DRDO नं केली ULPGM V3 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

DRDO नं ULPGM V3 क्षेपणास्त्राची 'हवेतून-जमिनीवर' आणि 'हवेतून-हवेत' अशा दोन्ही पद्धतींमध्ये यशस्वी चाचणी केली आहे. या यशामुळे संरक्षण क्षेत्रात भारताच्या आत्मनिर्भरतेस अधिक बळ मिळालं आहे.

ULPGM V3 क्षेपणास्त्र (PIB)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 12:26 PM IST

नवी दिल्ली: संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनं (DRDO) 'अल्ट्रा-लाईट प्रिसिजन गाईडेड मिसाईल' (ULPGM)-V3 च्या अंतिम, उत्पादनासाठी सज्ज असलेल्या आवृत्तीच्या विकासात्मक चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. मानवरहित हवाई वाहनावरून (UAV) प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या या क्षेपणास्त्राची चाचणी 'हवेतून-जमिनीवर' आणि 'हवेतून-हवेत' अशा दोन्ही पद्धतींमध्ये करण्यात आली. या चाचण्या आंध्र प्रदेशातील कर्नूलजवळ असलेल्या DRDO च्या चाचणी केंद्रावर (Test Range) पार पडल्या.

ULPGM शस्त्र प्रणालीसाठी 'आदेश आणि नियंत्रण' (Command and Control) क्षमता पुरवण्याच्या उद्देशानं, एकात्मिक 'भू-नियंत्रण प्रणाली'चा (GCS) वापर करून या चाचण्या राबवण्यात आल्या. ही GCS प्रणाली अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असून, ती क्षेपणास्त्राची सज्जता आणि प्रक्षेपणाच्या प्रक्रियेचे स्वयंचलित व्यवस्थापन करण्यास मदत करते.

या क्षेपणास्त्रांच्या विकास आणि उत्पादनासाठी, DRDO नं दोन उत्पादन संस्थांशी (भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (हैदराबाद) आणि अदानी डिफेन्स सिस्टिम्स अँड टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (हैदराबाद) भागीदारी केली आहे. सध्याच्या चाचण्यांसाठी, ही प्रणाली बंगळुरू येथील 'न्यूस्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीज'नं विकसित केलेल्या UAVs वर एकात्मिक (integrate) करण्यात आली होती.

ULPGM क्षेपणास्त्राचा विकास हैदराबाद येथील 'रिसर्च सेंटर इमारत' (RCI) या संस्थेने केला असून, या प्रकल्पासाठी ती 'नोडल लॅबोरेटरी' (प्रमुख प्रयोगशाळा) म्हणून कार्यरत आहे. या विकासात्मक कार्यास DRDO च्या इतर प्रयोगशाळांनीही सहकार्य केलं; यामध्ये डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरी (DRDL) हैदराबाद, टर्मिनल बॅलिस्टिक्स रिसर्च लॅबोरेटरी (TBRL) चंदीगड आणि हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरी (HEMRL) पुणे यांचा समावेश आहे.

या क्षेपणास्त्राचा विकास पूर्णपणे भारतीय संरक्षण परिसंस्थेअंतर्गत (ecosystem) करण्यात आला असून, यामध्ये मोठ्या संख्येनं सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSMEs) तसेच इतर उद्योगांचा सहभाग आहे. या चाचण्यांनी देशांतर्गत पुरवठा साखळीची (supply chain) पूर्ण परिपक्वता सिद्ध केली आहे; ही साखळी आता त्वरित आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी सज्ज झाली आहे. ULPGM V3 च्या यशस्वी विकासात्मक चाचण्यांबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), संरक्षण क्षेत्रातील सह-उत्पादन भागीदार आणि संबंधित उद्योगांचं कौतुक केलं आहे. या चाचण्या रणगाडा-विरोधी भूमिकांसाठी 'हवेतून-जमिनीवर' (Air-to-Ground) या पद्धतीत, तर ड्रोन, हेलिकॉप्टर्स आणि इतर हवाई लक्ष्यांचा वेध घेण्यासाठी 'हवेतून-हवेत' (Air-to-Air) या पद्धतीत पार पाडण्यात आल्या. त्यांनी या यशाचं वर्णन, संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं वाटचाल करताना गाठलेला एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक टप्पा असं केलं. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव तथा 'डीआरडीओ'चे (DRDO) अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही. कामत यांनी, या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल चाचण्यांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व संघांचं अभिनंदन केलं.

