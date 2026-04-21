47 दशलक्ष आकाशगंगांचा आणि क्वासारचा 3D नकाशा तयार
डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट (DESI) नं पाच वर्षांत 47 दशलक्ष आकाशगंगा आणि क्वासार्सचा अभ्यास करून ब्रह्मांडाचा सर्वात मोठा 3डी नकाशा तयार केला.
Published : April 21, 2026 at 3:44 PM IST
लंडन : ब्रह्मांडाच्या सर्वात मोठ्या आणि उच्च-रिझोल्यूशन 3डी नकाशाची निर्मिती करणारी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट (DESI) ही मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेत यूसीएलच्या (University College London)संशोधकांचा सहभाग होता. या उपकरणानं पाच वर्षांत 47 दशलक्षांपेक्षा जास्त आकाशगंगा आणि क्वासार्सचा प्रकाश संग्रहित केला. अपेक्षेपेक्षा लवकर आणि अधिक डेटासह ही मोहीम पूर्ण झाली. आता वैज्ञानिक या नकाशाचा वापर करून डार्क एनर्जीच्या रहस्याचा शोध घेत आहेत. डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांडाच्या सुमारे 70 टक्के रचना आहे आणि ती ब्रह्मांडाच्या विस्ताराला वेग देत आहे. या यशामुळं DESI 2028 पर्यंत निरीक्षणे चालू ठेवणार आहे आणि नकाशा आणखी विस्तारित करणार आहे.
DESI उपकरण आणि त्याचे कार्य : DESI हे उपकरण अमेरिकेतील अॅरिझोना येथील किट पीक नॅशनल ऑब्झर्व्हेटरीवरील यूएस नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या निकोलस यू. मेयाल 4-मीटर टेलिस्कोपवर बसवलं आहे. या उपकरणात 5,000 फायबर-ऑप्टिक "डोळे" आहेत. प्रत्येक फायबर 20 मिनिटांत एका आकाशगंगेचा प्रकाश गोळा करू शकतो. हे फायबर्स प्रकाशाला स्पेक्ट्रोग्राफकडे पाठवतात, ज्यात प्रकाशाचे रंग वेगळे केले जातात. या स्पेक्ट्राममधून आकाशगंगेची दुरी (रेडशिफ्ट), वय आणि भौतिकीविषयी माहिती मिळते. मूळ नियोजनानुसार पाच वर्षांत 34 दशलक्ष आकाशगंगा आणि क्वासार्सचं निरीक्षण अपेक्षित होतं, परंतु DESI नं 47 दशलक्षांपेक्षा जास्त निरीक्षणे केली. याशिवाय 20 दशलक्षांपेक्षा जास्त ताऱ्याचाही अभ्यास केला. ही मोहीम नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण झाली आणि अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक स्पेक्ट्रा उपलब्ध झाले. या नकाशात पृथ्वी केंद्रस्थानी दाखवली आहे आणि प्रत्येक बिंदू एक आकाशगंगा दर्शवतो. हा ब्रह्मांडाचा 11 अब्ज वर्षांच्या इतिहासाचा तपशीलवार 3डी नकाशा आहे.
डार्क एनर्जीचे रहस्य आणि संशोधन : डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांडातील सर्वात मोठी रहस्यांपैकी एक आहे. ती ब्रह्मांडाच्या विस्ताराला वेग देत आहे. सामान्य पदार्थ फक्त 5 टक्के आणि डार्क मॅटर 25 टक्के आहे. DESI च्या प्राथमिक डेटामध्ये डार्क एनर्जीची घनता कालांतरानं बदलू शकते, असे संकेत मिळाले आहेत. जर हे खरं ठरलं तर ब्रह्मांडाविषयीची आपली समज पूर्णपणे बदलू शकते. यूसीएल फिजिक्स अँड अॅस्ट्रॉनॉमी विभागातील प्रोफेसर ओफर लहाव, जे DESI एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे सदस्य, म्हणाले, “ही एक अत्यंत रोमांचक उपलब्धी आहे. डेटा संकलन अपेक्षेपेक्षा खूप चांगलं झालं. DESI च्या प्रक्रिया केलेल्या डेटामध्ये डार्क एनर्जीची घनता कालांतरानं विकसित होऊ शकते, असे आकर्षक संकेत आहेत. आता संपूर्ण डेटासेटचे विश्लेषण केलं जाईल आणि हे परिणाम पुष्टीत झाले तर ब्रह्मांडाविषयीची आपली समज बदलणारी ठरेल.” याशिवाय या 47 दशलक्ष स्पेक्ट्राममुळं आकाशगंगांच्या निर्मिती आणि विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी सोन्याचा खजिना उपलब्ध झाला आहे. यूसीएलच्या इन्स्ट्रुमेंटेशन टीमनं, पीटर डोएल यांच्या नेतृत्वात, DESI च्या ऑप्टिकल करेक्टरच्या डिझाइन, बांधकाम आणि चाचणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. हे सहा लेन्सेस (1.1 मीटर व्यासापर्यंत) असलेले सिस्टम आहे जे प्रकाशाला फायबर-ऑप्टिक सिस्टमवर केंद्रित करतं. या कामाला यूकेच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॅसिलिटीज कौन्सिल (STFC) च्या अनुदानानं पाठबळ मिळालंय.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि भविष्य : DESI हा जागतिक स्तरावरील प्रयत्न आहे. 70 हून अधिक संस्थांमधील 900 पेक्षा जास्त संशोधक (यात 300 पीएचडी विद्यार्थी) सहभागी आहेत. प्रकल्पाचे व्यवस्थापन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीच्या लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबोरेटरीकडे आहे. DESI डायरेक्टर डॉ. मायकेल लेवी म्हणाले, “DESI ची पाच वर्षांची मोहीम अप्रतिम यशस्वी झाली. उपकरणानं अपेक्षेपेक्षा चांगलं काम केलं. परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत. नकाशाचा आकार, व्याप्ती आणि वेग अप्रतिम आहे. आता मूळ सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर डेटाचे विश्लेषण सुरू करू.” या मोहिमेच्या पूर्ण डेटासेटचं विश्लेषण 2027 पर्यंत अपेक्षित आहे. DESI 2028 पर्यंत निरीक्षणे चालू ठेवून नकाशा आणखी 20 टक्क्यांनी विस्तारित करेल. हे संशोधन ब्रह्मांडाच्या विस्ताराच्या इतिहासाबद्दल अधिक अचूक माहिती देईल आणि डार्क एनर्जी, डार्क मॅटर यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यास मदत करेल.
