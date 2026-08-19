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ओपनएआयच्या सेफ्टी टीमवर संकट! मोठ्या फेरबदलांमुळं संस्थेत अस्थिरतेची चर्चा

ओपनएआयच्या प्रिपर्डनेस टीम बरखास्त झाल्याच्या वृत्तांला उत्तर दिलंय. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांमुळं अस्थिरता दिसत असताना आयपीओची तयारी आणि अ‍ॅन्थ्रॉपिकची स्पर्धा आता वाढली आहे.

Crisis hits OpenAI safety team
ओपनएआयचं प्रातिनिधिक छायाचित्र (AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 12:29 PM IST

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हैदराबाद : ओपनएआयनं आपली केंद्रीय प्रिपर्डनेस टीम बरखास्त केल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. ही टीम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मॉडेल्समुळं होऊ शकणाऱ्या गंभीर किंवा विनाशकारी धोक्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठी नेमलेली होती. फाइनेंशियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, गेल्या महिन्यात ही टीम विसर्जित करण्यात आली आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना सायबर, बायो थ्रेट्ससारख्या क्षेत्रांतील प्रिपर्डनेस हाताळण्यासाठी इतर विद्यमान टीममध्ये स्थानांतरित करण्यात आलं आहे.

ओपनएआयनं दावा फेटाळला : ओपनएआयनं या दाव्यांना फेटाळलं आहे. “आम्ही प्रिपर्डनेस टीम बरखास्त केलेली नाही,” असं ओपनएआयच्या प्रवक्त्यानं ईटीव्ही भारतला सांगितलं. “सायबरसुरक्षा, जैविक, रासायनिक तसंच एआयच्या स्वयं-सुधारणा क्षमतांमध्ये आमचं मजबूत संशोधन सुरू आहे, जे सर्व आमच्या सेफ्टी प्रमुख साची जैन यांच्याकडे रिपोर्ट करतात.”

अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांची लाट : फाइनेंशियल टाइम्सनुसार, एथिक्स चीफ क्लो बकालार, चीफ फ्युचरिस्ट जोशुआ अचिअम आणि सेफ्टी लीडर जोहान्स हाइडेके यांनी अलीकडेच कंपनी सोडली आहे. यामुळं अंतर्गत आणि तंत्रज्ञान उद्योगात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. डिसेंबरमध्ये चीफ रेव्हेन्यू ऑफिसर म्हणून नियुक्त झालेल्या डेनिज ड्रेसर यांनी या आठवड्यात राजीनामा जाहीर केला. त्यांनी एक वर्षही पूर्ण केलं नाही. याआधी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रॅड लाइटकॅप यांनीही कंपनी सोडली होती. फिडी सिमो यांनी यावर्षी पूर्णवेळ पदावरून माघार घेतली; त्यांना एकेकाळी सीईओ सॅम अल्टमन यांच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं मानलं जायचं. आता त्या सल्लागार भूमिकेत आहेत. केव्हिन वेईल आणि श्रीनिवास नारायणन यांसारख्या इतर ज्येष्ठ व्यक्तींनीही पद सोडलं आहे.

अस्थिरतेचे संकेत : काही कर्मचाऱ्यांच्या मते, वारंवार होणारे फेरबदल अस्थिरतेचं लक्षण आहेत. ही वेळ महत्त्वाची आहे कारण ओपनएआय आयपीओसाठी तयारी करत आहे, ज्यामुळं कंपनीचं मूल्य एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतं. आयपीओ 2027 मध्ये येऊ शकतो. अलीकडेच ओपनएआयनं सुमारे सात अब्ज डॉलरचे शेअर बायबॅक पूर्ण केले, ज्यामुळं कंपनीचं मूल्य 852 अब्ज डॉलर झालं आहे.

अ‍ॅन्थ्रॉपिकची वाढती स्पर्धा : आंतरिक पुनर्रचनेच्या दरम्यान अ‍ॅन्थ्रॉपिक स्पर्धेत दबाव वाढवत आहे. माहीतगारांच्या मते, ओपनएआयचा वार्षिक महसूल गेल्या वर्षाच्या अखेरीस 24 अब्ज डॉलरवरून या महिन्यात सुमारे 40 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला आहे. जीपीटी-5.6 च्या लॉंचनंतर ही वाढ झाली. मात्र, अ‍ॅन्थ्रॉपिकनं याही वेगानं प्रगती केली आहे. 2025 च्या अखेरीस 9 अब्ज डॉलर असलेला त्यांचा महसूल मे महिन्यात 47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे.

भविष्यातील आव्हाने : ओपनएआयच्या या बदलांमुळं एआय उद्योगात सुरक्षा, नोकरी आणि स्पर्धात्मकता याबाबत नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. कंपनी मोठ्या मूल्यांकनाकडं वाटचाल करत असताना अंतर्गत स्थिरता राखणे आव्हानात्मक ठरत आहे. अ‍ॅन्थ्रॉपिकसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या वेगवान वाढीमुळं ओपनएआयवर अधिक दबाव निर्माण होत आहे. या सर्व घडामोडींमुळं एआय क्षेत्रातील भविष्यातील दिशा स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

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