सिट्रोएन इंडियानं लॉंच केलं C3 Aircross चं नवं 5 सीटर मॅक्स व्हेरिएंट आणि C3 चं लाइव्ह (O) ट्रिम
सिट्रोएन इंडियानं C3 हॅचबॅकसाठी नवं लाइव्ह (O) ट्रिम आणि Aircross SUV साठी टॉप मॅक्स टर्बोचं 5-सीटर व्हेरिएंट लॉन्च केलं आहे.
Published : January 24, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई : सिट्रोएन इंडियानं आपल्या लोकप्रिय C3 हॅचबॅक आणि Aircross SUV साठी प्रत्येकी एक नवं व्हेरिएंट लॉंच केलं आहे. C3 साठी नवं लाइव्ह (O) ट्रिम आलं असून, ते काही वैशिष्ट्ये कमी करून अधिक आकर्षक किंमतीत उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. तर Aircross च्या टॉप-स्पेक मॅक्स टर्बो व्हेरिएंटमध्ये आता 5-सीटर लेआउटचा पर्याय जोडला आहे. दोन्ही कारांच्या मेकॅनिकल्स आणि डिझाइनमध्ये कोणताही बदल नाही. विशेष बाब म्हणजे, या नव्या व्हेरिएंट्सची निर्मिती फक्त ग्राहकांच्या बुकिंगनंतरच केली जाईल, म्हणजे 'मेड-टू-ऑर्डर' धोरण अवलंबलं जाणार आहे.
किंमती (एक्स-शोरूम)
- सिट्रोएन Aircross : मॅक्स टर्बो 5 -सीटर (नवीन) : 12.41 लाख
- मॅक्स टर्बो 7-सीटर : 12. 80 लाख, फरक : 39,000 स्वस्त (5-सीटर)
दोन्ही मॅक्स टर्बो व्हेरिएंट्समध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स आहे. 7-सीटरमध्ये उपलब्ध असलेला 6-स्पीड ऑटोमॅटिक पर्याय 5-सीटरमध्ये येणार की नाही, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
सिट्रोएन C3
- लाइव्ह : 4.95 लाख
- लाइव्ह (O) (नवीन) : 5.49 लाख
- फील : 5.85 लाख
लाइव्ह (O) ट्रिम बेस लाइव्हपेक्षा 54,000 महाग आहे, पण फील ट्रिमपेक्षा 36,000 रुपयांनी स्वस्त आहे.
Aircross मॅक्स टर्बो 5-सीटरमध्ये काय नवीन?
यापूर्वी 5-सीटर लेआउट फक्त You आणि Plus या खालच्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध होतं. आता तो टॉप-स्पेक मॅक्स टर्बोमध्येही आला आहे. थर्ड रो काढून टाकल्यामुळं दुसऱ्या रांगेत लेग रूम थोडी वाढली आहे आणि बूट स्पेसही मोठा झाली आहे. याशिवाय रियर सेंटर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स आणि 3-स्टेप सीट रिक्लाइन सुविधा जोडण्यात आली आहे. इतर वैशिष्ट्ये 7-सीटर मॅक्स टर्बोसारखीच आहेत.
रंग पर्याय
5-सीटर फक्त तीन मोनोटोन शेड्समध्ये – पोलार व्हाइट, डीप फॉरेस्ट ग्रीन आणि पर्ला नेरा ब्लॅक, तर 7-सीटरमध्ये कोस्मो ब्लू, गार्नेट रेड, स्टील ग्रे आणि पोलार व्हाइट असे अधिक पर्याय आहेत. ड्युअल-टोन पर्याय फक्त 7-सीटरमध्ये मिळतात.
C3 लाइव्ह (O) मध्ये काय विशेष?
हे नवे मिड-लेव्हल ट्रिम चांगल्या पॅकेजिंगसह आलं आहे. यात लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री आहे, जी इतर कोणत्याही ट्रिममध्ये नाही. 10.1 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम (Android Auto आणि Apple CarPlay सह), 4-स्पीकर ऑडिओ, रियरव्यू कॅमेरा आणि फॉग लॅम्प्स (जे सामान्यतः टॉप Shine मध्येच मिळतात) यासारखी वैशिष्ट्ये जोडली आहेत. याशिवाय फुल व्हील कव्हर्स आणि बॉडी साइड क्लॅडिंगवर क्रोम इन्सर्ट्स आहेत.
रंग पर्याय
फक्त पर्ला नेरा ब्लॅक. इतर C3 व्हेरिएंट्समध्ये पोलार व्हाइट, स्टील ग्रे, कोस्मो ब्लू आणि गार्नेट रेड असे चार मोनोटोन पर्याय आहेत.
पॉवरट्रेन पर्याय
- दोन्ही कारांमध्ये समान इंजिन पर्याय आहेत:
- 1.2 लिटर नॅचुरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल : 82 PS, 115 Nm, 5-स्पीड MT
- 1.2 लिटर टर्बो-पेट्रोल : 110 PS, 205 Nm पर्यंत, 6-स्पीड MT किंवा 6-स्पीड AT
या नव्या व्हेरिएंट्समुळं सिट्रोएनची रेंज अधिक लवचिक आणि ग्राहकाभिमुख झाली आहे. विशेषतः बजेट सेगमेंटमध्ये C3 लाइव्ह (O) आणि प्रीमियम SUV सेगमेंटमध्ये Aircross चा 5-सीटर पर्याय ग्राहकांना आकर्षित करेल.
