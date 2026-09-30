अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी AI चं नाव बदललं; कार्यकारी आदेश जारी
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केलीय. या बैठकीत त्यांनी AI चा उल्लेख 'सुपर इंटेलिजन्स' करत सुरक्षा कराराची घोषणा केली.
Published : September 30, 2026 at 3:18 PM IST
मुंबई: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये एका उच्च-स्तरीय स्नेहभोजनाचं (लंच) आयोजन केलं होतं. या बैठकीसाठी SpaceX आणि Tesla चे CEO एलॉन मस्क, Meta चे CEO मार्क झुकरबर्ग, Google चे CEO सुंदर पिचाई आणि Nvidia चे CEO जेन्सेन हुआंग यांसारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमादरम्यान ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, अमेरिकन सरकार यापुढं 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) ऐवजी 'सुपर इंटेलिजन्स' (SI) या शब्दाचा वापर करेल.
US President Donald Trump signs an executive order announcing the renaming of Artificial Intelligence to 'Super Intelligence'— ANI (@ANI) September 29, 2026
The order states, "... The terminology used by the Federal Government should reflect the transformative capabilities of these technologies and the… pic.twitter.com/pWiwWCddhJ
कार्यकारी आदेशाची घोषणा: ट्रम्प यांनी "सुपर इंटेलिजन्सच्या युगाची सुरुवात" (Inaugurating the Era of Super Intelligence) या शीर्षकाचा एक कार्यकारी आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, कायद्यानं परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंत, अमेरिकन सरकारच्या सर्व विभागांना आणि संस्थांना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' आणि 'AI' ऐवजी 'सुपर इंटेलिजन्स' आणि 'SI' हे शब्द वापरणे बंधनकारक असेल. अधिकृत पत्रव्यवहार, सार्वजनिक संवाद, धोरणे आणि इतर बिगर-कायदेशीर दस्तऐवजांमध्ये या शब्दांचा वापर केला जाईल.
'AI' ऐवजी 'सुपर इंटेलिजन्स' का?: ट्रम्प यांनी सांगितलं की AI ही "सर्वात मोठी गोष्ट आहे, कदाचित आतापर्यंतची सर्वात मोठी गोष्ट." "हे इंटरनेटपेक्षाही खूप मोठे आहे." कार्यकारी आदेशात नमूद केलं आहे की, वापरली जाणारी शब्दावली या तंत्रज्ञानाची परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आणि अमेरिकन लोकांसाठी निर्माण होणाऱ्या अमर्याद संधी दर्शवणारी असावी. म्हणूनच, 'सुपर इंटेलिजन्स' हा शब्द या तंत्रज्ञानाची क्षमता, त्यातील शक्यता आणि वेगानं विस्तारणारी सामर्थ्ये अधिक योग्यरित्या अधिरेखित करतो.
🚨 NOW: Anthropic chief DARIO just walked up and said President Trump helped put his Super Intelligence worries at ease— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 29, 2026
" if we do this right, we work with the president and everyone here, we can win safely!"
imagine that, all it took was donald j. trump getting involved and the… pic.twitter.com/scHxxzDZ1b
कायद्यात संज्ञांच्या व्याख्येसाठी निर्देश: आदेशानुसार, राष्ट्राध्यचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सल्लागार इतर संस्थांशी चर्चा करून, 'सुपर इंटेलिजन्स' आणि 'SI' साठी संघीय (फेडरल) व्याख्या निश्चित करण्यासाठी 60 दिवसांच्या आत एक मसुदा सादर करतील.
ऐच्छिक सुरक्षा करार: बैठकीत ट्रम्प यांनी सांगितलं की, जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या AI कंपन्यांनी वेगानं प्रगत होत असलेल्या या तंत्रज्ञानाशी संबंधित सुरक्षा उपाय बळकट करण्यासाठी वचन दिलं आहे. "त्या स्वतःवरच नियंत्रण ठेवतील (स्वतःचे नियमन करतील)," असं ट्रम्प म्हणाले. हा करार कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं.
‘व्हाइट हाउस अकॉर्ड ऑन सुपर इंटेलिजन्स: जॉइंट कमिटमेंट ऑन फ्रंटियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ नावाच्या दस्तऐवजानुसार, प्रगत एआय मॉडेल्स विकसित करणाऱ्या कंपन्यांनी चार स्तरांचे सुरक्षा उपाय आणि ऑडिट्स स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामध्ये सायबरसुरक्षा, जैवसुरक्षा आणि रासायनिक धोक्यांसाठी प्रशिक्षण आणि उपयोजनादरम्यान मॉडेल्सचे निरीक्षण करणे; सुरक्षा उपाय योग्यरित्या कार्य करत असल्याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत पथके; स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षकांद्वारे नियंत्रणांचे मूल्यांकन; आणि प्रक्रियांवर देखरेख ठेवणाऱ्या स्वतंत्र मंडळ समित्या यांचा समावेश आहे. सामान्य मानके आणि सर्वोत्तम पद्धती निश्चित करण्यासाठी कंपन्या नियमित बैठका घेतील.
PHOTO | US President Donald Trump, AI leaders sign White House Accord on Superintelligence. pic.twitter.com/sVcIltWiPP— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
मार्क झुकरबर्ग यांची प्रतिक्रिया : मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी सांगितलं की, एआय प्रणाली अपेक्षेप्रमाणे कार्य करतील याची ग्राहकांना खात्री देणे हा या कराराचा उद्देश आहे. त्यांनी याचं वर्णन उद्योग-व्यापी सुरक्षा मानकांसाठी एक सुरुवात असं केलं. हा करार सध्या ऐच्छिक असला तरी, भविष्यात तो कायदे किंवा नियमांमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता खुली आहे.
हे वाचलंत का :