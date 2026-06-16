DRDO कडून स्वदेशी 'लाँग-रेंज लँड-अटॅक क्रूझ मिसाईल'ची यशस्वी चाचणी
DRDO नं ओडिशामधील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून स्वदेशी 'लाँग रेंज लँड अटॅक क्रूझ मिसाईल'ची (LRLACM) यशस्वी चाचणी घेतली.
Published : June 16, 2026 at 10:33 AM IST
नवी दिल्ली: संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनं (DRDO) सोमवारी ओडिशामधील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून स्वदेशी बनावटीच्या 'लाँग-रेंज लँड-अटॅक क्रूझ मिसाईल'ची (LRLACM) यशस्वी चाचणी घेतली. या चाचणीदरम्यान मोहिमेची सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यात आली.
DRDO successfully conducted the flight-test of the indigenously developed Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) from Dr APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India’s growing… pic.twitter.com/uhZm4Y3BRo— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 15, 2026
स्वदेशी क्षमता वाढवणारी चाचणी: भारताच्या संरक्षण मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, चांदीपूर येथील 'इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज' (ITR) वर तैनात असलेल्या विविध ट्रॅकिंग उपकरणांद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे ही चाचणी पूर्णपणे यशस्वी ठरली. हे क्षेपणास्त्र पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे; त्याची सर्व उप-प्रणाली (sub-systems) DRDO च्या विविध प्रयोगशाळा आणि भारतीय उद्योग भागीदारांनी विकसित केली आहेत. बेंगळुरू येथील 'एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट' (ADE) नं यासाठी नोडल प्रयोगशाळा म्हणून काम पाहिलं.
राजनाथ सिंह यांच्याकडून अभिनंदन : चाचणीदरम्यान DRDO चे वरिष्ठ अधिकारी तसेच भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुदलाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO च्या टीमचं आणि उद्योग भागीदारांचं अभिनंदन केलंय. संरक्षण मंत्रालयानं आपल्या 'X' (ट्विटर) हँडलवरून म्हटलं आहे की, "ही यशस्वी चाचणी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि मजबूत राष्ट्रीय संरक्षण परिसंस्थेच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे." या क्षेपणास्त्रानं मोहिमेची सर्व उद्दिष्टे साध्य केली आणि भारताची लांब पल्ल्याची अचूक मारा करण्याची क्षमता (long-range precision strike capability) सिद्ध केली. DRDO चे अध्यक्ष आणि संरक्षण विभागाचे (R&D) सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी चाचणीच्या कामकाजावर देखरेख केली आणि टीमचं अभिनंदन केलं.
LRLACM ची वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व: 'लाँग-रेंज लँड-अटॅक क्रूझ मिसाईल'ची रचना शत्रूच्या जमिनीवरील लक्ष्यांवर अत्यंत अचूकतेनं मारा करण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्याच्या लांब पल्ल्याच्या क्षमतेमुळं भारतीय सशस्त्र दलांना महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक लवचिकता (strategic flexibility) मिळेल. हे क्षेपणास्त्र विविध उंचींवर उड्डाण करण्यास सक्षम आहे आणि त्यात रडारपासून बचाव करणारे (radar-evading) तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं आहे. यात इंजिन, नेव्हिगेशन प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि वॉरहेड यांसारख्या प्रमुख स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. ही यशस्वी चाचणी भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाला बळकटी देते. DRDO नं यापूर्वीही अनेक यशस्वी चाचण्या घेतल्या आहेत; विशेष म्हणजे, शनिवारी भारतानं बहु-स्तरीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आणि मध्यम पल्ल्याच्या नौदलाच्या 'अँटी-शिप' (जहाज-विरोधी) क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. या सर्व चाचण्या भारताच्या संरक्षण क्षमतेतील वाढ दर्शवतात. भारत आता आपल्या स्वतःच्या डिझाइन आणि निर्मिती क्षमतेवर अधिकाधिक अवलंबून राहत आहे. LRLACM (एलआरएलएसीएम) सारख्या प्रणाली भविष्यातील युद्धांसाठी भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता अधिक बळकट करतील. हे क्षेपणास्त्र शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणाली भेदण्यास मदत करेल आणि लष्कराला लांब अंतरावरून अचूक मारा करण्याची क्षमता प्रदान करेल.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहता, ही चाचणी केवळ तांत्रिक यशच नाही, तर संरक्षण क्षेत्रातील भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डीआरडीओ (DRDO) आणि भारतीय उद्योगक्षेत्र यांच्यातील सहकार्यामुळं भविष्यात अशा अनेक प्रगत प्रणालींच्या उपलब्धतेचा मार्ग मोकळा होईल. संरक्षण क्षेत्रात स्टार्टअप्स आणि खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवून भारत एक प्रभावी जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे.
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