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सिट्रोएन इलेक्ट्रिक कार eC3X लाँच ; BaaS ऑप्शनसह किंमत 6.89 लाख रुपयांपासून सुरु

सिट्रोएननं भारतात एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कार eC3X लाँच केली. BaaS ऑप्शनसह किंमत 6.89 लाख रुपयांपासून सुरू होते.

citroen eC3X electric car
सिट्रोएन इलेक्ट्रिक कार eC3X (citroen)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 4:17 PM IST

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मुंबई:सिट्रोएननं भारतीय बाजारात आपली नवीन एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कार Citroen eC3X लाँच केली आहे. बॅटरी-ऍज-अ-सर्व्हिस (BaaS) ऑप्शनसह ही कार 6.89 लाख रुपयांपासून उपलब्ध असून, पूर्ण किंमत 10.25 लाख रुपये आहे. तीचं बुकिंग सुरू झालं आहे.

स्टाइलिश डिझाइन आणि 320 किमी रेंज : फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रोएननं भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) Citroen eC3X लाँच केली आहे. ही कार एंट्री-लेव्हल EV म्हणून ओळखली जाणार असून, बॅटरी-ऍज-अ-सर्व्हिस (BaaS) ऑप्शनसह तिची एक्स-शोरूम किंमत केवळ 6.89 लाख रुपये आहे. यामध्ये बॅटरी सबस्क्रिप्शनसाठी प्रति किलोमीटर 2.26 रुपये खर्च येणार आहे. तर बॅटरीची पूर्ण किंमत देऊन कार घेण्यास इच्छुक ग्राहकांसाठी ती 10.25 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. या किंमतीत 'X' सॅफिक्ससह स्टाइलिंग बदल मिळतील. सध्या या कारचं बुकिंग सुरू झालं आहे. Citroen eC3X चं डिझाइन त्याच्या ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) मॉडेलसारखेच आहे. समोरच्या भागात LED डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs), फॉग लॅम्प्स आणि सिट्रोएनची सिग्नेचर ग्रिल दिसते. कार 15 इंचाच्या अलॉय व्हील्सवर येते आणि बॉडीवर प्रोटेक्टिव्ह क्लॅडिंग देण्यात आले आहे. ही कार सहा मोनोटोन कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे. यात Polar White, Steel Grey, Cosmo Blue, Perla Nera Black, Garnet Red आणि Deep Forest Green रंगाचा समावेश आहे.

कॅबिन आणि फीचर्स : कॅबिनमध्ये सिट्रोएननं “easy to use” डिझाइन दिलं आहे. डॅशबोर्ड इलेक्ट्रिक ब्लू डेकोरनं सजवलं आहे आणि सीट्स Tone Lama Leatherette अपहोल्स्ट्रीनं सुशोभित आहेत. कारमध्ये 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिला आहे, जो वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto सह सुसज्ज आहे.फीचर्सची यादी देखील खास आहे. वायरलेस मोबाइल चार्जर, Connected Car Technology 2.0, रिमोट अ‍ॅक्सेस फीचर्स, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM (इंटिरियर रिअर व्ह्यू मिरर) यासारखे फीचर्स स्टँडर्ड आहेत. याशिवाय ऑप्शनल JBL ऑडिओ सिस्टम आणि फ्रंट-रियर डॅशकॅम पॅकेज उपलब्ध आहे. सुरक्षेसाठी Citroen eC3X मध्ये सहा एअरबॅग्स, ABS with EBD, Isofix चाइल्ड सीट माउंट्स, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, हाय-स्पीड अलर्ट यासारख्या अनेक आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

परफॉर्मन्स आणि बॅटरी : ही कार 29.2kWh बॅटरी पॅकसह येते, जी एका चार्जिंगवर 320 किलोमीटरपर्यंत रेंज देते. इलेक्ट्रिक मोटर 57 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 143 Nm पीक टॉर्क उत्पन्न करते. DC फास्ट चार्जरनं 10 टक्के ते 80 टक्के चार्जिंगसाठी फक्त 57 मिनिटे लागतात. BaaS ऑप्शनमुळं ग्राहकांना बॅटरीची मोठी रक्कम एकदम भरावी लागणार नाही. प्रति किलोमीटर 2.26 रुपयांमध्ये बॅटरी सबस्क्रिप्शन घेता येईल, ज्यामुळं मासिक खर्च नियंत्रित राहील. पूर्ण बॅटरी खरेदी करणाऱ्यांना 'X' व्हर्जनमध्ये अतिरिक्त स्टाइलिंग अपडेट्स मिळतील.

भारतीय EV बाजारात वाढत्या स्पर्धेमध्ये सिट्रोएन eC3X परवडणारी किंमत, चांगली रेंज आणि आकर्षक फीचर्स घेऊन आली आहे. कंपनीला या मॉडेलद्वारे युवा आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना आकर्षित करण्याची आशा आहे.

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