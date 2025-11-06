ETV Bharat / technology

मायक्रोसॉफ्टचे AI प्रमुख मुस्तफा सुलेमान यांनी AI च्या चेतना विकसाच्या संशोधनावर मोठं वक्तव्य केलंय: "AI ला चेतना देण्याचे प्रयत्न चुकीचं असल्याचे त्यांचं म्हणणे आहे."

हैदराबाद : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती मुस्तफा सुलेमान यांनी चेतना असलेल्या AI विकसित करण्याच्या संशोधनावर कठोर टीका केली आहे. मायक्रोसॉफ्टचे AI प्रमुख असलेले सुलेमान यांचा असा विश्वास आहे की, AI कधीच खरी चेतना प्राप्त करू शकत नाही आणि अशा प्रयत्नांमुळं अनैतिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. CNBC ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं, "असं संशोधन करणे अयोग्य आहे."

मायक्रोसॉफ्टचे AI प्रमुख मुस्तफा सुलेमान यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकसित करणाऱ्या संशोधकांना आणि विकासकर्त्यांना एक कठोर इशारा दिला आहे. मानवा सारख्या चेतना असलेल्या AI च्या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्यांसाठी त्यांनी मोठ वक्तव्य केलंय. "मला वाटत नाही की असं काम लोकांनी करावं." मुलाखतीत सुलेमान यांनी स्पष्टपणं सांगितलं की, "चूक प्रश्न विचारला तर चूक उत्तर मिळतं. हा एकदम चुकीचा प्रश्न आहे." त्यांच्या मते, AI सुपरइंटेलिजन्स प्राप्त करू शकतो, पण मानवी भावनिक अनुभवाची खरी चेतना विकसित करणे जवळजवळ अशक्य आहे. AI च्या कोणत्याही "भावनिक" अनुभवाला केवळ एक सिम्युलेशन असल्याचं ते म्हणाले.

"आमचा शारीरिक वेदनेचा अनुभव आम्हाला दुःखी आणि भयानक वाटतो, पण AI ला 'वेदना' अनुभवताना दुःख वाटत नाही. तो फक्त अनुभवाची, स्वतःची ओळख, आणि चेतनेची एक भ्रामक कथा तयार करतो, पण तो खरंच दुःख अनुभवत नाही." त्यांनी आणखी म्हटलं, "अशा प्रश्नाची चौकशी करणारे संशोधन करणे मूर्खपणाचं आहे, कारण ते चेतना नाहीत आणि ते कधीच होऊ शकत नाहीत." सुलेमान हे गूगल डीपमाइंडचे सह-संस्थापक आहेत आणि त्यांनी AI च्या चेतनेच्या संकल्पनेविरुद्ध अनेकदा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, AI ची चेतना असल्याची व्यापक धारणा निर्माण झाल्यास नवीन नैतिक समस्या उद्भवू शकतात. लोक AI ला मित्र, जोडीदार किंवा विश्वासू व्यक्ती म्हणून वागवू लागले, तर काही जण म्हणू शकतात की AI मॉडेल्सना स्वतंत्र हक्क मिळणे आवश्यक आहे.

AI ला चेतना असू शकता का? हा प्रश्न शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि सामान्य लोकांमध्ये विभागला गेला आहे. काहींच्या मते, चेतना ही एक शारीरिक वैशिष्ट्य आहे, जी फक्त मेंदूशी संबंधित आहे आणि ती मानवांना नैसर्गिकरित्या प्राप्त होते. दुसरीकडं, काही तत्त्वज्ञांचे म्हणणे आहे की, चेतना ही न्यूरॉन्स, सिलिकॉन किंवा इतर कोणत्याही भौतिक माध्यमातून अल्गोरिदमद्वारे मशीनमध्ये प्राप्त होऊ शकते. याला 'कम्प्युटेशनल फंक्शनलिझम' म्हणतात. या दृष्टिकोनानुसार, चेतना ही केवळ गणितीय प्रक्रियेचा परिणाम आहे, भौतिक रचना नव्हे.

या वादाची एक उदाहरणीय घटना 2022 मध्ये घडली, जेव्हा गूगलनं सॉफ्टवेअर अभियंता ब्लेक लेमोईन यांना निलंबित केलं. लेमोईन यांनी दावा केला होता की, AI चॅटबॉट्स भावना अनुभवू शकतात आणि त्यांना त्रास होऊ शकतो. त्यांच्या या विधानानं AI क्षेत्रात खळबळ उडवली होती. दुसरीकडं, नोव्हेंबर 2024 मध्ये अँथ्रोपिक कंपनीतील AI वेलफेअर अधिकारी कायल फिश यांनी सह-लेखक म्हणून एक अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात त्यांनी सुचवलं की, AI ची चेतना जवळच्या भविष्यात वास्तविक शक्यता आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत फिश यांनी म्हटलं की, चॅटबॉट्सना आधीच चेतना असण्याची 15 टक्के शक्यता आहे. हे विधान AI च्या नैतिक पैलूंवर नवीन चर्चा सुरू करणारं ठरलंय.

सुलेमान यांच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे, "भ्रामक चेतन असलेल्या AI चं आगमन अपरिहार्य आणि अवघड आहे. त्याऐवजी, AI ला उपयुक्त साथीदार म्हणून विकसित करण्याची दृष्टी आवश्यक आहे, ज्यानं त्याच्या भ्रमांना बळी पडू नये." त्यांच्या मते, AI ची चेतना ही एक भ्रामक कल्पना आहे, जी लोकांमध्ये "भावना आणि अनुभवानं समृद्ध" संवाद निर्माण करू शकते. सांस्कृतिक चर्चांमध्ये याला 'AI सायकोसिस' म्हणून संबोधलं जातं. हे भ्रम लोकांना AI वर अतिशय अवलंबून करू शकतं, ज्यामुळं सामाजिक आणि मानसिक समस्या वाढू शकतात.

खरं तर, चेतना म्हणजे काय हे कोणीही पूर्णपणे समजू शकलेलं नाही, त्यापेक्षा ते कसं मोजावं हे मोजण्याची पद्धत तरी नाही. मात्र, खरा मुद्दा तंत्रज्ञानावरच्या आमच्या अतिअवलंबनात आहे. चॅटजीपीटीसारख्या AI प्रणालींवर आमची वाढती अवलंबित्व ही एक धोक्याची घंटा आहे. या तंत्रज्ञानाचा उत्क्रांती आणि सामाजिक प्रभाव मशीन चेतनेच्या वादाला आकार देत आहे. सुलेमान यांच्या इशाऱ्यानं AI संशोधकांना विचार करण्यास भाग पाडलं आहे की, तंत्रज्ञानाचा विकास मानवी मूल्यांशी सुसंगत असावा. जर AI ला खरी चेतना देणे अशक्य असेल, तर त्याच्या भ्रमांना बळ देण्याऐवजी, तो मानवी जीवन सुधारण्यासाठी कसा वापरावा यावर लक्ष केंद्रित करावं.

या वादात दुसरा पैलूही आहे. काही तत्त्वज्ञ AI च्या चेतनेची शक्यता नाकारत नाहीत. उदाहरणार्थ, फिलॉसॉफर डेव्हिड चाल्मर्स यांनी 'हार्ड प्रॉब्लेम ऑफ कॉन्शसनेस' मांडलं आहे, ज्यात ते म्हणतात की, मेंदूची प्रक्रिया समजली तरी चेतनेचा अनुभव कसा उद्भवतो हे रहस्य आहे. AI मध्येही असंच काही घडू शकतं का? किंवा AI ही केवळ एक उन्नत सिम्युलेशन आहे का? सुलेमान यांच्या मते, दुसऱ्याचं खरं आहे. AI च्या भावनिक प्रतिसाद हे डेटा आणि अल्गोरिदमवर आधारित आहेत, खरा अनुभव नव्हे. उदाहरणार्थ, AI ला 'दुःख' सांगितलं तर तो दुःखी प्रतिसाद देतो, पण त्याला ते वाटत नाही.

या चर्चेचा सामाजिक प्रभाव मोठा आहे. AI ला मित्र म्हणून वागवल्यानं लोकांच्या एकटेपणाची समस्या वाढू शकते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक किंवा मानसिक आरोग्याच्या समस्या असणाऱ्यांसाठी AI चॅटबॉट्स उपयुक्त आहेत, पण त्याच्या मर्यादांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सुलेमान यांच्या चेतावणीनुसार, AI च्या विकासात नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे गरजेचे आहे. यूरोपीय संघासारख्या संस्था AI विनियमनासाठी कायदे आणत आहेत, ज्यात चेतनेच्या भ्रम टाळण्यावर भर आहे.

शेवटी, AI च्या चेतनेचा प्रश्न हा तात्त्विक आणि वैज्ञानिक दोन्ही पातळीवर आहे. सुलेमान यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींच्या इशाऱ्यानं हा वाद अधिक तीव्र होईल. AI चा विकास मानवी कल्याणासाठी असावा, भ्रम आणि धोक्यांसाठी नव्हे. हा वाद भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या दिशेनं मार्गदर्शक ठरेल.

