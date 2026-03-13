ETV Bharat / technology

डिज्नी+ नं आणलं व्हर्ट्स फीचर: उभ्या व्हिडिओ फीडद्वारे कंटेंट शोधणं झालं सोपं!

डिज्नी+ नं नवीन व्हर्ट्स फीचर सुरू केलंय, ज्यात उभ्या व्हिडिओ फीडद्वारे शॉर्ट क्लिप्स स्क्रोल करून वापरकर्ते सहज कंटेंट शोधू शकतात.

Disney+ Introduces Verts Feature
Disney+ Introduces Verts Feature (Disney)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : डिज्नी+ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मनं आपल्या ग्राहकांसाठी एक क्रांतिकारी नवीन फीचर सुरू केलं आहे. याचं नाव आहे 'व्हर्ट्स'. हे उभ्या (व्हर्टिकल) व्हिडिओ फीड स्वरूपातील आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते सहजतेनं शॉर्ट क्लिप्स स्क्रोल करून डिज्नी+ वरील चित्रपट आणि मालिका शोधू शकतात. अमेरिकेतील डिज्नी+ सबस्क्रायबरसाठी हे फीचर मोबाइल अॅपमध्ये सुरू झालं आहे. कंज्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 मध्ये या फीचरची घोषणा करण्यात आली. यामुळं डिज्नी आता शॉर्ट-फॉर्म व्हर्टिकल व्हिडिओ क्षेत्रात सक्रिय झालं आहे. नेटफ्लिक्सनं गेल्या वर्षी असचं व्हर्टिकल व्हिडिओ फीड सुरू केलं होतं. डिज्नी+ च्या 'व्हर्ट्स'मुळं कंटेंट ब्राउझिंगचा कंटाळा संपणार असल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे.

व्हर्ट्स कसं कार्य करतं?
डिज्नी+ मोबाइल अॅपमध्ये नवीन आयकॉन दिसेल. त्यावर टॅप केल्यास 'व्हर्ट्स' फीड उघडते. येथे वापरकर्ते उभ्या स्क्रीनवर स्वाइप करून विविध चित्रपट आणि मालिकांच्या शॉर्ट क्लिप्स पाहू शकतात. हे क्लिप्स डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स आणि इतर ब्रँड्समधील लोकप्रिय क्षणांचे असतील. प्रत्येक क्लिप पाहिल्यानंतर थेट पूर्ण शो किंवा चित्रपट सुरू करणे किंवा 'वॉचलिस्ट'मध्ये जोडणं सोपं आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, 'व्हर्ट्स' वैयक्तिकृत रेकमेंडेशन अल्गोरिदमवर आधारित आहे. तुम्ही डिज्नी+ वर कोणते शो पाहता, त्यानुसार फीडमध्ये वेगवेगळ्या क्लिप्स दाखवल्या जातात. एका वापरकर्त्याला मार्वल चित्रपटांचे क्लिप दिसतील तर दुसऱ्याला पिक्सार अ‍ॅनिमेशनचे. हे फीचर कंटेंट कॅटलॉग एक्सप्लोर करण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर बनवलं आहे.

नेटफ्लिक्सनं गेल्या वर्षी असचं व्हर्टिकल फीड सुरू केलं होतं. त्यामुळं डिज्नी+ आता स्पर्धेत मागे राहू इच्छित नाही. 'व्हर्ट्स' चा मुख्य फायदा म्हणजे वेळेची बचत. वापरकर्त्यांना कंटेंट शोधण्यासाठी मेन्यू स्क्रोल करण्याची गरज नाही. फक्त स्वाइप करा आणि आवडेल ते निवडा. डिज्नी+ च्या विशाल लायब्ररीमध्ये (डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स) नवीन शो शोधणे आता मजेदार आणि जलद झालं आहे. कंपनीनं सांगितलं की, हे फक्त पहिल्या टप्प्यातील रोलआउट आहे. भविष्यात 'व्हर्ट्स' आणखी विस्तारित होईल. नवीन स्टोरी फॉरमॅट्स, अधिक वैयक्तिक अनुभव आणि डिज्नीच्या फॅन कम्युनिटीशी जोडलेल्या क्रिएटर्सचे कंटेंट यात समाविष्ट होऊ शकते. यामुळं डिज्नी+ केवळ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म न राहता इंटरॅक्टिव्ह आणि कम्युनिटी-ड्रिव्हन अनुभव बनणार आहे.

'व्हर्ट्स' फीचरमुळं डिज्नी+ सबस्क्रायबर्सना आपल्या आवडीच्या कंटेंटपर्यंत पोहोचणं सोपं झालं आहे. विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांसाठी हे फीचर उपयुक्त ठरेल. CES 2026 मधील घोषणेनंतर आता अमेरिकेत सुरू झालेल्या या फीचरचा विस्तार लवकरच इतर देशांतही होईल, अशी अपेक्षा आहे. डिज्नी+ नं सांगितलं की, वापरकर्त्यांच्या पसंतीनुसार अल्गोरिदम सतत सुधारला जाईल.एकूणच, 'व्हर्ट्स' हे डिज्नी+ च्या भविष्यातील दिशा दर्शवणारे पाऊल आहे. शॉर्ट क्लिप्सद्वारे कंटेंट डिस्कव्हरी क्रांतिकारी बदल घडवेल. नेटफ्लिक्सशी स्पर्धा वाढवत डिज्नी+ आपल्या ग्राहकांना अधिक आकर्षक अनुभव देण्याच्या तयारीत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Lava Bold 2 5G भारतात लाँच: 12,999 रुपयांत खरेदी करा बजेट 5Gजी फोन!
  2. लक्ष द्या..! PM किसानचा 22 वा हप्ता थोड्याचं वेळात होणार जमा, 'इथं' तपासा जमा झालेले पैसे
  3. गूगल मॅप्समध्ये जेमिनी एआयचा प्रवेश; 'आस्क मॅप्स' आणि 'इमर्सिव्ह नेव्हिगेशन' फीचर्स जाहीर

TAGGED:

VERTS FEATURE
DISNEY
व्हर्ट्स फीचर
डिज्नी
DISNEY INTRODUCES VERTS FEATURE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.