DRDO एसएफडीआर तंत्रज्ञानाची चाचणी यशस्वी : भारत दूरपल्ल्याच्या हवाई मिसाइलांसाठी निवडक देशांमध्ये सामील
डीआरडीओनं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॅमजेट (SFDR) तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी घेतली. ओडिशाच्या चांदीपूर येथून केलेल्या या चाचणीनंतर भारत आता दूरपल्ल्याच्या हवाई मिसाइलांसाठी निवडक देशांमध्ये सामील झाला.
Published : February 4, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : मंगळवारी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनं (डीआरडीओ) सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॅमजेट (एसएफडीआर) तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी घेतली. हे तंत्रज्ञान दूरपल्ल्याच्या हवाई-ते-हवाई मिसाइलांसाठी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ओडिशाच्या चांदीपूर येथील एकात्मिक चाचणी केंद्रातून सकाळी सुमारे 10.45 वाजता ही चाचणी पार पडली. या यशामुळं भारत आता या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या जगातील मोजक्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.
Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) technology was successfully flight tested from the Integrated Test Range (ITR), Chandipur off the coast of Odisha today. SFDR is very crucial for development of long range Air to Air Missiles pic.twitter.com/66ZwE0micY— DRDO (@DRDO_India) February 3, 2026
संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “या यशस्वी चाचणीनंतर भारत आता दूरपल्ल्याच्या हवाई-ते-हवाई मिसाइल विकसित करण्यात सक्षम असलेल्या निवडक राष्ट्रांच्या यादीत सामील झाला आहे. हे तंत्रज्ञान शत्रूवर वर्चस्व मिळवून देणारे आहे.” यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओचं अभिनंदन केलं.
एसएफडीआर म्हणजे काय?
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॅमजेट (एसएफडीआर) हे भारतानं स्वदेशी विकसित केलेलं प्रगत मिसाइल तंत्रज्ञान आहे. हैदराबाद येथील डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरीच्या नेतृत्वाखाली हे तंत्रज्ञान विकसित केलं जात आहे. पारंपरिक रॉकेट-आधारित मिसाइलांच्या तुलनेत एसएफडीआर मिसाइलांना जास्त वेग, जास्त अंतर आणि संपूर्ण उड्डाणादरम्यान गती प्रदान करतं.
लढाईत गेम चेंजर
पारंपरिक सॉलिड रॉकेट मोटर्स लवकर जळून संपतात, तर एसएफडीआर मिसाइल वातावरणातील ऑक्सिजनचा वापर करून दीर्घकाळ टिकवतो. यामुळं मिसाइल मॅक 2 ते मॅक 3.8 पर्यंतचा वेग दीर्घकाळ टिकवून 50 किमी ते 340 किमी अंतरावरील लक्ष्यावर हल्ला करू शकतं. ते समुद्रसपाटीपासून ते 20 किमी उंचीपर्यंत कार्यक्षम राहते आणि 10 किमी उंचीपर्यंत अचानक वर-खाली मार्ग बदलण्याची (स्नॅप-अप/स्नॅप-डाउन) क्षमता यात आहे. यामुळं वैमानिकांना मोठा ‘नो-एस्केप झोन’, मजबूत टेल-चेस क्षमता मिळते. यामुळं शत्रूच्या विमानाला पळून जाणे कठीण होतं. हे तंत्रज्ञान भविष्यातील हवाई-ते-हवाई तसंच भूपृष्ठ-ते-हवाई मिसाइल प्रणालींमध्येही वापरता येईल.
एसएफडीआर प्रणाली कशी कार्य करते?
चाचणीत सर्व महत्त्वाच्या उपप्रणालींनी अपेक्षेनुसार कामगिरी केलीय.
नोजल-लेस बूस्टर : विमानातून सोडल्यानंतर तीन सेकंदात मिसाइलला सुपरसॉनिक वेग घेतं. पुण्यातील हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरीनं विकसित केलेलं प्रोपेलंट यात वापरलं जातं.
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॅमजेट सस्टेनर: बोरॉन-आधारित उच्च ऊर्जेचं इंधन आंशिक जळतं आणि उर्वरित इंधन रॅमजेट चेंबरमध्ये वातावरणातील ऑक्सिजनसोबत जळत राहतं. यामुळं समुद्रसपाटीवर 50 सेकंद ते उच्च उंचीवर 200 सेकंदांपर्यंत ज्वलन मिळतं.
हॉट गॅस व्हॉल्व: उंची आणि वेगानुसार जलन वायूंचा प्रवाह नियंत्रित करतं. कार्बन-कार्बन कॉम्पोझिट, टंगस्टन-कॉपर अलॉय आणि मारेजिंग स्टीलसारख्या प्रगत सामग्रीचा यात वापर होतो.
एअर इंटेक्स: टायटॅनियम अलॉयचे चीक-माउंटेड इंटेक्स उड्डाणादरम्यान उघडतात आणि तीन-रॅम्पमुळं हवा संकुचित करतात.
ऑनबोर्ड सिस्टम्स: यात इनर्शियल नेव्हिगेशन, रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी सीकर, जॅम-रेसिस्टंट डेटा लिंक, हाय-टॉर्क अॅक्ट्युएटर्स आणि लिथियम थर्मल बॅटरीचा समावेश आहे. चाचणी दरम्यान ट्रॅकिंग उपकरणांनी उड्डाणाच्या डेटाची नोंद घेतीलय. हैदराबाद, पुण्याच्या संशोधन केंद्र आणि चांदीपूर येथील डीआरडीओ प्रयोगशाळांतील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी या चाचणीचं निरीक्षण केलं. ही चाचणी भारताच्या स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रमाला बळ देणारी असून भविष्यातील हवाई संरक्षण यंत्रणांची क्षमता आणि प्रभावीपणा वाढवेल.
