युरोपीय अंतराळ संस्थेवर सायबर हल्ले: शेकडो गिगाबाइट संवेदनशील डेटा चोरी
युरोपीय अंतराळ संस्था (ESA) सायबर हल्ल्यामुळं हैराण झालीय . हॅकर्सनी शेकडो गिगाबाइट संवेदनशील डेटा चोरून डार्क वेबवर लीक केलाय.
Published : January 19, 2026 at 12:55 PM IST
हैदराबाद : युरोपीय अंतराळ संस्थेवर (ESA) सलग सायबर करण्यात आले आहेत. हॅकर्सनी शेकडो गिगाबाइट संवेदनशील डेटा चोरून डार्क वेबवर लीक केला आहे. संस्थेनं अज्ञात हॅकर्सविरुद्ध गुन्हेगारी तपास सुरू केला आहे. याबाबत अंतराळ सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी असे हल्ले वारंवार होत असून ESA तसंच NASA कर्मचाऱ्यांचे ईमेल क्रेडेन्शियल्स डार्क वेबवर विकले जातात, असा आरोप केलाय.
500 गिगाबाइट डेटा चोरला
गेल्या 25 डिसेंबरनंरत ESA च्या मालकीच्या सॉफ्टवेअर, अधिकृत क्रेडेन्शियल्स, अॅक्सेस टोकन्स आणि संवेदनशील प्रकल्प दस्तऐवजांचा 200 गिगाबाइटहून अधिक डेटा डार्क वेब फोरमवर सार्वजनिक झाला. ‘888’ या कोडनेमच्या हॅकरनं हा डेटा डंप केलाय. ESA नं सुरुवातीला या उल्लंघनाचं स्वरूप “मर्यादित” असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, एका आठवड्यातच द रजिस्टर या माध्यमानं खुलासा केला की ‘Scattered Lapsus$ Hunters’ या सायबर गुन्हेगारी गटानं आणखी 500 गिगाबाइट डेटा चोरलाय. या डेटामध्ये ऑपरेशनल प्रक्रिया, अंतराळयान आणि मोहिमांचे तपशील, सबसिस्टम दस्तऐवज आणि ESA च्या भागीदार कंपन्यांचा मालकीचा डेटा होता. यात स्पेसएक्स, एअरबस ग्रुप आणि थेल्स अलेणिया स्पेस यांचा समावेश आहे.
प्रकरणाचा तपास सुरू
8 जानेवारी रोजी झालेल्या ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत ESA प्रतिनिधींनी या घटनांमुळं गुन्हेगारी तपास सुरू झाल्याची पुष्टी केली. “ESA प्राधिकरणांसोबत पूर्ण सहकार्य करत आहे,” असं एरिक मोरेल डी वेस्टगावर, ESA चे युरोपीय, कायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय मामल्यांचे संचालक म्हणाले. “या प्रकरणाची माहिती प्राधिकरणांकडूनच दिली जाईल”, असं त्यांनी सांगितलं.
सायबर धोके वाढले
ETH झ्युरिच येथील सेंटर फॉर सिक्युरिटी स्टडीजच्या संशोधक क्लेमन्स पोयरियर यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, अंतराळ संस्थांवरील सायबर हल्ले दुर्मीळ नाहीत. संशोधनादरम्यान त्या ESA आणि इतर अंतराळ संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे ईमेल क्रेडेन्शियल्स डार्क वेबवर विकले जाताना आढळलंय. “इन्फोस्टीलर मालवेअरद्वारे क्रेडेन्शियल्स चोरीले जातात. हे मालवेअर ब्राउजरमध्ये साठवलेले पासवर्ड, सेशन कुकीज, MFA डेटा इत्यादी चोरतात.”
अंतराळ प्रणालींवर नवे हल्ले
नाव न सांगणाच्या अटीवर एका सूत्रानं सांगितलं की, अंतराळ संस्था सायबर हल्ल्यांचे सामान्य लक्ष्य आहेत. NASA वर तर जवळजवळ दररोज हल्ले उघडकीस येतात, असा BugCrowd प्लॅटफॉर्मवरून दिसतो.पोयरियर यांनी इशारा दिला की, सध्याचे लीक “अतिसंवेदनशील” नसले तरी भविष्यात इतर रणनीतिक माहिती उघड करू शकतात, ज्यामुळं अंतराळ प्रणालींवर नवे हल्ले शक्य होतील. “अंतराळ संस्थांवरील डेटा लीक सामान्य बाब झाली आहे. प्रत्येक संस्थेला भविष्यात असे हल्ले सहन करावे लागतील,”असं पोयरियर म्हणाल्या.
