डेव्हिड रॉबिन्सन यांनी OpenAI सोडले; AI सुरक्षेशी संबंधित 'कार्यसंस्कृती' चर्चेच्या केंद्रस्थानी
OpenAI मधील सुरक्षा विभागाचे प्रमुख डेव्हिड रॉबिन्सन यांनी कंपनी सोडली आहे. त्यांनी AI सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
Published : October 5, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई: OpenAI च्या सुरुवातीच्या कर्मचाऱ्यांपैकी एक असलेल्या डेव्हिड रॉबिन्सन यांनी कंपनी सोडली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेबाबत वाढत्या चिंतेचा उल्लेख करत, त्यांनी म्हटलं आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) सध्याची वाटचाल स्वीकारार्ह नाही. OpenAI मध्ये सुरक्षा प्रमुख म्हणून काम पाहणारे रॉबिन्सन आता कंपनीचा राजीनामा देणाऱ्या संशोधकांच्या यादीत सामील झाले आहेत. द अटलांटिक (The Atlantic) मधील एका लेखात त्यांनी स्पष्ट केलं की, "OpenAI ची कार्यसंस्कृती खालावली आहे" आणि संपूर्ण उद्योग क्षेत्र अधिकाधिक प्रगत मॉडेल्सशी संबंधित वाढत्या धोक्यांचा सामना करत आहे.
सुरक्षा अहवाल आणि राजीनामा: प्रमुख उत्पादनं सादर करताना प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या सुरक्षा अहवालांच्या मसुद्याचं काम रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली केलं जात असे. ते आता म्हणतात, "मी अशा माजी सहकाऱ्यांच्या (OpenAI आणि इतर आघाडीच्या कंपन्यांमधील) रांगेत सामील होत आहे ज्यांनी ठरवलं आहे की सध्याचा मार्ग स्वीकारार्ह नाही." ते 2023 मध्ये धोरण नियोजन (policy planning) प्रमुख म्हणून रुजू झाले आणि नंतर सुरक्षा प्रणाली टीमचे प्रमुख बनले. ते पुढं म्हणाले "आपल्याला विशिष्ट नियम किंवा नवीन कायद्यांच्या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे. आपल्याला कार्यसंस्कृतीबद्दल बोलण्याची गरज आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.
एजंटचं चुकीचं वर्तन आणि सुरक्षेतील त्रुटी: रॉबिन्सन यांनी अलीकडील घटनांचा उल्लेख केला. 'हगिंग फेस' (Hugging Face) शी संबंधित एका घटनेत, OpenAI नं अनावधानानं एजंट्सचा एक गट जारी केला. त्यानंतर, एका प्रशिक्षण मॉडेलनं इंटरनेट ॲक्सेसवरील निर्बंधांना बगल दिली; जरी देखरेख प्रणालींनी कर्मचाऱ्यांना सतर्क केले, तरीही ते मॉडेल आपोआप बंद झालं नाही. कॉन्फिगरेशनमधील त्रुटीमुळं स्वतःच्या सुरक्षा उपाययोजना निष्क्रिय केल्याचं अँथ्रोपिकनं देखील कबूल केलं.
प्रयत्न आणि त्रुटीचं युग संपलं आहे: पॉल ख्रिस्टियानोसारख्या तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, एआयच्या क्षमतांचा वेगानं होणारा विस्तार हा नियंत्रण अपरिवर्तनीय धोक्याचं मोठं कारण आहे. रॉबिन्सन म्हणतात, "प्रयत्न आणि त्रुटीचं युग संपलं आहे. आपण पहिल्याच प्रयत्नात जवळपास परिपूर्णता साधली पाहिजे, कारण एकदा चूक झाली की ती सुधारण्याची संधी मिळणार नाही." त्यांनी दोन तातडीचे बदल सुचवले आहेत: इतर उच्च-जोखमीच्या क्षेत्रांतील सुरक्षा तज्ञांवर अधिक अवलंबून राहणे आणि नवीन विज्ञानाचा उपयोग करणे, जेणेकरून अधिक सक्षम मॉडेल्स "आपल्या देखरेखीशिवाय सुरक्षित पर्याय निवडू शकतील." रॉबिन्सन यांनी सहजपणे राजीनामा दिलेला नाही. एआय उपयुक्त आणि मौल्यवान ठरू शकते, असा त्यांचा अजूनही विश्वास आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेला धोके समजावून सांगणे आणि कंपन्यांना सुरक्षेला प्राधान्य देण्यास प्रोत्साहित करणे, हे त्यांचे स्वतंत्रपणे काम करण्याचं ध्येय आहे. हा राजीनामा एआयच्या सुरक्षेसंदर्भात सुरू असलेल्या व्यापक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे.
हे वाचलंत का :