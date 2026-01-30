गगन प्रणालीच्या अभावामुळं अजित पवारांचा गेला जीव? 28 दिवसांचा फरक आणि विमान अपघाताची चर्चा
अजित पवार यांचा बारामतीजवळील विमान अपघातात मृत्यू झालाय. गगन प्रणाली नसल्यानं आणि 28 दिवसांच्या कायदेशीर फरकामुळं सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Published : January 30, 2026 at 10:15 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीजवळ झालेल्या लियरजेट 45 विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातानं राज्यासह देशभरात शोककळा पसरली आहे. अपघातानंतर चौकशी सुरू झाल्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. भारताची उपग्रह आधारित मार्गदर्शन प्रणाली गगन (GAGAN) अपघातग्रस्त विमानात नव्हती. कारण हे विमना 2021 मध्ये नोंदणीच्या केवळ 28 दिवस आधी भारतात दाखल झालं होतं. नवीन नियमांनुसार 1 जुलै 2021 पासून नवीन नोंदणी असलेल्या सर्व विमानांना गगन प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली होती. हा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला, तरी तांत्रिकदृष्ट्या तो मागासलेला ठरला असता का? हा प्रश्न सध्या जोरदार चर्चेत आहे.
अपघाताची पार्श्वभूमी
28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी मुंबईहून बारामतीकडं जाणारं खासगी लियरजेट 45 विमान बारामती विमानतळाजवळ धावपट्टीपासून काही अंतरावर कोसळलं आणि त्यात आग लागली. यात अजित पवार यांच्यासह पायलट आणि इतर तीन प्रवासी अशा एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक अहवालानुसार कमी दृश्यमानता, धुकं किंवा तांत्रिक बिघाड हे कारण असू शकतं. मात्र चौकशीत विमानात गगन प्रणाली नसणं, हा एक मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. गगन ही प्रणाली विशेषतः कमी दृश्यमानतेत सुरक्षित लँडिंगसाठी उपयुक्त ठरते. अपघातग्रस्त विमान 2 जून 2021 रोजी भारतात नोंदणीकृत झालं होतं. त्यामुळं नवीन नियम लागू होण्यापूर्वीच हे विमान नियमातून सुटलं.
काय आहे गगन प्रणाली?
गगन (GPS Aided GEO Augmented Navigation) ही भारताची उपग्रह आधारित वर्धित मार्गदर्शन प्रणाली आहे. इस्रो आणि विमानतळ प्राधिकरणानं (AAI) संयुक्तपणे विकसित केली असून,ही प्रणाली जीपीएसच्या त्रुटी सुधारून अधिक अचूक स्थाननिश्चिती करतं. गगनमुळं विमानांना पारंपरिक इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टम (ILS) नसलेल्या विमानतळांवरही सुरक्षितपणे उतरता येतं, विशेषतः धुके, पाऊस किंवा कमी दृश्यमानतेत देखील ते उतरू शकतात. ही प्रणाली 15 भारतीय संदर्भ केंद्रे (INRES), दोन मास्टर कंट्रोल सेंटर्स (INMCC - बेंगळुरू), तीन लँड अपलिंक स्टेशन्स (INLUS - दोन बेंगळुरू, एक दिल्ली) आणि भूस्थिर उपग्रहांवर आधारित आहे. देशभरात या प्रणालीचे दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगळुरू, तिरुअनंतपुरम, कोलकाता, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेअर, जम्मू, गया, जैसलमेर, नागपूर, दिब्रुगड, भुवनेश्वर, पोरबंदर आणि गोवा येथे संदर्भ केंद्रे आहेत.
गगनचा प्रमुख उद्देश
गगनचा मुख्य उद्देश विमानांच्या सर्व टप्प्यांसाठी एन रूट ते अॅप्रोचपर्यंत जीपीएसवर अवलंबून राहण्याची क्षमता प्रदान करणे. यामुळं स्थान अहवालात अधिक अचूकता येते आणि हवाई वाहतूक व्यवस्थापन (ATM) सुधारते. विमानचालनाबरोबरच सागरी, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीसाठीही याचा फायदा होतो. गगन ही SBAS (Space-Based Augmentation System) असून, 7714 कोटी रुपये खर्चून आठ वर्षांत पूर्ण झाली. 2015 मध्ये ती पूर्णपणे कार्यान्वित झाली.यात GSAT-8 आणि GSAT-10 उपग्रहांद्वारे सिग्नल उपलब्ध होतात.
गगन कसं कार्य करतं?
गगन देशभरातील संदर्भ केंद्रांमधून जीपीएस डेटा गोळा करतं. मास्टर कंट्रोल सेंटर त्रुटी सुधारते आणि अपलिंक स्टेशन्सद्वारे भूस्थिर उपग्रहांमार्फत विमानांपर्यंत सुधारित सिग्नल पाठवतं. यामुळं विमानांना अचूक मार्गदर्शन मिळतं, विशेषतः कमी दृश्यमानतेत प्रेसिजन अॅप्रोच करता येतं. मात्र यासाठी विमानात सुसंगत अव्हियोनिक्स असणे आवश्यक आहे. अपघातग्रस्त लियरजेटमध्ये हे नव्हतं.
28 दिवसांचा फरक आणि नियम
राष्ट्रीय नागरी विमानचालन धोरण 2016 (NCAP-2016) नुसार 1 जानेवारी 2019 पासून भारतात नवीन नोंदणी असलेल्या विमानांना गगन अनिवार्य होतं. नंतर हा दिनांक 1 जुलै 2021 पर्यंत पुढं ढकलला गेला. अपघातग्रस्त विमान 2 जून 2021 रोजी नोंदणीकृत झालं, म्हणजे नियम लागू होण्यापूर्वी 28 दिवस आधी. त्यामुळं ते कायदेशीररीत्या नियमातून सुटलं, पण नवीन विमानांना ही प्रणाली बंधनकारक होती. गगन असतं तर कमी दृश्यमानतेतही सुरक्षित लँडिंग शक्य झालं असतं, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. बारामतीसारख्या छोट्या विमानतळांना पारंपरिक ILS नाही, त्यामुळं गगनसारख्या प्रणालीची गरज अधिक आहे.
अपघातानंतरची चर्चा आणि भविष्य
या अपघातमुळं गगनचं महत्व अधिरेखीत होतंय. भारतात अनेक ठिकाणी छोटे विमानतळावर धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळं धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गगन पूर्णपणे कार्यान्वित असूनही जुन्या विमानांना अपग्रेडेशन बंधनकारक नाहीय. यामुळं सुरक्षा मानकांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अपघाताची चौकशी सुरू असून, ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. यातून गगनसारख्या प्रणालींच्या अनिवार्यतेवर नव्यानं विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे.
