क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी डीआरडीओचा स्टार्टअपसोबत करार
DRDO नं 'टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड' (TDF) योजनेअंतर्गत 'झिरो एमके इंडिया' (Zero MK India) सोबत एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे.
Published : September 25, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनं (DRDO) राजस्थानमधील अलवर येथील 'झिरो एमके इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या स्टार्टअपसोबत 'टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड' (TDF) योजनेअंतर्गत एका उच्च-मूल्याच्या 'डीप-टेक' (अत्याधुनिक तंत्रज्ञान) प्रकल्पाचा करार केला आहे. क्वांटम ॲप्लिकेशन्ससाठी 20 मिलिकेलविन इतकं अत्यंत कमी तापमान निर्माण करण्यास सक्षम असलेल्या डायल्यूशन रेफ्रिजरेटरचा स्वदेशी विकास करणे, हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. नवी दिल्ली येथे TDF चे संचालक आणि कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
DRDO has signed its first high-value deep-tech project agreement under the Technology Development Fund (TDF) scheme with Zero mK India Pvt Ltd for indigenous development of a 20 mK-class Dilution Refrigerator for Quantum Applications. The project, supported by the Rs 500 crore… pic.twitter.com/SUyWjWe6BT— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 24, 2026
500 कोटींच्या निधीतून पहिला मोठा प्रकल्प: 'डीप-टेक' आणि अत्याधुनिक प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंजूर केलेल्या 500 कोटींच्या विशेष निधीअंतर्गत हा पहिलाच उच्च-मूल्याचा प्रकल्प करार आहे. या पाऊलामुळं क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनं भारतानं एक महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. DRDO TDF योजनेद्वारे स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देत आहे आणि या प्रकल्पामुळं संरक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनाला नवी दिशा मिळाली आहे.
डायल्यूशन रेफ्रिजरेटरचे महत्त्व: डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर्स ही विशेष 'क्रायोजेनिक' प्रणाली आहे, जी तापमान 'मिलिकेलविन' श्रेणीपर्यंत खाली आणण्यास सक्षम असते. क्वांटम कम्प्युटिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि संबंधित क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या कार्यासाठी, चाचणीसाठी अशा अत्यंत कमी तापमानाच्या वातावरणाची आवश्यकता असते. 20-मिलिकेलविन श्रेणीतील रेफ्रिजरेटरच्या विकासामुळं भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना स्वदेशी सुविधांचा वापर करून संशोधन करणे शक्य होईल.
#DRDO नं क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी झीरो एमके इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या स्टार्टअपसोबत प्रकल्प करार केला आहे.— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) September 25, 2026
याअंतर्गत २० मिलिकेल्विनपर्यंत अतिशय कमी तापमान गाठणारी स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.#DRDO #QuantumTechnology #DeepTech #AtmanirbharBharat pic.twitter.com/pu6WWeNrAd
'नॅशनल क्वांटम मिशन'शी सुसंगत पाऊल: 20 मिलिकेलविन क्षमतेच्या डायल्यूशन रेफ्रिजरेटरचा स्वदेशी विकास हा 'नॅशनल क्वांटम मिशन'च्या उद्दिष्टांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. यामुळं क्वांटम तंत्रज्ञान, प्रगत क्रायोजेनिक्स आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञान (स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजीज) या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमता अधिक बळकट होईल. यामुळं आयात केलेल्या 'क्रायोजेनिक' (अति-शीत) पायाभूत सुविधांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशांतर्गत 'क्वांटम-रेडी' परिसंस्था (ecosystem) विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. तसेच, यामुळं 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमालाही बळकटी मिळेल.
नेतृत्वाकडून कौतुक आणि शुभेच्छा: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ (DRDO), संरक्षण उद्योग आणि या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाशी संबंधित सर्व घटकांचे कौतुक केलं. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात डीआरडीओ आणि संरक्षण उद्योग यांच्यातील भविष्यातील सहयोगासाठी ही भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण मापदंड ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संरक्षण सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह यांनी या उपक्रमात सहभागी असलेल्या टीमचं अभिनंदन केलं आणि प्रकल्पाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
प्रकल्प व्यवस्थापन : 'सॉलिड स्टेट फिजिक्स लॅबोरेटरी' (SSPL) चे संचालक आणि त्यांची टीम या प्रकल्पासाठी पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन आणि सहाय्य करत आहेत. करार स्वाक्षरी समारंभास महासंचालक (मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस अँड कॉम्प्युटेशनल सिस्टिम्स अँड सायबर सिक्युरिटी - DG MCCS), महासंचालक (तंत्रज्ञान व्यवस्थापन - DG TM), SSPL चे संचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्या सहकार्यामुळं हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
भविष्यातील परिणाम: या स्वदेशी विकासामुळं क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या जागतिक शर्यतीत भारताचं स्थान बळकट होईल. स्टार्टअप्सना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळं नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना मिळेल आणि तरुण शास्त्रज्ञांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. डीआरडीओ आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील ही भागीदारी संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी एक आदर्श ठरेल.
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