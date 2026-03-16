डुकातीने भारतातील ऑफ-रोड सेगमेंटमध्ये धमाका केला! Ducati Desmo450 MX भारतात लॉंच..
डुकातीनं भारतातील ऑफ-रोड मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये आपली पहिली Ducati Desmo450 MX बाइक लाँच केली. ही दुचाकी डेस्मोड्रोमिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे.
Published : March 16, 2026 at 2:44 PM IST
मुंबई : डुकातीनं भारतातील ऑफ-रोड मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये औपचारिक प्रवेश केला आहे. जगभरात डेब्यू झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानं कंपनीनं भारतीय बाजारपेठेसाठी आपली पहिली Ducati Desmo450 MX दुचाकी लाँच केली आहे. ही मोटोक्रॉस मशीन स्पर्धात्मक ऑफ-रोड रायडिंगसाठी तयार करण्यात आली असून, हलकी बांधणी, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डुकातीच्या खास डेस्मोड्रोमिक इंजिन तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. या दुचाकीची किंमत 17.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या बाइकचं बुकिंग सुरू झालं असून मार्च 2026 च्या अखेरीस डिलिव्हरी सुरू होणार आहेत.
Ducati Desmo450 MX डिझाइन
Ducati Desmo450 MX ही मोटरसायकल पूर्णपणे मोटोक्रॉस परफॉर्मन्ससाठी इंजिनिअर केली गेली आहे. याचं डिझाइन मिनिमल आणि रेस-फोकस्ड आहे. हलके अॅल्युमिनियम पेरिमिटर फ्रेमवर आधारित चेसिसमध्ये कमीत कमी वेल्ड पॉइंट्स वापरण्यात आले आहेत. यामुळं संरचनात्मक कडकपणा वाढतो आणि एकूण वजन कमी राहते. बाइकचं वेट वेट 104.8 किलो (इंधनाशिवाय) आहे. यामुळं ऑफ-रोड रायडिंगमध्ये ती अत्यंत चपळ आणि नियंत्रित राहते. रस्त्यावरील वापरासाठी ही बाइक डिझाइन केलेली नाही म्हणून हेडलाइट, आरसे किंवा इंडिकेटर्ससारखे रोड-गोइंग उपकरण यात नाहीत. ही वैशिष्ट्ये तिला ट्रॅक आणि डर्ट रायडिंगसाठी खरी रेसिंग मशीन बनवतात.
Ducati Desmo450 MX इंजिन
या बाइकमध्ये 449.6 सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आलं आहे. यात डुकातीची सिग्नेचर डेस्मोड्रोमिक व्हॉल्व्ह सिस्टम आहे. इंजिन 63.5 एचपी पॉवर आणि 53.5 एनएम टॉर्क निर्माण करतं.रेव्ह लिमिट 11,900 आरपीएम इतका आहे. डुकातीनं इंजिनला अशा प्रकारे ट्यून केलं आहे की कमी आणि मिड-रेंज रेव्हमध्ये भरपूर टॉर्क मिळतो आणि उच्च रेव्हमध्येही शक्तिशाली परफॉर्मन्स कायम राहतं. यामुळं रायडरला विविध टेरेनमध्ये पूर्ण नियंत्रण मिळतं.
Ducati Desmo450 MX हार्डवेअर
बाइकमध्ये पूर्ण अॅडजस्टेबल शोवा यूएसडी फ्रंट फोर्क आणि रिअर मोनोशॉक आहे. फ्रंटला 310 मिलिमीटर आणि रिअरला 301 मिलिमीटर सस्पेन्शन ट्रॅव्हल मिळते. यामुळं कठीण ऑफ-रोड भूप्रदेशातही उत्कृष्ट हँडलिंग होते. ब्रेकिंगसाठी ब्रेम्बो कंपोनेंट्स वापरण्यात आले आहेत. फ्रंटला 260 मिलिमीटर आणि रिअरला 240 मिलिमीटर डिस्क ब्रेक आहेत. हे सिस्टम उच्च गती आणि कठीण परिस्थितीतही विश्वसनीय थांबा देतात.
Ducati Desmo450 MX फीचर्स
डेस्मो450 एमएक्स मध्ये प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश आहे. ट्रॅक्शन कंट्रोल रिअर व्हील स्लिपवर लक्ष ठेवतो आणि गरजेनुसारच हस्तक्षेप करतो. यामुळं लूज सर्फेसवर ऑप्टिमल ग्रिप मिळतं. लाँच कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल आणि दोन रायडिंग मोड्स उपलब्ध आहेत. डुकातीच्या एक्स-लिंक अॅपद्वारे वाय-फाय कनेक्टिव्हिटीनं रायडर विविध सेटिंग्ज कस्टमाइज करू शकतो. याशिवाय डुकाती परफॉर्मन्स कॅटलॉगमध्ये मशीन व्हील हब्स, ट्रिपल क्लॅम्प्स, ब्रेम्बो रेसिंग कॅलिपर्स आणि पूर्ण अक्रापोव्हिक टायटॅनियम एक्झॉस्ट सिस्टमसारखे रेसिंग अॅक्सेसरीज उपलब्ध आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता
भारतात डेस्मो450 एमएक्सची किंमत 17.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. बुकिंग आधीच सुरू झाली असून मार्च 2026 च्या शेवटी डिलिव्हरी सुरू होईल. भारतातील मोटोक्रॉस सेगमेंटमध्ये ही बाइक केटीएम 450 एसएक्स-एफ आणि कावासाकी केएक्स450 यांच्याशी स्पर्धा करेल. मात्र डुकातीची डेस्मोड्रोमिक तंत्रज्ञान, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रीमियम रेसिंग पार्ट्स यामुळं ती वेगळी ठरते. रेसिंग उत्साहींसाठी ही बाइक प्रीमियम पर्याय आहे.
