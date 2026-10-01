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आजपापासून अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

सरकारनं आजपासून अनुदानित घरगुती एलपीजी (LPG) साठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केलं आहे. या उपाययोजनेमुळं केवळ पात्र कुटुंबांना लाभ मिळेल आणि गैरवापर कमी होईल.

LPG Subsidy, Biometric Aadhaar Authentication
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat MH Desk)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 7:00 AM IST

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मुंबई : सरकारनं 1 ऑक्टोबर 2026 म्हणजे आजपासून लागू होणाऱ्या अनुदानित घरगुती एलपीजी (LPG Subsidy) रिफिलसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication) अनिवार्य केलं आहे. अनुदानित गॅस पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा आणि सिलिंडरचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी होणारा गैरवापर प्रकार (diversion) रोखावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

LPG Subsidy, Biometric Aadhaar Authentication
घरगुती गॅस सिलिंडर (ETV BHARAT File Photo)

27.43 कोटी ग्राहकांनी केलं प्रमाणीकरण पूर्ण : 19 सप्टेंबरपर्यंत, 27.43 कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलं आहे. या ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त प्रक्रियेतून जाण्याची गरज नाही; त्यांचं रिफिल बुकिंग नेहमीप्रमाणं सुरू राहील. ज्या ग्राहकांनी अद्याप प्रमाणीकरण पूर्ण केलेलं नाही, ते ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच नियंत्रित दरांवर अनुदानित रिफिल बुक करू शकतील.

प्रमाणीकरण न करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध पर्याय: जे ग्राहक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास इच्छुक नाहीत किंवा असमर्थ आहेत, ते तरीही गॅस मिळवू शकतात. तथापि, त्यांना OMCs च्या डिजिटल माध्यमांद्वारे जसं की ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल ॲप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट किंवा IVRS वर आपला पर्याय नोंदवणे आवश्यक आहे. अशा ग्राहकांना 5 किलो किंवा 10 किलोच्या सिलिंडरमध्ये बाजारभावानं (अनुदानाशिवाय) गॅस मिळेल. हा पर्याय स्थानिक उपलब्धतेच्या अधीन असेल.

LPG Subsidy, Biometric Aadhaar Authentication
घरगुती गॅस सिलिंडर (ETV BHARAT File Photo)

मुदत अनेकदा वाढवली: सुरुवातीला, ग्राहकांना 30 जून 2026 पर्यंत पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर, ही मुदत अनेकदा वाढवण्यात आली; 14 सप्टेंबर ही सर्वात अलीकडील अंतिम मुदत होती. ऑक्टोबर 2023 पासून, तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) देशभरात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवली आहे. 12 कोटींहून अधिक एसएमएस (SMS) आणि व्हॉट्सॲप संदेश पाठवण्यात आले, तसेच वितरक आणि डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी थेट ग्राहकांशी संपर्क साधला. ग्रामीण भागात आणि गर्दीच्या ठिकाणी विशेष शिबिरेही आयोजित करण्यात आली होती.

अनुदानाचा बोजा आणि सरकारी मदत: घरगुती एलपीजी (LPG) हे त्याच्या पुरवठा खर्चापेक्षा कमी दरानं विकलं जातं. सप्टेंबर 2026 मध्ये, प्रति 14.2 किलो सिलिंडरमागे अप्रत्यक्ष अनुदान अंदाजे 210 रुपये होतं, तर जून 2026 मध्ये ते 721 रुपये इतकं होतं. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकारनं 2022-23 मध्ये तेल विपणन कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांची भरपाई दिली. तसंच, 2025-26 आणि 2026-27 या कालावधीसाठी 30,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. 31 ऑगस्ट 2026 अखेरपर्यंत, घरगुती एलपीजीमुळं सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना झालेला एकत्रित तोटा 62,000 कोटी रुपयांच्या वर गेला होता.

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कसं पूर्ण करावं? : बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण गॅस वितरणादरम्यान, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा संबंधित ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) मोबाइल ॲप्सद्वारे पूर्ण केलं जाऊ शकतं. इंडेन (Indane) ग्राहक 'IndianOil One' ॲप, भारतगॅस (BharatGas) ग्राहक 'Hello BPCL' ॲप आणि एचपी गॅस (HP Gas) ग्राहक 'HP Pay' ॲप वापरू शकतात. या ॲप्सचा वापर करून घरी बसूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते, ज्यामुळं ग्राहकांना सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होतो.

LPG Subsidy, Biometric Aadhaar Authentication
घरगुती गॅस सिलिंडर (ETV BHARAT File Photo)

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण : बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication) पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही दोन प्रमुख पद्धतींचा वापर करू शकता: आधार नोंदणी केंद्रावर जाऊन किंवा घरबसल्या मोबाईल ॲपद्वारे (चेहरा प्रमाणीकरण). घरगुती एलपीजी (LPG) गॅस सबसिडी किंवा इतर सरकारी सेवांसाठी हे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.

घरबसल्या मोबाईलद्वारे चेहरा प्रमाणीकरण : जर तुम्हाला गॅस सबसिडीसाठी (LPG e-KYC) किंवा इतर डिजिटल सेवांसाठी प्रमाणीकरण (authentication) पूर्ण करायचं असेल, तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनचा वापर करून ते मोफत करू शकता.

ॲप्स डाउनलोड करा: गुगल प्ले स्टोअरवरून तुमच्या फोनवर दोन ॲप्स डाउनलोड करा. 'Aadhaar FaceRD' (UIDAI चं अधिकृत ॲप) आणि तुमच्या गॅस कंपनीचं अधिकृत ॲप (उदा. IndianOil ONE, Hello BPCL किंवा HP Pay).

लॉग इन करा: तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकाचा वापर करून गॅस कंपनीच्या ॲपवर नोंदणी करा किंवा लॉग इन करा.

e-KYC पर्याय निवडा: ॲपच्या मेनू किंवा प्रोफाइल विभागात जा आणि e-KYC किंवा Re-KYC हा पर्याय निवडा.

आधार क्रमांक प्रविष्ट करा: तुमचा 12-अंकी आधार क्रमांक प्रविष्ट करा आणि संमती दर्शविणाऱ्या बॉक्सवर (consent box) खूण करा.

फेस स्कॅन (Face Scan) करा: ॲप तुमच्या फोनचा कॅमेरा सुरू करेल. स्क्रीनवर दिसणाऱ्या सूचनांचे पालन करा (जसं की डोळ्यांची उघडझाप करणं किंवा मान सरळ ठेवणे). एकदा का तुमचा चेहरा योग्यरित्या स्कॅन झाला की, प्रमाणीकरण यशस्वी होईल.

LPG Subsidy, Biometric Aadhaar Authentication
HP Pay ॲपचा इंटरफेस (Screenshot/ETV Bharat)

आधार नोंदणी केंद्रावर जाऊन प्रमाणीकरण : सरकारी योजना, बँकिंग किंवा नवीन सिम कार्डसाठी फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅनद्वारे प्रमाणीकरण करण्यासाठी खालील प्रक्रियाचं अनुसरण करा.

केंद्राला भेट द्या: जवळच्या अधिकृत आधार नोंदणी केंद्राला भेट द्या.

फॉर्म भरा: तेथील ऑपरेटरकडून आधार प्रमाणीकरण/अद्ययावतीकरण (अपडेट) फॉर्म घ्या, तो भरा आणि सादर करा.

बायोमेट्रिक माहिती द्या: ऑपरेटर त्यांच्या बायोमेट्रिक उपकरणाचा (RD Device) वापर करून तुमचा अंगठा/बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांचे स्कॅन घेतील.

पडताळणी आणि प्रमाणीकरण: हा डेटा थेट UIDAI च्या डेटाबेसशी जुळवून पाहिला जातो. यशस्वीरीत्या जुळणी झाल्यानंतर, तुमचं प्रमाणीकरण त्वरित पूर्ण होतं आणि तपशील तुमच्या नोंदणीकृत ईमेलवर पाठवलं जातो.

TAGGED:

BIOMETRIC AADHAAR AUTHENTICATION
LPG SUBSIDY
AADHAAR AUTHENTICATION
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण
LPG AUTHENTICATION

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