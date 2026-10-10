Dear Prime Minister Ambani: एलन मस्क यांची मुकेश अंबानींवर थेट टीका; अंबानींना संबोधलं पंतप्रधान
एलन मस्क यांनी मुकेश अंबानींवर थेट टीका करताना त्यांना 'पंतप्रधान अंबानी' असं संबोधलंय. 'स्टारलिंक'ला भारतात प्रवेश करण्यापासून रोखलं जात असल्याचा आरोप केला आहे.
Published : October 10, 2026 at 9:34 AM IST
नवी दिल्ली: एलॉन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक'च्या भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेशावरून सुरू असलेला वाद अधिक तीव्र झाला आहे. त्यांनी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांना "पंतप्रधान अंबानी" (Dear Prime Minister Ambani) असं संबोधलंय. याआधी, रिलायन्स-समर्थित कंपन्यांनी भाजपला दिलेल्या देणग्यांबाबतच्या दोन बातम्यांचे अहवाल त्यांनी शेअर केले होते. भारतीय बाजारपेठेतील आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी काही बडे व्यावसायिक हितसंबंध 'स्टारलिंक'ला रोखत असल्याचा आरोप मस्क यांनी केला आहे.
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
मक्तेदारी टिकवण्याचा मस्क यांचा आरोप : शुक्रवारी केलेल्या एका पोस्टमध्ये, मस्क यांनी अंबानींवर मक्तेदारी टिकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केलाय. तसंच त्यांनी सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना स्पर्धेत उतरू दिलं जाईल का?, असा प्रश्न उपस्थित केलाय. गुरुवारी त्यांनी "अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?" असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी त्यांनी आणखी एक तिखट पोस्ट केली.
'प्रिय पंतप्रधान अंबानी' म्हणत मस्क यांची माफी: "प्रिय पंतप्रधान अंबानी, तुम्हीच भारताचे खरे बॉस आहात, हे माझ्या लक्षात न आल्याबद्दल कृपया माझी नम्र माफी स्वीकारा. अर्थात, तुम्हाला भारतातील महान लोकांचे मक्तेदारीद्वारे शोषण सुरू ठेवायचं असेल, तरीही तुम्ही 'स्टारलिंक'ला स्पर्धेत उतरू द्याल का?" असं मस्क यांनी 'एक्स' (X) वर लिहिलं. त्यांनी पुढं नमूद केलं की, भारतातील अनेक भागांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, ज्यामुळं मुलं शैक्षणिक संधींपासून आणि छोटे व्यवसाय जागतिक बाजारपेठेपासून वंचित राहत आहेत. "स्टारलिंकमुळं त्यांचं जीवन सुधारेल," असं त्यांनी म्हटलं. नैसर्गिक
आपत्तींच्या वेळी 'स्टारलिंक'मुळं जीव वाचत असल्याचा दावा: काही मिनिटांनंतरच मस्क यांनी पुन्हा पोस्ट केली. "जगभरात जेव्हा इतर सर्व दळणवळण यंत्रणा निकामी ठरतात, तेव्हा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी जीव वाचवण्यासाठी 'स्टारलिंक' अत्यंत आवश्यक ठरली आहे. असं केल्यानं, तुम्ही भारतातील पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे प्राण वाचवण्यासही मदत कराल," असं त्यांनी नमूद केलं.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
सिंधिया यांनी मक्तेदारीचा दावा फेटाळला: शुक्रवारी, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्या सिंधिया यांनी स्पष्ट केलं की, भारत कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला परवानगी देत नाही. "आम्ही कोणत्याही विशिष्ट तंत्रज्ञानाशी बांधील नाही. प्रत्येक ग्राहकाला विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, हे आमचं उद्दिष्ट आहे. मुक्त बाजारपेठेत, सेवा आणि कंपनीची निवड करण्याचा अधिकार ग्राहकाचा असतो," असं त्यांनी 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस'मध्ये सांगितलं. त्यांनी नमूद केलं की, स्टारलिंक (Starlink), रिलायन्स जिओ सॅटकॉम (Reliance Jio Satcom) आणि भारती-समर्थित युटेलसॅट वनवेब (Eutelsat OneWeb) या तीन कंपन्यांना परवाने मिळाले आहेत, तर ॲमेझॉनच्या 'क्युपर'नं (Kuiper) यात रस दाखवला आहे. स्पेक्ट्रमचे शुल्क निश्चित झाल्यानंतर आणि सुरक्षेविषयक अटींची पूर्तता केल्यानंतर या कंपन्या आपली सेवा सुरू करू शकतील. सॅटकॉम स्पेक्ट्रमच्या किंमत निश्चितीच्या पद्धतीबाबत 'ट्राय' (TRAI) आणि दूरसंचार विभाग अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर आहेत.
सरकार आणि मस्क यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप: सिंधिया यांनी काँग्रेस पक्षावरही टीका केली; काँग्रेसला डाव्या विचारसरणीकडे झुकायचं आहे की उजव्या, याबाबत ते साशंक असल्याचं दिसून येतं, असं ते म्हणाले. यापूर्वी, मस्क यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, 165 हून अधिक देशांमध्ये परवाना असूनही आणि गेल्या पाच वर्षांपासून भारतीय कायदे, अटींचं पालन करत असूनही स्टारलिंकला भारतात परवाना का मिळाला नाही. दूरसंचार विभागानं स्पष्ट केलं आहे की, देशातील दूरसंचार आणि उपग्रह सेवांची कार्यप्रणाली निष्पक्ष आणि भेदभावमुक्त आहे; तसंच निवडक अंमलबजावणीचे आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत विभागानं ते फेटाळून लावले आहेत.
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