ब्राझीलमध्ये सापडला 20 मीटर लांबीचा नवीन विशाल डायनोसॉर

ब्राझीलमध्ये सापडला 20 मीटर लांबीचा नवीन विशाल डायनोसॉरचे अवशेष शास्त्रज्ञांना सापडलेय. या डायनोसॉरचं नवा दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस असं ठेवण्यात आलंय.

Dinosaurus tocantinsensis dinosaur
प्रातिनिधिक फोटो (Canva)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 2:50 PM IST

मुंबई : ब्राझिलियन शास्त्रज्ञांना 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या एक नवीन विशाल डायनोसॉरच्या प्रजाती शोध लागलाय. ‘दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस’ असं या प्रजातीचं नाव आहे. या शोधामुळे प्राचीन भूमार्ग दक्षिण अमेरिका , आफ्रिका आणि युरोपला जोडणारा रस्ता मार्ग अस्तीत्वात होता, असं सिद्ध होतंय. दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस प्रजाती ब्राझीलमध्ये सापडलेल्या सर्वात मोठ्या डायनोसॉरपैकी एक आहे.

1.5 मीटर लांबीचा फेमर
‘दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस’ या प्रजातीचं ‘जर्नल ऑफ सिस्टेमॅटिक पॅलिओन्टॉलॉजी’ या जर्नलमध्ये वर्णन करण्यात आलंय. 2021 मध्ये ब्राझीलच्या उत्तर-पूर्वेकडील मारान्हाओ राज्यातील दाविनोपोलिस जवळील इन्फ्रास्ट्रक्चर कामादरम्यान ही जीवाश्मे सापडली. या संशोधनाचं नेतृत्व फेडरल युनिव्हर्सिटी ऑफ द साओ फ्रान्सिस्को व्हॅली येथील एल्वर मेयर यांनी केलंय.अवशेषांमध्ये सुमारे 1.5 मीटर (59 इंच) लांबीचा फेमर समाविष्ट आहे. यावरून शास्त्रज्ञांनी अंदाज बांधला की हा प्राणी सुमारे 20 मीटर लांब होता. फेडरल युनिव्हर्सिटी ऑफ सांत मारिया (यूएसएम) येथील पॅलिओन्टॉलॉजिस्ट लिओनार्डो केरबर म्हणाले, “खोदकाम सुरू असताना आम्हाला हा प्रचंड हाडाचा पुरावा दिसला. हा फेमर आहे, यावरून स्पष्ट होते की तो अत्यंत मोठा डायनोसॉर होता. आज आम्हाला माहिती आहे की दासोसॉरस ब्राझीलमध्ये सापडलेल्या सर्वात मोठ्या डायनोसॉरपैकी एक आहे.”

यूएसएमच्या मते, विश्लेषणातून ही प्रजाती स्पेनमध्ये वर्णन केलेल्या ‘गारुंबाटिटान मोरेलेंसिस’ या डायनोसॉरची सर्वात जवळची नातेवाईक असल्याचं दिसून आलंय. दोन्हींचा वंश युरोपियन आहे. तो सुमारे 130 दशलक्ष वर्षांपूर्वी उत्तर आफ्रिकेमार्गे आजच्या दक्षिण अमेरिकेत पोहोचला असावा,असं अंदाज आहे. दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस हे नाव जीवाश्म सापडलेल्या भागावरून ठेवण्यात आलं आहे. यात टोकॅन्टिन्स नदीचा समावेश आहे, जी या स्थळाजवळून वाहते.

TAGGED:

DINOSAURUS TOCANTINSENSIS
DINOSAUR DISCOVERED IN BRAZIL
दासोसॉरस टोकॅन्टिनेंसिस
डायनोसॉर
DINOSAURUS TOCANTINSENSIS DINOSAUR

