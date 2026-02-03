ETV Bharat / technology

मंगळावर प्राचीन किनाऱ्याचा शोध : 3.5 अब्ज वर्षांपूर्वी होतं विशाल सरोवर, जीवसृष्टीच्या शक्यतेला बळ

3.5 अब्ज वर्षांपूर्वी मंगळावर विशाल सरोवर असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. नव्या संशोधनातून प्राचीन किनाऱ्याचा (Ancient coastline on Mars) शोध लागलाय.

Landing Site for 2020 Mission in Jezero Crater on Mars.
मंगळावरील जेझेरो विवरामध्ये 2020 मोहिमेसाठीचं अवतरण स्थळ (Credit : Kevin Gill)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : नासाच्या परसिव्हरन्स रोव्हरनं मंगळ ग्रहावर एका प्राचीन किनाऱ्याचे ठोस पुरावे (Ancient coastline on Mars) शोधले आहेत. या शोधामुळं मंगळावर सुमारे 3.5 अब्ज वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या विशाल सरोवराची माहिती मिळालीय. पूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा कित्येक कोटी वर्षे आधी मंगळावर सरोवरासारखं वातावरण होते, असे हे निष्कर्ष या संशोधनातून समोर येताय. या शोधामुळं मंगळाचा भूतकाळ अधिक समजण्यास मदत होणार आहे. जीवनाच्या शक्यतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मंगळावर पाणी असल्याचे पुरावे आता समोर येताय.

इम्पीरियल कॉलेज लंडनच्या नेतृत्वाखालील संशोधनात जेजेरो खड्ड्यातील ‘मार्जिन युनिट’ या भागात किनाऱ्याचे पुरावे सापडले आहेत. या भागात लाटांमुळं तयार झालेले किनारे आणि भूमिगत पाण्यानं बदललेले खडक दिसून आले. गोलाकार, वाळूच्या आकाराचे ऑलिव्हिन आणि कार्बोनेटचे कण इथं आढळले आहेत. यावरून या भागात एकेकाळी पाणी असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळातय. पाण्यामुळेच स्थानिक खडकांचं क्षरण झालं असावं, असा संशोधकांचा अंदाज आहे.

हे संशोधन ‘जिओफिजिकल रिसर्च: प्लॅनेट्स’ या नियतकालिकात प्रकाशित झालं आहे. मुख्य लेखक आणि इम्पीरियल कॉलेजच्या अर्थ सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील पीएचडी संशोधक अॅलेक्स जोन्स यांनी म्हटलं आहे, “पृथ्वीवर किनारे हे जीवनासाठी अनुकूल प्रदेश आहेत. इथं तयार होणारे कार्बोनेट खनिजे प्राचीन वातावरणाची माहिती साठवून ठेवतात आणि ती जतन करतात.”

या संशोधनामुळं मंगळ ग्रहावरी (Mars) हवामान आणि जीवनाच्या दृष्टीचे संकेत मिळण्यास मदत होणार आहे. मंगळावर सरोवरासारखं वातावरण अस्तित्वात होतं, तसंच मंगळावर पृथ्वीसारखे हवामान, द्रव स्वरूपातील पाणी आणि स्थिर वातावरण असण्याच्या शक्यतेला या शोधामुळं आधार मिळालाय. या संशोधनाचे दुसरे लेखक आणि इम्पीरियल कॉलेजचे प्रा. संजीव गुप्ता म्हणतात, “नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, मार्जिन युनिटच्या खडकांमध्ये पाणी दीर्घकाळ भूमिगत होतं, त्यामुळे खडकांमध्ये रासायनिक बदल झाले.” “पृथ्वीवर अशा भूमिगत हायड्रोथर्मल वातावरणात सूक्ष्मजीव उत्कृष्टरीत्या जगतात,” असं ते पुढे म्हणाले. त्यामुळं मंगळावरही प्राचीन काळात जीवनासाठी अनुकूल परिस्थिती असण्याची शक्यता आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

परसिव्हरन्स रोव्हर
परसिव्हरन्स रोव्हर 2021 पासून मंगळावरील जेजेरो खड्ड्यात संशोधन करत आहे. रोव्हर मंगळावरील खडक आणि रेगोलिथचे नमुने गोळा करत आहे. हे नमुने भविष्यातील मोहिमेद्वारे पृथ्वीवर आणले जाऊन सविस्तर तपासणी केली जाईल. या नव्या शोधामुळं नमुन्यांचे महत्त्व आणखी वाढलं आहे. हे आंतरराष्ट्रीय संशोधन इम्पीरियल कॉलेज लंडनच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झालंय.

