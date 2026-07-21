डेलनं भारतात लाँच केली नवीन अलियनवेअर गेमिंग लॅपटॉप सीरीज
डेलनं भारतात नवीन अलियनवेअर 16X ऑरोरा, 16 आणि 18 एरिया-51लॅपटॉप्स लाँच केले. Intel Ultra 290HX Plus आणि RTX 50 सीरीज GPU नं सुसज्ज.
Published : July 21, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई : जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान कंपनी डेलनं भारतात आपली प्रीमियम गेमिंग लॅपटॉप मालिका अलियनवेअरची नवीन पिढी लाँच केली आहे. यामध्ये Alienware 16X Aurora, Alienware 16 Area 51आणि Alienware 18 Area-51 या तीन शक्तिशाली मॉडेल्सचा समावेश आहे. या लॅपटॉप्सना CES 2026 मध्ये जागतिक स्तरावर प्रथम अनावरण करण्यात आलं होतं. Intel Core Ultra 290HX Plus प्रोसेसर आणि Nvidia GeForce RTX 50 सीरीज GPU यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असलेले हे लॅपटॉप्स गेमर्स आणि क्रिएटर्ससाठी खास तयार करण्यात आले आहेत.
नवीन अलियनवेअर लॅपटॉप्सची वैशिष्ट्ये आणि किंमत : भारतात लाँच झालेल्या या नवीन अलियनवेअर मालिकेत क्रायो-टेक कूलिंग सिस्टमचा समावेश करण्यात आला आहे. यात समर्पित क्रायो-चेंबर असून, उच्च परफॉर्मन्स दरम्यानही लॅपटॉप थंड राहतो. सर्व मॉडेल्समध्ये AlienFX RGB कीबोर्ड, Wi-Fi 7 आणि Bluetooth 5.4 सारखी अत्याधुनिक कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे.
600 निट्स पीक ब्राइटनेस : Dell Alienware 16X Aurora ची सुरुवातीची किंमत 2,62,990 आहे. हा 16 इंचाचा WQXGA OLED डिस्प्ले असलेला लॅपटॉप 240Hz रिफ्रेश रेट, 0.2ms रिस्पॉन्स टाइम आणि 600 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. Intel Core Ultra Plus प्रोसेसर आणि RTX 5070 Ti पर्यंत GPU सह तो उपलब्ध आहे. टॉप व्हेरिएंटमध्ये Intel Core Ultra 9 275HX किंवा 290HX Plus CPU मिळतो. यात 64GB पर्यंत RAM आणि 4TB पर्यंत स्टोरेजची सोय आहे. 96Wh बॅटरी, FHD HDR वेबकॅम, Dolby Audio आणि Alienware Command Centre 6 सॉफ्टवेअर यासह हा लॅपटॉप 23.8mm जाडीचा आणि सुमारे 2.66 किलो वजनाचा आहे. Stealth Mode सारखी वैशिष्ट्ये गेमिंग अनुभव अधिक चांगला करतात.
Alienware 16 Area-51 : Alienware 16 Area-51 आणि Alienware 18 Area-51हे अधिक शक्तिशाली पर्याय आहेत. 16 इंच मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 3,97,960 तर 18 इंच मॉडेलची 3,95,200 आहे. दोन्ही मॉडेल्स Intel Core Ultra 290HX Plus प्रोसेसर आणि RTX 5090 पर्यंत GPU सह येतात. Alienware 16 Area-51 मध्ये 240Hz 16 इंच Anti-Glare OLED डिस्प्ले आहे, तर 18 इंच मॉडेल 300Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट देते. या दोन्ही लॅपटॉप्समध्ये Total Performance Power (TPP) अनुक्रमे 240W आणि 280W पर्यंत पोहोचू शकते. 64GB DDR5 RAM आणि 2TB स्टोरेज उपलब्ध आहे. कीबोर्ड पर्यायांमध्ये per-key AlienFX RGB किंवा CherryMX मेकॅनिकल कीबोर्डचा समावेश आहे. हाय-एंड व्हेरिएंटमध्ये AlienFX RGB टचपॅडही मिळते. 96Wh बॅटरीसह 360W GaN अॅडॅप्टर दिला जातो. 16 इंच मॉडेल 28.5mm जाड आणि 3.4 किलो वजनाचे तर 18 इंच मॉडेल 30.5mm जाड आणि 4.34 किलो वजनाचे आहे.
उपलब्धता आणि लक्ष्य : या नवीन अलियनवेअर लॅपटॉप्सची खरेदी Dell.com, Dell Exclusive Stores, विविध रिटेल स्टोर्स आणि प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर करता येईल. डेलनं या मॉडेल्सद्वारे भारतीय गेमिंग बाजारात उच्च-स्तरीय परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम डिझाइन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. ही नवीन सीरीज गेमिंग उत्साहींसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरेल, कारण यात शक्ती, डिस्प्ले गुणवत्ता आणि कूलिंग तंत्रज्ञान यांचा परिपूर्ण समन्वय साधला गेला आहे. अधिक माहितीसाठी Dell च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
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