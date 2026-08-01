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Anthropic आणि OpenAI च्या सायबर सुरक्षा त्रुटींमुळं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता

सायबर सुरक्षा तज्ञांनी Anthropic PBC आणि OpenAI यांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सशी संबंधित निष्काळजी सुरक्षा उपाययोजनांवर टीका केली आहे.

Anthropic
Anthropic (Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 1:02 PM IST

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मुंबई: सायबर सुरक्षा तज्ञांनी Anthropic PBC आणि OpenAI सारख्या कंपन्यांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सच्या सुरक्षा उपाययोजनांमधील त्रुटींवर टीका केली आहे. ही मॉडेल्स बाह्य संस्थांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी करू शकतात आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

Anthropic नं गुरुवारी सांगितलं की, त्यांच्या 'Claude' (क्लाउड) मॉडेलची 1,41,006 सायबर सुरक्षा मूल्यमापन चाचण्यांद्वारे तपासणी करण्यात आली. या चाचण्यांदरम्यान मॉडेलला इंटरनेटपासून अलिप्त (isolated) ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, एका तांत्रिक बिघाडामुळं काही प्रसंगी मॉडेलला इंटरनेटचा ॲक्सेस मिळाला आणि त्यानं चाचणी प्रक्रियेचाच एक भाग समजून सायबर हल्ले केले. एका घटनेत, Claude नं एका संस्थेच्या प्रणालीत घुसखोरी केली आणि पायाभूत सुविधांचे क्रेडेंशियल्स (प्रवेशासाठीची माहिती), अंतर्गत उत्पादनांचा डेटा असलेला डेटाबेस चोरला. दुसऱ्या एका घटनेत, त्यानं घातक सॉफ्टवेअर (malicious software) पसरवले आणि वेगळ्या संस्थेची क्रेडेंशियल्स माहीती चोरली. प्रभावित झालेल्या संस्थांची नावे सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत.

या घुसखोरीच्या घटना एप्रिलमध्ये सुरू झाल्या होत्या, परंतु त्या गेल्या आठवड्यातच उघडकीस आल्या. OpenAI नं हे उघड केलं होते की त्यांचं AI एजंट्स चाचणीतून बाहेर पडलं होतं आणि 'Hugging Face' मध्ये घुसले होतं; त्यानंतर Anthropic नं आपल्या चाचण्यांचं ऑडिट केलं.

यूकेच्या 'नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर'चे माजी प्रमुख सियारान मार्टिन म्हणाले, "सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहता, अनेक लोक याकडे निष्काळजीपणा म्हणूनच पाहतील."

या घटनांमुळं स्वायत्त (autonomous) AI प्रणालींपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबतची चिंताही वाढली आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या 'जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर'चे माजी संचालक ग्रेगरी ॲलन यांनी सांगितलं की, अमेरिकन लष्करानं आपल्या प्रणालींच्या संरक्षणासाठी प्रगत AI मॉडेल्सचा वापर केला पाहिजे, तरीही या तंत्रज्ञानामुळं निर्माण होणारे नवीन धोकेही त्यांनी ओळखले पाहिजेत.

ॲलन म्हणाले, "Anthropic ला हे हॅक्स (घुसखोरीचे प्रकार) सापडले कारण त्यांनी त्यांचा शोध घेतला होता. स्वायत्त AI द्वारे होणारी हॅकिंग सध्या किती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, हे आपल्याला नक्की माहित नाही." डॅनियल रेम्लर, जे परराष्ट्र विभागाचे माजी एआय धोरण अधिकारी म्हणाले, स्वायत्त सायबर हल्ल्यांपासून बचाव करण्यास सक्षम असलेल्या एआय साधनांचा अमेरिकी संस्थांकडे विश्वसनीय प्रवेश नसू शकतो. हगिंग फेसला फॉरेन्सिक विश्लेषण आणि पॅचिंगसाठी Z.AI च्या चीनी ओपन-वेट मॉडेलचा वापर करावा लागला, कारण या कामासाठी कोणत्याही अमेरिकी मॉडेलवर अवलंबून राहता येत नव्हते.

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ANTHROPIC AND OPENAI
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