दिल्ली उच्च न्यायालयाची टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी कायम
दिल्ली उच्च न्यायालयानं NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेदरम्यान टेलिग्रामवर लादलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवलीय.
Published : June 19, 2026 at 11:17 AM IST
नवी दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालयानं NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेदरम्यान टेलिग्रामवर लादण्यात आलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवली आहे. न्यायालयानं सरकारच्या आदेशाला वैध ठरवत टेलिग्रामच्या याचिकेला फेटाळलं. या निर्णयानं परीक्षांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या नियंत्रणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकष स्थापित केले आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय : न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, आणीबाणीच्या स्वरूपातील आदेश देताना सरकारी यंत्रणांनी योग्य प्रक्रिया पाळली होती. “आणीबाणीच्या स्वरूपातील आदेश असल्यानं प्रतिसादकानं कठोरपणे प्रक्रिया पाळली,” असं न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं. टेलिग्रामनं कारणं न कळवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र न्यायालयानं तो फेटाळला.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : "दोन्ही आदेश संबंधित पुराव्यांवर आधारित आहेत आणि त्यात कारणे स्पष्टपणे नमूद केली आहेत," असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. याव्यतिरिक्त, न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला की, 'इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) ॲक्ट'च्या कलम 2(1) अन्वये 'माहिती'च्या (information) व्याख्येत टेलिग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश केला जाऊ शकतो. टेलिग्रामनं यापूर्वी या व्याख्येतून वगळलं जाण्याची मागणी केली होती.
तात्पुरती बंदी कायम : NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी ही तात्पुरती बंदी म्हणून घेण्यात आली होती. उच्चस्तरीय परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी मेसेजिंग अॅप्सवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचं असल्याचं सरकारचं मत न्यायालयानं मान्य केलं. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा परीक्षांदरम्यान सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे. टेलिग्राम कंपनीनं याचिकेद्वारे बंदीला आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयानं सरकारच्या भूमिकेला बळकटी देताना राष्ट्रीय हित आणि परीक्षेची पारदर्शकता याला प्राधान्य दिलं. हा निकाल फक्त NEET परीक्षेपर्यंत मर्यादित न राहता इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीही मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :