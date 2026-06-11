2026 मध्ये जागतिक स्तरावर डेटा सेंटर्सच्या वीज मागणीत जवळपास 26 टक्क्यांनी वाढ होणार
डेटा सेंटर्सद्वारे होणाऱ्या जागतिक वीज वापरात 2026 मध्ये 26.4 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 565 टेरावॅट-अवर्स (TWh) इतकी होईल, असा अंदाज आहे.
Published : June 11, 2026 at 12:19 PM IST
नवी दिल्ली: एका अहवालानुसार, 2026 मध्ये डेटा सेंटर्ससाठीची जागतिक वीज मागणी 26.4 टक्क्यांनी वाढून 556 टेरावॅट-अवर्स (TWh) इतकी होण्याची शक्यता आहे; 2025 मध्ये ही मागणी 447 TWh इतकी होती. व्यावसायिक आणि तांत्रिक माहिती पुरवणाऱ्या 'गार्टनर, इंक.' (Gartner, Inc.) या कंपनीच्या अहवालात म्हटलं आहे की, प्रचंड संगणकीय क्षमता लागणाऱ्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) कार्यांमुळं विजेची गरज अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे, ज्यामुळं विजेच्या वापरात ही वाढ होणार आहे.
अहवालात नमूद केलं की, डेटा सेंटरची वीज मागणी 2025 मधील 104 गिगावॅट्सवरून वाढून 2026 मध्ये 132 गिगावॅट्सपर्यंत पोहोचेल आणि 2030 पर्यंत ती 290 गिगावॅट्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे 'जनरेटिव्ह एआय' (GenAI) मुळं मागणीत होणारी अभूतपूर्व वाढ आणि तिचा वेग दर्शवतात.गार्टनरच्या संचालक विश्लेषक लिंगलान वांग म्हणाल्या, "एआय क्षमतेचा विस्तार आता विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळं, जागतिक एआय शर्यतीत व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आणि नफ्याचं प्रमाण (मार्जिन) टिकवून ठेवण्यासाठी 'डेटा सेंटरची वीज सुरक्षा' हे एक नवीन महत्त्वाचं क्षेत्र बनलं आहे."
एआय-ऑप्टिमाइझ्ड सर्व्हर्समुळं डेटा सेंटरमधील विजेच्या वापरात वाढ होत आहे. अहवालाचा अंदाज आहे की, 2026 मध्ये डेटा सेंटरच्या एकूण वीज वापरापैकी 31% वाटा एआय-ऑप्टिमाइझ्ड सर्व्हर्सचा असेल आणि 2027 पर्यंत त्यांचा वीज वापर पारंपारिक सर्व्हर्सच्या वापरापेक्षा जास्त होईल. 2030 पर्यंत डेटा सेंटरचा वीज वापर 1,200TWh पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता असल्यानं, भविष्यातील डेटा सेंटर उभारणीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ग्रीड पुरवठा अपुरा पडेल; याचा परिणाम सर्व डेटा सेंटर वापरकर्त्यांवर होईल.
वांग म्हणाल्या, "पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशन्स (I&O) क्षेत्रातील प्रमुखांनी कार्यक्षमता सुधारण्याला आणि ग्रीडचा सुरक्षित पुरवठा मिळवण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. तसंच, विजेच्या उपलब्धतेतील मर्यादांवर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत व विस्तारक्षम वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या कूलिंग सिस्टम्स आणि 'एज कम्प्युटिंग'मध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे." 2026 मध्ये 22.6 टक्के आणि 2027 मध्ये 24.6 टक्के अशा दराने शीतकरण (cooling) आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या गरजांमध्येही वेगानं वाढ होत आहे. एका अलीकडील अहवालात असं नमूद केलं आहे की, गेल्या वर्षी डेटा सेंटर्सनी सौदी अरेबियाइतकी वीज वापरली; तसंच, जर 2030 पर्यंत विजेचा वापर दुप्पट झाला, तर त्यातून निर्माण होणारा कार्बन फूटप्रिंट (कार्बन उत्सर्जन) भरून काढण्यासाठी दहा वर्षांच्या कालावधीत 6.7 अब्ज झाडे लावणे आवश्यक आहे.
हे वाचलंत का :