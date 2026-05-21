CMF Phone 3 Pro अपेक्षेपेक्षा उशिरा लाँच होण्याची शक्यता
CMF Phone 3 Pro चं लाँचिंग कदाचित पुढं ढकललं जाण्याची शक्यता आहे, मात्र यापूर्वीच फोनचे प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आले आहेत.
Published : May 21, 2026 at 12:13 PM IST
मुंबई : CMF, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आलेल्या 'CMF Phone 2 Pro' ची पुढील आवृती (successor) विकसित करत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. कंपनीनं या संभाव्य हँडसेटबद्दलच्या कोणत्याही तपशीलांना अद्याप दुजोरा दिला नसला तरी, एका 'टिपस्टर'नं (माहिती देणाऱ्यानं) आता काही तपशील शेअर केले आहेत. या दाव्यानुसार, CMF Phone 2 Pro अपेक्षित वेळेपेक्षा लवकर बाजारात येणार नाही; उलट, त्याचे पदार्पण आता 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या लीक झालेल्या माहितीमध्ये फोनचा चिपसेट, डिस्प्ले, कॅमेरा, बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग क्षमता यांसारखे अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक तपशीलही समोर आले आहेत.
🚨 Exclusive 🚨— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) May 19, 2026
I can confirm that the CMF Phone 3 Pro will launch in Q3‼️
It is Not coming in June or July..
It is coming after that , so expect the CMF Phone 3 Pro to launch 🔴 around August / September‼️
Before this, only a very budget centric Nothing Phone will launch...…
CMF Phone 3 Pro च्या भारतातील लाँचची संभाव्य वेळ : टिपस्टर देबायन रॉय (@Gadgetsdata) यांच्या 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील पोस्टनुसार, काही अहवालांमध्ये दावा केल्याप्रमाणे CMF Phone 3 Pro जून किंवा जुलैमध्ये लाँच होणार नाही. त्याऐवजी, हा संभाव्य हँडसेट ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या सुमारास सादर होण्याची अपेक्षा आहे.'Phone 2 Pro' च्या तुलनेत या फोनच्या लाँचची वेळ थोडी पुढं ढकलली आहे. या टिपस्टरनं पुढं असाही दावा केला आहे की, CMF Phone 3 Pro सादर करण्यापूर्वी 'Nothing' कंपनी एक बजेट-केंद्रित स्मार्टफोन बाजारात आणण्याच्या विचारात आहे. तथापि, या संभाव्य हँडसेटबद्दलचे कोणतेही तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत.
CMF Phone 3 Pro चे तांत्रिक तपशील (अपेक्षित) : या टिपस्टरनं CMF Phone 3 Pro चे अनेक तांत्रिक तपशीलही उघड केले आहेत. या फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 'फ्लॅट OLED' डिस्प्ले असेल, असं मानलं जात आहे. या हँडसेटमध्ये स्टिरीओ स्पीकर्स आणि धातूची फ्रेम (metal frame) असण्याचीही शक्यता आहे. या फोनमध्ये Qualcomm चा 'Snapdragon 7s Gen 4' चिपसेट वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे, ज्याला UFS 3.1 स्टोरेजची जोड असेल. हा हँडसेट 'मिड-रेंज' (मध्यम-श्रेणी) विभागाला लक्ष्य करू शकतो. कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, या संभाव्य हँडसेटमध्ये मागील बाजूस तीन कॅमेऱ्यांचा (triple rear camera setup) संच असू शकतो. यामध्ये 'ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन' (OIS) सुविधा असलेला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर, 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाईड-अँगल कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो कॅमेरा यांचा समावेश असेल. या टेलिफोटो कॅमेऱ्याद्वारे 120x पर्यंतचे 'डिजिटल झूम' करता येईल, असंही या माहितीमध्ये नमूद केलं आहे. पुढील बाजूस (सेल्फीसाठी) यामध्ये 16-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे.
5,090mAh क्षमतेची बॅटरी : लीक झालेल्या माहितीनुसार, CMF Phone 3 Pro मध्ये 5,090mAh क्षमतेची बॅटरी असू शकते. मात्र, टिपस्टरचा असा दावा आहे की, प्रत्यक्ष विक्रीसाठी जाहीर केली जाणारी (marketed) बॅटरी क्षमता 5,400 ते 5,500mAh च्या दरम्यान असू शकते. या कथित हँडसेटमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगचाही सपोर्ट असेल, असं मानलं जात आहे.
