिक्स: 6-अॅक्सिस IMU द्वारे कॉर्नरिंग ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल. SP वर पिट-लेन लिमिटर. चार रायडिंग मोड्स- रेस, स्पोर्ट, रोड, वेट. नवीन 5 इंच TFT डिस्प्ले.
डुकाटी हायपरमोटार्ड व्ही2 मध्ये काय आहे नविन?
हे मॉडेल मागील मॉडेलपेक्षा 13 किलो वजनानं हलकं आहे. डुकाटी हायपरमोटार्ड नेहमीच गतीत आक्रमकता दाखवत आलीय. आता, नवीन 890 सीसी इंजिन आणि अनेक अपडेट्ससह येतंय. ती आता चालवण्यास अधिक आकर्षक बनली आहे. पॉवरट्रेन अपग्रेडसोबतच, बाइकला डुकाटीच्या उर्वरित श्रेणीशी सुसंगत करण्यासाठी व्यापक चेसिस आणि डिझाइन सुधारणा देखील देण्यात आल्या आहेत.
