कमी वजन, नवं इंजिन अन् तगडी ताकद; ऑफ रोडिंगचा खेळ बदलणारी डुकाटी डेझर्ट एक्स V2 भारतात लॉंच!
ट्रायम्फ टायगर 900 आणि बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएसला थेट आव्हान देण्यासाठी, डुकाटीनं आपली नवीन डेझर्टएक्स व्ही2 स्पर्धात्मक किमतीत लॉंच केली.
Published : November 28, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई:डुकाटीनं भारतात डेझर्टएक्स V2 ॲडव्हेंचर मोटरसायकल 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत लॉंच केली आहे.कंपनीनं केवळ बाह्य स्वरूपात बदल करण्याऐवजी, मोटरसायकलच्या मूळ रचनेत म्हणजेच इंजिन आणि चेसिसमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. जुन्या 937 सीसी इंजिनच्या जागी नवीन,आता अधिक हलके 890 सीसी व्ही2 (V2) इंजिन देण्यात आलं आहे. दुचाकीत मोनोकोक फ्रेमचा वापर करण्यात आला असून ऑफ रोडिंगसाठी ही दुचाकी अधिक चपळ बनली आहे.या दुचाकीचं देशातील सर्व डुकाटी डीलरशिपवर बुकिंग सुरू झालं आहे. तीची डिलिव्हरी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. ही मोटरसायकल ब्रँडच्या पॅनिगाले V2 आणि मॉन्स्टर V2 सारख्या इतर V2 मोटरसायकलच्या श्रेणीत सामील झाली आहे.
डुकाटी डेझर्टएक्स V2 पॉवरट्रेन: या दुचाकीत कंपनीनं नवीन 890 सीसी V2 ट्विन-सिलेंडर इंजिन दिलं आहे. हे इंजिन 9,000 आरपीएमवर 110 एचपी आणि 7,000 आरपीएमवर 92 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. डुकाटीच्या मते, सुमारे 70 टक्के पीक टॉर्क 3,000 आरपीएमवर उपलब्ध होतो.कंपनीनं बनवलेले प्रति सिलेंडर चार-व्हॉल्व्ह असलेलं हे सर्वात हलकं ट्विन इंजिन ठरतं, असा कंपनीचा दावा आहे. या इंजिनमध्ये IVT व्हेरिएबल इनटेक व्हॉल्व्ह टाइमिंग सिस्टीमचा वापर केला आहे. तांत्रिक ऑफ-रोड रायडिंगसाठी पहिले चार गिअर मागील मॉडेलपेक्षा लहान आहेत, तर हायवे वापरासाठी सहावा गिअर मोठा आहे.
डुकाटी डेझर्टएक्स V2 चेसिस: डेझर्टएक्स V2 मध्ये ॲल्युमिनियम मोनोकॉक फ्रेम वापरली आहे. ही फ्रेम एअरबॉक्सचंही काम करते आणि इंजिन एक स्ट्रक्चरल घटक म्हणून काम करतं. याला मागील ट्रेलिस सबफ्रेम आणि प्रोग्रेसिव्ह लिंकेजसह डबल-साइडेड ॲल्युमिनियम स्विंगआर्म जोडलेला आहे. सस्पेंशन KYB द्वारे पुरवलं जातं, ज्यामध्ये 230mm ट्रॅव्हल देणारा पूर्णपणे ॲडजस्टेबल 46mm अपसाइड-डाउन फोर्क आणि रिमोट प्रीलोड ॲडजस्टमेंटसह 220mm ट्रॅव्हल देणारा मागील मोनोशॉक आहे. ही बाईक 21-इंच पुढच्या आणि 18-इंच मागच्या ट्यूबलेस स्पोक व्हील्सवर चालते, ज्यामध्ये पिरेली स्कॉर्पियन रॅली STR टायर्स बसवलेले आहेत.
डुकाटी डेझर्टएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स: एक 6-ॲक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट युनिट चार स्तरांसह कॉर्नरिंग ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल आणि इंजिन ब्रेक कंट्रोलला सपोर्ट करते. एंड्युरो आणि रॅली रायडिंग मोड्समध्ये ABS पूर्णपणे बंद केले जाऊ शकता, तसंच बाईकमध्ये डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 गिअरशिफ्ट सिस्टीम देखील मिळते.
सहा रायडिंग मोड्स दिले आहेत: स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्युरो आणि रॅली. 5-इंचाचा टीएफटी डॅशबोर्ड नवीन जॉयस्टिक कंट्रोलद्वारे चालवला जातो, आणि इतर सूचीबद्ध वैशिष्ट्यांमध्ये फुल-एलईडी हेडलाइट्स, क्रूझ कंट्रोल, ब्रेक लाइट ईव्हीओ आणि टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशनसह डुकाटीच्या मल्टीमीडिया सिस्टीमसाठी सज्जता यांचा समावेश आहे.
डुकाटी डेझर्टएक्स V2 ॲक्सेसरीज: डुकाटी 8-लिटरची अतिरिक्त इंधन टाकी, बुल बार, रेडिएटर गार्ड्स, ॲल्युमिनियम पॅनियर्स, मोस्को मोटोसोबत विकसित केलेले सॉफ्ट लगेज किट आणि टर्मिग्नोनी सायलेन्सर यांसारख्या पर्यायी ॲक्सेसरीज देते. डेझर्टएक्सची सुरुवात 2019 मध्ये EICMA येथे दाखवलेल्या एका संकल्पनेतून झाली आणि 2021 मध्ये तिचं उत्पादन सुरू झालं. डुकाटीनं सांगितलं की, एर्झबर्गरोडिओ, रॅली ऑफ अल्बानिया, ट्रान्सॲनाटोलिया आणि नॉरा मेक्सिकन 1000 यांसारख्या स्पर्धांमधील अनुभवाच्या आधारावर ही दुसरी आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे. ही बाईक मॅट स्टार व्हाइट सिल्क या एकाच रंगात मिळतेय.
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