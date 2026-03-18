महिलांसाठी खूशखबर! महिलांना झाडू-पोछापासून मिळणार मुक्ती, कंबरदुखी कायमची गायब
महिलांसाठी आनंदची बातमी आहे. कारण तुम्हाला आता झाडू-पोछा करण्याची गरज नाहीय. त्यामुळं तुमची कंबरदुखी देखील कायमची संपणार आहे.
Published : March 18, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई : भारतीय महिलांना कंबरदुखीचा मोठा त्रास सहन कारवा लागतोय. कारण महिलांना घरातील जवळपास सर्वच कामं करावे लागतात. मात्र,आता तुमचा त्रास कायमचा कमी होणार आहे. यावर ड्रीम टेक्नॉलॉजी चांगला उपाय शोधून काढला आहे. त्यामुळं तुमच्या घरातील साफसफाईचं काम आता रोबोट (Robotic Vacuum Cleaner ) करणार आहे. हा रोबोट तुमच्या घरातील काणकोपऱ्यातील घाण अगदी स्वच्छ करतील. यासाठी ड्रीम टेक्नॉलॉजीनं दोन नवीन रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनर लॉंच केले. L40 Ultra AE आणि D20 Ultra आता तुमचं घर चकाचक ठेवतील. हे दोन्ही मॉडेल्स आधुनिक भारतीय घरांसाठी आदर्श असून, स्वच्छता आणि सोयी आहेत.यामुळं तुमच्या वेळत बचत होणार असून घर चकाचक होईल.
L40 Ultra AE आणि D20 Ultra
ड्रीम टेक्नॉलॉजीनं आपल्या स्मार्ट होम उत्पादन श्रेणीचा विस्तार करत दोन नवीन रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनर लॉंच केले आहेत. Dreame L40 Ultra AE आणि Dreame D20 Ultra हे उत्पादनं शक्तिशाली सक्शन, बुद्धिमान नेव्हिगेशन आणि अत्याधुनिक अडथळा टाळणाऱ्या तंत्रज्ञानासह येतात. ऑटोमेटेड मॉपिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्पेट डिटेक्शन आणि स्वयं-सफाई असलेल्या मल्टीफंक्शनल डॉकसह हे रोबोटिक व्हॅक्यूम घरातील दैनंदिन स्वच्छतेची प्रक्रिया सोपी करतात. ड्रीमच्या Vormax सक्शन सिस्टम आणि इंटेलिजंट मॅपिंगमुळं विविध प्रकारच्या फ्लोअर्सवर उत्तम कामगिरी मिळते.
किंमत आणि उपलब्धता
Dreame L40 Ultra AE ची किंमत 59,999 रुपये आहे, तर Dreame D20 Ultra ची किंमत 39,999 रुपये आहे. हे दोन्ही रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनर 18 मार्चपासून Amazon India आणि देशातील निवडक Croma स्टोअर्समध्ये उपलब्ध होतील. ही उत्पादनं विशेषतः भारतीय घरांसाठी डिझाइन केलेली असून, हँड्स-फ्री क्लिनिंग अनुभव देतात.
Dreame L40 Ultra AE ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- 19,000Pa Vormax सक्शन आणि अॅडव्हान्स्ड ब्रश सिस्टम: कंपनीच्या TurboForce मोटरमुळं शक्तिशाली सक्शन मिळतं. इंटर्नल रोटर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिझाइनमुळं मोटरची गती वाढते.
- TriCut Brush 3.0: पाळीव प्राण्यांच्या घरांसाठी उपयुक्त, विविध फ्लोअर्सवर अनुकूल क्लिनिंग. लिफ्टेबल रबर ब्रश धूळ आणि मोठा कचरा कार्पेट्स आणि फ्लोअर गॅप्समधून क्लॉगिंगशिवाय सहज काढतं.
- MopExtend™ तंत्रज्ञान: टाइट स्पेसमध्ये "रोबोट आर्म" सारखे एक्स्टेंड होऊन कोपरे, फर्निचरखालील भाग स्वच्छ करतो. RoboSwing तंत्रज्ञान एज आणि इर्रेग्युलर कोपऱ्यात खोलवर क्लिनिंग करतं.
- 3DAdapt स्मार्ट नेव्हिगेशन आणि अडथळा टाळतं: फर्निचर आणि वस्तूंभोवती सहज नेव्हिगेट करतं.
- मल्टीफंक्शनल PowerDock: ऑटो-एम्प्टींग, वॉटर रिफिलिंग, मॉप ड्रायिंग आणि 75°C गरम पाण्याने मॉप क्लिनिंग.
- Self-Cleaning Washboard 2.0 आणि स्मार्ट कार्पेट क्लिनिंग: अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन, ऑटो सक्शन बूस्ट आणि मॉप लिफ्टिंग.
Dreame D20 Ultra ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- 13,000Pa Vormax सक्शन आणि स्मार्ट कार्पेट डिटेक्शन: हार्ड फ्लोअर्स आणि कार्पेट्सवर शक्तिशाली क्लिनिंग, ऑटो बूस्ट आणि मॉप लिफ्टिंग.
- 2-in-1 व्हॅक्यूम आणि मॉप DuoScrub™ सिस्टम: ड्युअल हाय-स्पीड रोटरी मॉप्स डाउनवर्ड प्रेशरनं स्टबर्न स्टेन्स काढतं.
- RoboSwing™ एज क्लिनिंग: बेसबोर्ड्स आणि कोपऱ्यात पोहोचतं.
- 100 दिवस हँड्स-फ्री डस्ट कलेक्शन: 3.2L डस्ट बॅग आणि DualBoost™ 2.0 तंत्रज्ञान.
- Pathfinder स्मार्ट नेव्हिगेशन 3DAdapt™ अडथळा टाळतं: घर मॅप करतं आणि कार्यक्षम रूट प्लॅन करतं.
- 5200mAh बॅटरी: 250 मिनिटांपर्यंत रनटाइम आणि फास्ट चार्जिंग.
