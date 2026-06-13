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भारताच्या मिसाइल शील्डला मोठा बूस्ट; डीआरडीओनं केल्या तीन सलग यशस्वी चाचण्या

डीआरडीओनं तीन सलग यशस्वी चाचण्यांद्वारे बहुपरिमाणी BMD आणि नवीन अँटी-शिप मिसाइल क्षमता सिद्ध केली, यामुळं भारताच्या मिसाइल शील्डला मोठा बूस्ट मिळाला आहे.

DRDO, Ballistic Missile Defence, BMD, NASM-MR, Rajnath Singh
BMD आणि नवीन अँटी-शिप मिसाइल (PIB)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 9:51 AM IST

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नवी दिल्ली: भारतानं आपल्या रणनीतिक संरक्षण क्षमतेत लक्षणीय प्रगती साधली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनं (DRDO) शुक्रवारी तीन सलग यशस्वी फ्लाइट चाचण्या. यामुळं भारताची बहुस्तरीय बॅलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स (BMD) प्रणाली आणि नवीन नौदल अँटी-शिप मिसाइल क्षमता आणखी मजबूत झाली आहे.

‘मिशन सुंदरशान चक्र’चा भाग म्हणून यश : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती देताना म्हटलं की, “डीआरडीओनं विविध शत्रू धोक्यांविरुद्ध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यशस्वीपणे प्रदर्शित केलं आहे. लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक मिसाइल्सविरुद्ध बहुपरिमाणी संरक्षण आणि मध्यम पल्ल्याच्या अँटी-शिप क्षमतेच्या तीन सलग चाचण्या यशस्वी झाल्या.”

या चाचण्यांमध्ये बहुपरिमाणी BMD प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. इंटरसेप्टर यंत्रणांनी आपल्या लक्ष्यित ठिकाणी आणि शत्रू मिसाइल्सना यशस्वीरित्या नष्ट केलं. विविध उंची आणि पल्ल्यात कार्य करणाऱ्या या प्रणालीमुळं एका शत्रू मिसाइलला अनेक स्तरांवर रोखण्याची संधी मिळते. यामुळं सैन्य तळ, महत्त्वाचे installations आणि नागरी क्षेत्रांची सुरक्षा मजबूत होते.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं की, या यशामुळं भारत ICBM पर्यंतच्या बॅलिस्टिक मिसाइल्सना रोखण्यास सक्षम असलेल्या जगातील elite देशांच्या गटात सामील झाला आहे. आधुनिक युद्धांमध्ये लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक मिसाइल्सचा वापर वाढत असल्यानं ही क्षमता अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. DRDO नं विकसित केलेल्या सेन्सर्स, इंटरसेप्टर, कमांड-अँड-कंट्रोल नेटवर्क आणि ट्रॅकिंग रडार्सच्या एकात्मिक प्रणालीनं ही कामगिरी साध्य केली.

नौदलासाठी नवी शस्त्रे : याच वेळी DRDO नं नेव्हल अँटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंजची (NASM-MR) पहिली फ्लाइट चाचणी यशस्वी केली. ही मिसाइल भारतीय नौदलाला शत्रूच्या युद्धनौका दूरवरून नष्ट करण्याची क्षमता प्रदान करेल. भारतीय महासागरातील (IOR) भारताची समुद्री ताकद वाढवण्यासाठी ही मिसाइल महत्त्वाची ठरेल.

आत्मनिर्भर भारत : या यशस्वी चाचण्या हे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचं फलित आहे. DRDO च्या स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रणालीमुळं विदेशी आयात कमी होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2025 च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जाहीर केलेल्या ‘मिशन सुंदरशान चक्र’ अंतर्गत ही प्रगती झाली आहे. या मिशनचा उद्देश भारताला स्वदेशी अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानात जगातील अग्रेसर देश बनवणे हा आहे.

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TAGGED:

DRDO
BALLISTIC MISSILE DEFENCE
BMD
RAJNATH SINGH
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