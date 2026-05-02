CMF Watch 3 Pro लवकरच होणार भारतात लाँच

CMF कंनीनं त्यांची आगामी स्मार्टवॉंच Watch 3 Pro भारतात लॉंच करण्याची घोषणा केलीय.

Published : May 2, 2026 at 3:39 PM IST

मुंबई : CMF नं आपल्या 'Watch 3 Pro' या स्मार्टवॉचचं भारतात मे महिन्यात लाँच होणार असल्याची पुष्टी केली आहे. जागतिक स्तरावर पदार्पण केल्यानंतर काही महिन्यांनी कंपनीनं ही घोषणा केली आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये AMOLED डिस्प्ले, ड्युअल-बँड GPS, AI-आधारित 'रनिंग कोच' आणि 13 दिवसांपर्यंत टिकणारी बॅटरी लाईफ यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. हे स्मार्टवॉच Flipkart आणि ऑफलाइन स्टोअर्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल; याची किंमत 5,000 ते 9,000 च्या दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे.

CMF Watch 3 Pro : CMF नं भारतात 'CMF Watch 3 Pro' च्या आगामी लाँचची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. हे स्मार्टवॉच मे महिन्यात लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर हे घड्याळ Flipkart आणि निवडक ऑफलाइन किरकोळ विक्रेत्यांकडे (retail partners) खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. याची नेमकी किंमत आणि उपलब्धतेबाबतचे सविस्तर तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत; लाँचची तारीख जसजशी जवळ येईल, तसे हे तपशील शेअर केले जातील.

CMF Watch 3 Pro ची वैशिष्ट्ये: CMF Watch 3 Pro मध्ये त्याच्या आधीच्या मॉडेलच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा (अपग्रेड्स) करण्यात आल्या आहेत. यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये तेजस्वी AMOLED डिस्प्ले, अचूक धातूची रचना (precision metal build), ड्युअल-बँड मल्टी-सिस्टम GPS, 4-चॅनेल हार्ट रेट सेन्सर आणि AI-शक्तीवर चालणारा 'कस्टम रनिंग कोच' यांचा समावेश आहे. हा कोच वापरकर्त्यांना रिअल-टाइम मार्गदर्शन, वैयक्तिकृत प्रशिक्षण योजना आणि व्यायामानंतर शरीराची पूर्ववत स्थिती (recovery) मिळवण्यासाठी उपयुक्त टिप्स देतो. CMF Watch 3 Pro मधील इतर वैशिष्ट्यांमध्ये झोपेचं अधिक अचूक ट्रॅकिंग आणि 13 दिवसांपर्यंत टिकणारी बॅटरी लाईफ यांचा समावेश आहे.

CMF Watch 3 Pro भारतात अपेक्षित किंमत: CMF नं भारतीय बाजारपेठेसाठी या घड्याळाची अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर केलेली नाही. तथापि, 'Nothing' या मुख्य ब्रँडची एक 'मूल्य-केंद्रित उप-ब्रँड' (value-driven sub-brand) म्हणून CMF ची जी ओळख आहे, ती पाहता; Watch 3 Pro ची किंमत अत्यंत स्पर्धात्मक असेल आणि ती 5,000 ते 9,000 च्या दरम्यान असेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

