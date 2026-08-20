क्लॉड AI आता तुमच्या वतीनं पाठवू शकतं जीमेल संदेश; गूगल वर्कस्पेस कनेक्टरमध्ये मोठी सुधारणा
अँथ्रॉपिकच्या क्लॉड AI न आता जीमेलवर संदेश पाठवण्याची नवीन सुविधा सुरू केलीय.
Published : August 20, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातासाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अँथ्रॉपिक कंपनीच्या क्लॉड AI नं आता जीमेलवर संदेश पाठवण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. गूगल वर्कस्पेससाठी असलेल्या क्लॉड कनेक्टरमध्ये झालेल्या या अपग्रेडमुळं वापरकर्ते आता AI च्या मदतीनं ईमेल व्यवस्थापन आणि गूगल ड्राइव्ह फाइल हाताळणी अधिक सहजतेनं करू शकतात. ही सुविधा सध्या सर्व पेड क्लॉड प्लॅन्सवर उपलब्ध झाली आहे.
Claude can now send emails in Gmail and manage files in Google Drive.— Claude (@claudeai) August 18, 2026
Ask Claude to reply to a thread, and it drafts and sends the response. You control when it needs your approval.
Connect Gmail or Google Drive from the connectors menu to try. Available on all paid plans. pic.twitter.com/cFZEjh3MgB
ईमेल पाठवणे आणि ड्राइव्ह फाइल व्यवस्थापनात नवीन सुविधा: क्लॉडचा गूगल वर्कस्पेस कनेक्टर गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळापासून उपलब्ध आहे. यापूर्वी ते मुख्यतः खातं व्यवस्थापनात मदत करत होतं. आता मात्र प्रथमच क्लॉडला AI-जनरेटेड संदेश थेट पाठवण्याची परवानगी मिळाली आहे. वापरकर्ते प्रॉम्प्ट देऊन क्लॉडला ईमेल ड्राफ्ट तयार करण्यास, उत्तर देण्यास किंवा फॉरवर्ड करण्यास सांगू शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, वापरकर्त्याला ईमेल पाठवण्यापूर्वी मंजुरी देण्याचा किंवा क्लॉडला थेट पाठवण्याची परवानगी देण्याचा पर्याय आहे. डीफॉल्ट सेटिंगनुसार प्रत्येक संदेशासाठी मंजुरी आवश्यक असते. मात्र टीम आणि एंटरप्राइझ प्लॅन्ससाठी अॅडमिनिस्ट्रेटर्स (ओनर्स) सदस्यांना प्रत्येक वेळी विचार न करता संदेश पाठवण्याची परवानगी देऊ शकतात.
प्रॉम्प्टद्वारे फाइल्स शेअर झालं सोपं : याशिवाय गूगल ड्राइव्ह एकत्रीकरणातही सुधारणा झाली आहे. आता प्रॉम्प्टद्वारे फाइल्स शेअर करणे, हलवणे किंवा डिलीट करणे शक्य आहे. येथेही डीफॉल्टनुसार प्रत्येक कृतीसाठी मंजुरी आवश्यक राहते. अँथ्रॉपिकनं स्पष्ट केलं आहे की ही सुविधा सर्व जीमेल कामे हाताळू शकत नाही. सध्याच्या मर्यादांनुसार वर्कस्पेस कनेक्टर थेट ईमेल अटॅचमेंट्स ऍक्सेस करू शकत नाही. खूप मोठ्या इनबॉक्स किंवा गुंतागुंतीच्या फिल्टर्ससोबत काम करताना अडचणी येऊ शकतात. तसंच क्लॉड ड्राइव्ह फाइल्समधील एम्बेडेड इमेजेस काढू शकत नाही. ही नवीन क्षमता उत्पादकता वाढवण्यास मदत करेल, मात्र वापरकर्त्यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मंजुरी प्रक्रिया काळजीपूर्वक वापरावी, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. अँथ्रॉपिकनं ही सुविधा सर्व पेड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध केली असल्यानं आता अधिक लोक AI च्या मदतीनं ईमेल आणि फाइल व्यवस्थापन करू शकतील.
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