स्व-आंतरक्रिया करणाऱ्या डार्क मॅटरचा शोध

शास्त्रज्ञांनी एका क्रांतिकारक शोधाची घोषणा केली आहे: 'डार्क मॅटर' (Dark Matter) या अदृश्य शक्तीनं युगांनुयुगे या विश्वाला एकत्र ठेवलं आहे.

Published : May 8, 2026 at 9:58 AM IST

नवी दिल्ली: अनेक वर्षांपासून, शास्त्रज्ञांनी असा सिद्धांत मांडला होता की, एखादी अदृश्य शक्ती या विश्वाला एकत्र धरून ठेवते. याच शक्तीला 'डार्क मॅटर' म्हणून ओळखलं जातं, जी विश्वाच्या एकूण वस्तुमानापैकी अंदाजे 85% वाटा व्यापते. केवळ तिच्या गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावावरूनच तिचं अस्तित्व ओळखता येतं. पूर्वीच्या मॉडेल्सनुसार, डार्क मॅटरला 'शीत' (cold) आणि निष्क्रिय मानलं जात असे; तिचे कण एकमेकांशी कोणत्याही प्रकारची आंतरक्रिया करत नाहीत, असा समज होता. मात्र, आताच्या नवीन संशोधनानं हा दृष्टीकोनच मुळापासून बदलून टाकला आहे.

स्व-आंतरक्रिया करणारे डार्क मॅटर (SIDM): Physical Review Letters मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार, डार्क मॅटर हे प्रत्यक्षात 'स्व-आंतरक्रिया करणारे डार्क मॅटर' (SIDM) असू शकतात. या परिस्थितीमध्ये, डार्क मॅटरचे कण एकमेकांवर आदळतात. या प्रक्रियेमुळं 'ग्रॅव्होथर्मल कोलॅप्स' (gravothermal collapse) नावाची एक घटना घडते. या कोलॅप्स दरम्यान, 'हॅलो'च्या (halo) बाहेरील भागातून ऊर्जा आतल्या दिशेनं प्रवाहित होते, ज्यामुळं गाभा (core) अधिक उष्ण आणि घन बनतो. पारंपारिक 'शीत डार्क मॅटर' (Cold Dark Matter) मॉडेलनुसार, अशी प्रक्रिया घडणे अशक्य मानलं जात असं.

तीन कोडी, एक सुरेख उकल: SIDM मुळं तयार होणाऱ्या गुच्छांचे (clumps) वस्तुमान हे साधारणपणे सूर्याच्या वस्तुमानाच्या दहा लाख पट असतं. 'गुरुत्वीय भिंगन' (gravitational lensing) प्रणाली, 'तारकीय प्रवाह' (stellar streams) आणि 'उपग्रह दीर्घिकां'मध्ये (satellite galaxies) दिसून येणारे काही विसंगत गुरुत्वीय परिणाम, या दाट गुच्छांच्या उपस्थितीमुळं स्पष्ट करता येतात. उदाहरणार्थ, JVAS B1938+666 ही गुरुत्वीय भिंगन प्रणाली, GD-1 या तारकीय प्रवाहातील एक "डाग" (blemish), आणि Fornax 6 हा तारकागुच्छ या सर्वांचं वर्तन SIDM च्या प्रभावांशी सुसंगत असल्याचे दिसून येतं. विविध खगोलशास्त्रीय स्तरांवर एकच यंत्रणा कार्यरत असल्याचं दिसत असल्यानं, SIDM ही संकल्पना केवळ एक सैद्धांतिक कल्पना म्हणून नव्हे, तर विश्वाची सर्वात गूढ आणि रहस्यमय घटक म्हणून समोर येत आहे.

हा अभ्यास पारंपारिक 'शीत डार्क मॅटर' मॉडेलमधील अनेक अंतर्निहित समस्यांचं निराकरण करतो. दीर्घिकांच्या गाभ्यांमध्ये आढळणारी घनता-रचना (density profiles), उपग्रह दीर्घिकांचे वितरण आणि स्टेलर स्ट्रीम्समध्ये दिसून येणारी काही वैशिष्ट्यपूर्ण संरचनात्मक लक्षणे या सर्वांचं स्पष्टीकरण या आभ्यासातून समोर आलाय. भविष्यातील निरीक्षणे आणि संगणकीय सिम्युलेशन्सद्वारे SIDM च्या अस्तित्वाला दुजोरा मिळेल, अशी आशा शास्त्रज्ञांना आहे.

