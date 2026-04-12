भारतीय सैन्यासाठी पुरस्कृत केलेल्या प्रोजेक्ट ऑपेरियनची मिनी आवृत्ती अहिल्यानगरमध्ये; रोबोटिक सिस्टीम करणार शस्त्रक्रिया
रोबोटिक शस्त्रक्रियामुळं कॅन्सर, हर्निया आणि किडनी स्टोनसारख्या मोठ्या शस्त्रक्रिया कमी वेळेत आणि सुरक्षितपणे पार पाडता येतात.
Published : April 12, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 4:57 PM IST
नवी दिल्ली : प्रोजेक्ट ऑपेरियन मिनी आवृत्ती महाराष्ट्रातल्या अहिल्यानगर सारख्या भागातील एक डॉक्टर आधीपासूनच वापरत आहेत. हे तंत्रज्ञान आता मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणार आहे. त्याचा उपयोग भारतीय सैन्यासाठी, भूकंप झालेल्या भागांना आणि पूरग्रस्त भागांना लवकरात लवकर वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी होणार आहे. त्याचा वापर करणाऱ्या आणि एसएसआय इंटरनॅशनल चर्चासत्रामध्ये उपस्थित राहिलेल्या अहिल्यानगरचे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुदर्शन डागा यांच्याकडून प्रत्यक्ष ते मशीन कसे काम करते?, सर्जरीच्यावेळी त्याचा कसा उपयोग होतो? याची माहिती 'ईटीव्ही भारत'ने जाणून घेतली.
रोबोटिक सिस्टीम करणार शस्त्रक्रिया : याबद्दल माहिती देताना डॉ. सुदर्शन यांनी सांगितलं की, "ही सिस्टीम रोबोटिक आहे. पूर्वी लॅप्रोस्कोपीमध्ये दोन होल करून सर्जरी करू शकत होतो. पण त्यासाठी सर्जनला दोन ते तीन तास पेशंटच्यासोबत उभे राहावे लागत असे. रोबोटिकमध्ये आपण इथे बसून रोबोटचे आर्मस आपल्यासाठी काम करतात. इथे बसून मी माझे फिंगर्स आणि हाताच्या मोमेंट्समधून ती मशीन चालवू शकतो. माझ्या हाताच्या मुव्हमेंट अतिशय अचूकपणे तो रोबोट कॉपी करतो आणि अतिशय सूक्ष्मातली सूक्ष्म मुव्हमेंट देखील आपण त्या मशीनच्या सहाय्याने ऑपरेशन करताना करू शकतो. त्याचा फायदा असा आहे की तुम्हाला व्हिजन चांगली मिळते, सर्जन थकत नाही आणि मोठी शस्त्रक्रिया देखील आपण एक ते दीड तासात संपवू शकतो. याचा उपयोग सगळ्यांनाच होतो, जे डॉक्टर कॅन्सर शस्त्रक्रिया करणार असतील किंवा ज्यांना मोठा हर्निया असेल अशा पेशंटची शस्त्रक्रिया करणार असतील, किडनी स्टोनचे ऑपरेशन करणार असतील त्या सगळ्या शस्त्रक्रिया रोबोटिक सिस्टीमने डॉक्टर करू शकतात."
असं करणार सिस्टीमला गाईड : पुढे भविष्यात सैन्यासाठी वापरण्यात येणार असलेल्या प्रोजेक्ट ऑपेरियनबाबत माहिती देताना डॉ. सुदर्शन यांनी सांगितलं की, "हे ऑपेरियन सिस्टीम मशीन टेली सर्जरी अनेबल आहे. दिल्ली, पुणे किंवा अगदी अहिल्यानगरमध्ये बसून देखील त्या सिस्टीमला गाईड करू शकतो. याद्वारे एखादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर देशाच्या दुसऱ्या टोकावरून देखील ऑपरेशन करून देऊ शकतो. जिथे लोकांना पोहोचता येत नाही तिथे एक सिस्टीम गेली, एक बस गेली की, आपण सगळ्या स्पेशलिस्ट डॉक्टरांना तिथे मदत करण्यासाठी ती सिस्टीम उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्याचबरोबर प्रोजेक्ट विमानमधून जिथे गाडी देखील जाऊ शकत नाही तिथे उपचार पोहोचवण्याची आणि मेडिकल इक्विपमेंट पोहोचवण्याची, टाके देण्याची आणि गाईड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो."
रोबोटिक आर्म ऑपरेशन करणार : तसेच या उपकरणाबद्दल माहिती देताना डॉक्टरने सांगितलं की, कन्सोल चेअरवर बसून जॉयस्टिकद्वारे आपल्या हातांच्या मुव्हमेंटनुसार रोटेट करणं, टाका घालण्यासाठी बोटांची मुव्हमट करणं आपण केलं की तसं तसं रोबोटिक आर्म पेशंटच्या पोटामध्ये मुव्हमेंट करून ऑपरेशन व्यवस्थित करू शकतं. प्रोजेक्ट अपेरियनमध्ये असलेल्या मशीनला पाच आर्मस आहेत. ही एकदा एखाद्या बसमध्ये किंवा ट्रकमध्ये इन्स्टॉल केल्यानंतर जिथे सगळी सिस्टीम जात नसेल तिथे ही सिस्टीम बसवली गेली की जवानांवर उपचार केले जातील." डॉक्टर सुदर्शन यांचं अहिल्यानगर येथे हॉस्पिटल असून तिथे ते प्रत्यक्ष टेली सर्जरी सुविधा देत आहेत. त्यामध्ये किडनीचा कॅन्सर, पोटाचा कॅन्सर, किडनी स्टोन, हर्निया अशा रोगांचे ऑपरेशन्स त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये करून दिले जातात. रोबोटिकचा फायदा असा आहे की अतिशय अचूकरित्या आणि कमी वेळात व्यवस्थित सर्जरी केली जात आहे, अशी माहिती डॉ. सुदर्शन यांनी दिली.
हेही वाचा -