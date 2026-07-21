सिट्रॉइन बॅसल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन भारतात लॉंच; किंमत 8.75 लाख रुपये
सिट्रॉइननं भारतात बॅसल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन लॉंच केलीय. 8.75 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही विशेष आवृत्ती प्रीमियम लेदरेट सीट्स आणि आधुनिक फीचर्ससह आरामदायक अनुभव देते.
Published : July 21, 2026 at 1:22 PM IST
मुंबई: फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रॉइननं आपल्या लोकप्रिय बॅसल्ट कूप-एसयूव्हीच्या नवीन ‘एक्स कम्फर्ट एडिशन’ची भारतात औपचारिक घोषणा केली आहे. एक्स-शोरूम किंमत 8.75 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही विशेष आवृत्ती, ग्राहकांना अधिक आरामदायी आणि प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. ही आवृत्ती एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशननंतर दुसरी आहे, ज्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.सिट्रॉइन कंपनीनं आपल्या ‘कम्फर्ट-लेड’ धोरणाला अधिक बळकट करत बॅसल्ट मॉडेलमध्येही प्रीमियम इंटिरियर आणि सोयीस्कर वैशिष्ट्यांवर विशेष भर दिला आहे. शहरी ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या एडिशनमुळं मध्यम किंमतीत उच्च दर्जाचा अनुभव मिळणार आहे.
कम्फर्ट एडिशन: बाह्य डिझाइनमध्ये फारसा बदल न करता कंपनीनं मुख्यतः केबिनवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट सीट्स आता कम्फर्ट एडिशनच्या सर्व व्हेरियंटमध्ये स्टँडर्ड म्हणून उपलब्ध आहेत. यामुळं केबिन अधिक श्रीमंत आणि अपमार्केट वाटतं. सिट्रॉइननं बॅसल्टला आरामदायक वाहन म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात हा बदल महत्त्वाचा ठरेल.बाहेरील देखावा जवळपास स्टँडर्ड मॉडेलसारखाच ठेवण्यात आला आहे. यात आकर्षक कूप-एसयूव्ही स्टाइल, मजबूत स्टँस आणि आधुनिक एलईडी लाइटिंग यांचा समावेश आहे. मात्र आतल्या बाजूला प्रीमियम फील देण्यासाठी लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सुधारित सीट कम्फर्ट आणि उच्च दर्जाचे मटेरियल वापरण्यात आलं आहे. फीचर्स आणि कम्फर्ट एएक्सएस पॅक्स : सिट्रॉइननं ग्राहकांना अधिक पर्याय देण्यासाठी कम्फर्ट एएक्सएस पॅक्स सादर केले आहेत. हे पॅक्स ग्राहकांच्या गरजेनुसार निवडता येतात. यात सोय, तंत्रज्ञान आणि स्टाइलिंग फीचर्सचा समावेश आहे.
JBL प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम :
- उत्कृष्ट ध्वनी अनुभव
- फ्रंट आणि केबिन डॅश कॅमेरा : प्रेडिक्टिव्ह सेफ्टी अलर्ट्ससह
- रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा
- वायरलेस चार्जर
- 10 इंचाचा अँड्रॉइड टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम
या वैशिष्ट्यांमुळं दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित होईल, विशेषतः शहरातील रहदारी आणि पार्किंगच्या समस्या लक्षात घेता. पॅक्सद्वारे ग्राहक आपल्या जीवनशैलीनुसार वाहन सानुकूलित करू शकतात.
बाजारातील स्थान आणि कंपनीची भूमिका : सिट्रॉइनचा दावा आहे की बॅसल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन हे त्या ग्राहकांसाठी आहे ज्यांना जास्त किंमत न देता प्रीमियम अनुभव हवा आहे. स्टेलँटिस इंडियाचे बिझनेस हेड आणि डायरेक्टर कुमार प्रियेश यांनी सांगितलं की, “एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशनला मिळालेल्या उत्साहवर्धक प्रतिसादानंतर आम्ही बॅसल्टमध्येही हेच कम्फर्ट-लेड दृष्टिकोन आणत आहोत. फॅक्टरी-फिटेड प्रीमियम इंटिरियर आणि क्युरेटेड पॅक्सद्वारे आम्ही ग्राहकांना सुविधा, तंत्रज्ञान आणि वैयक्तिकरणाची संधी देत आहोत.” भारतीय बाजारात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आणि कूप-एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा प्रखर आहे. या नवीन एडिशनमुळं सिट्रॉइनची बाजारातील उपस्थिती मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे. आराम, सुरक्षा आणि स्टाइल यांचा समन्वय साधणारे हे वाहन युवा आणि कुटुंबीय ग्राहकांना आकर्षित करेल. बॅसल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशनची उपलब्धता आणि पूर्ण किंमत यादी लवकरच जाहीर होईल. अधिक माहितीसाठी सिट्रॉइनच्या अधिकृत डीलरशी संपर्क साधावा.
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