CuspAI नं लाँच केलं AI Materials Foundry; सेमीकंडक्टरसाठी नवीन सामग्री शोधण्यासाठी $450 मिलियनची गुंतवणूक
CuspAI नं AI Materials Foundry सुरू केलं. सेमीकंडक्टरसाठी नवीन सामग्री शोधण्यासाठी $450 मिलियन उभारले आहेत.
Published : July 21, 2026 at 10:00 AM IST
मुंबई:जगातील सर्वाधिक मागणी असलेल्या सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी प्रचंड ऊर्जा आणि दुर्मिळ खनिजे आवश्यक असतात. यात क्रांती घडवण्यासाठी कॅम्ब्रिज (यूके) मधील दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या स्टार्टअप CuspAI नं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून नवीन सामग्री शोधण्याचा मोठा दाव केला आहे. कंपनीनं सोमवारी 'AI Materials Foundry' नावाची मोठी कोअलिशन सुरू केली असून, यात Nvidia, Meta, Hyundai सारख्या 48 हून अधिक टेक आणि इंडस्ट्री दिग्गजांचा समावेश आहे.
$450 मिलियनची Series B फंडिंग : CuspAI नं Kleiner Perkins आणि NEA यांच्या नेतृत्वात Jeff Bezos' Expeditions सारख्या गुंतवणूकदारांकडून $450 मिलियन (सुमारे 3,800 कोटी) ची Series B फंडिंग उभारली आहे. यामुळं कंपनीचं मूल्यांकन $2.6 अब्ज झालं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे मूल्यांकन $520 मिलियन होतं. CuspAI चे सह-संस्थापक आणि CEO Chad Edwards यांनी सांगितलं की, या निधीचा मोठा भाग केंब्रिज, सिंगापूर आणि सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया येथील फाउंड्री पार्टनर्ससोबत प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वापरला जाईल. यावर्षी कंपनीच्या 80% संशोधन प्रयत्न सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर केंद्रित असतील. यात चिप उत्पादनातील दुर्मिळ धातू जसे ruthenium आणि iridium यांचा वापर कमी करणे किंवा पूर्णपणे काढून टाकणे हे मुख्य उद्दिष्ट असेल.
AI च्या माध्यमातून वेगवान सामग्री शोध :पारंपरिक पद्धतींना तुलनेत AI नं सामग्री विकास प्रक्रिया वेगवान आणि स्वस्त बनवली आहे. CuspAI नं सुरुवातीला कार्बन कॅप्चर आणि पाणी शुद्धीकरणासाठी सामग्री शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. मात्र, AI चिप्स आणि सेमीकंडक्टरच्या प्रचंड मागणीमुळं कंपनीनं गेल्या वर्षात आपली दिशा बदलली. Edwards म्हणाले, “चिप उत्पादक आणि पुरवठादार नवीन सामग्री शोधण्यासाठी उत्सूक आहेत”. Nvidia च्या Senior Director Geetika Gupta यांनी सांगितलं की, ऊर्जा साठवण, डेटासेंटर कूलिंगसह विविध क्षेत्रांत नवीन सामग्रीची मोठी मागणी आहे. Foundry द्वारे Nvidia तीन-पक्षीय सहकार्यानं काम करेल. CuspAI चे दुसरे सह-संस्थापक Max Welling हे प्रसिद्ध AI संशोधक आहेत. Yann LeCun आणि Geoffrey Hinton सारख्या AI क्षेत्रातील पितामहांचा सल्लागार मंडळात समावेश आहे. AMD चे संचालक Abhi Talwalkar बोर्डात सामील झाले असून, John Giannandrea (Google-Apple) यांना कॅलिफोर्निया कार्यालयासाठी नेमलं आहे.
आव्हाने : CuspAI नं Meta सोबत केलेल्या एका प्रकल्पात 300 ट्रिलियन संभाव्य रचनांमधून 10 MOF (Metal Organic Frameworks) निवडल्या. त्यापैकी 6 चे संश्लेषण केलं, मात्र त्या व्यावसायिकदृष्ट्या उपलब्ध सामग्रीपेक्षा चांगल्या नव्हत्या. तरीही, हे काम केवळ 6 महिन्यांत पूर्ण झालं, जे उद्योगातील सामान्य वेळेपेक्षा खूप कमी आहे. आता कंपनी ‘फॉरएव्हर केमिकल्स’ काढण्यासाठी नवीन सामग्रीवर काम करत आहे. University of Cambridge चे प्रोफेसर David Fairen-Jimenez यांनी सांगितलं की, AI प्रक्रिया वेगवान करते, पण जादू करू शकत नाही. प्रयोगशाळेतील चाचण्या, डेटा आणि संगणकीय सामर्थ्य यातील अडथळे मोठे आहेत, ज्यांना CuspAI Foundry नं दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
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