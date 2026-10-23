डुकाटी फॉर्म्युला 73 भारतात लॉंच; 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मोच्या आठवणींना उजाळा देणारी लिमिटेड एडिशन
ड्युकाटीनं भारतात 20 लाखांत 'फॉर्म्युला 73' कॅफे रेसर बाईक लॉंच केली असून, अवघ्या 873 युनिट्सची ही ऐतिहासिक लिमिटेड एडिशन पूर्णपणे सोल्ड आऊट झाली आहे.
Published : October 23, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध लक्झरी बाईक निर्माता कंपनी ड्युकाटीनं (Ducati) आपली अत्यंत खास आणि मर्यादित आवृत्ती (Limited-Edition) असलेली 'Ducati Formula 73' ही कॅफे रेसर मोटरसायकल भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे लॉंच केली आहे. या मोटरसायकलची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत 20 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. ही बाईक ड्युकाटीच्या समृद्ध रेसिंग इतिहासाचं आणि विशेषतः त्यांच्या 1973 मधील ऐतिहासिक 'ड्युकाटी 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो' (Ducati 750 Super Sport Desmo) चं प्रतीक आहे. जागतिक स्तरावर या बाईकचे केवळ 873 युनिट्सच तयार केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, भारतासाठी वाटप करण्यात आलेला कोटा आधीच पूर्ण झाला असून या बाईकचं बुकिंग आता पूर्णपणे बंद झालं आहे. ही मोटरसायकल रेट्रो-रेसिंग स्टाईल, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि शक्तिशाली 803cc एल-ट्विन इंजिनचे एक उत्कृष्ट मिश्रण आहे.
आकर्षक डिझाईन आणि रेसिंग : ड्युकाटी फॉर्म्युला 73 चं डिझाईन प्रामुख्याने 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मोवर आधारित आहे,. ड्युकाटीच्या रेसिंग जगतात 'डेस्मो'ला अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे; कारण 1972 मध्ये प्रसिद्ध रेसर पॉल स्मार्ट आणि ब्रुनो स्पागियारी यांनी इमोला डेस्मो बाईकवरून '200 मिग्लिया दि इमोला' (200 Miglia di Imola) शर्यतीत ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. या नव्या बाईकमध्ये क्लिप-ऑन हँडलबार, बार-एंड मिरर्स, शॉर्ट फ्रंट फेअरिंग आणि मागील बाजूस टेपर्ड फेअरिंग देण्यात आले आहे. या मोटरसायकलची स्टील ट्रेलिस फ्रेम एक्वा-ग्रीन रंगात रंगवली असून, फ्युएल टँकवर सोन्याची (Gold) पट्टी देण्यात आली आहे, जी मूळ ऐतिहासिक बाईकची आठवण करून देते. याशिवाय बिलेट ॲल्युमिनियमचे सुटे भाग आणि रिझोमा फ्युएल कॅप या बाईकचे सौंदर्य आणखी वाढवतात.
दमदार इंजिन, परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट हार्डवेअर : या बाईकमध्ये 803cc क्षमतेचं, एअर-कूल्ड, एल-ट्विन डेस्मोड्यू (L-twin Desmodue) इंजिन देण्यात आलं आहे, जे डेस्मोड्रोमिक व्हॉल्व्ह ॲक्ट्युएशन तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. हे इंजिन 8,250 rpm वर 73 hp ची कमाल शक्ती आणि 7,000 rpm वर 65.2 Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करतं. हे शक्तिशाली इंजिन विशेष टर्मिनोनी (Termignoni) एक्झॉस्ट प्रणालीशी जोडलेलं असून, ते युरो 5+ (Euro 5+) उत्सर्जन नियमांचं पालन करतं. सुरळीत प्रवासासाठी यात 41mm चं अपसाईड-डाऊन KYB फ्रंट फोर्क आणि मागे प्रीलोड-ॲडजस्टेबल KYB मोनोशॉक सस्पेंशन देण्यात आलं आहे. सुरक्षिततेसाठी ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये 330 mm डिस्कसह ब्रेम्बो फोर-पिस्टन रेडियल फ्रंट कॅलिपरचा वापर करण्यात आला आहे. ही बाईक 17-इंच स्पोक व्हील्स आणि पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर्ससह येते, तर तिचं वजन (Empty Weight) 183 किलो आहे.
आधुनिक फीचर्स आणि कलेक्टर्ससाठी खास उपकरणे : सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा विचार करता, फॉर्म्युला 73 मध्ये 4.3-इंचाचा कलर TFT स्क्रीन, कॉर्नरिंग ABS, ड्युकाटी ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि क्विकशिफ्टर यांसारखे प्रगत फीचर्स देण्यात आले आहेत. चालकाला यात 'स्पोर्ट' आणि 'रोड' असे दोन रायडिंग मोड्स मिळतात. याशिवाय ड्युकाटी मल्टिमिडीया सिस्टीम, टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशन, हीटेड ग्रिप्स आणि अँटी-थेफ्ट सिस्टीम यांसारखे अतिरिक्त फीचर्सही ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत. या लिमिटेड-एडिशन बाईकचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक मोटरसायकलचा एक युनिक सिरियल नंबर तिच्या स्टिअरिंग प्लेटवर कोरला गेला आहे. तसेच खरेदीदारांना प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र (Certificate of Authenticity) आणि ड्युकाटीच्या स्टाईल सेंटरमधील ऐतिहासिक चित्रे, रेखाचित्रांचा एक विशेष बॉक्स दिला जात आहे. ड्युकाटीच्या 100 व्या वर्षानिमित्त सादर झालेली ही बाईक बाईक-प्रेमींसाठी एक अमूल्य ठेवा ठरत आहे.
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