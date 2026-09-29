चिरंतन देसाई मेटा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व करणार; थेट झुकरबर्ग यांना रिपोर्ट करतील
मेटाने आपल्या एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म विभागाचे नेतृत्व करण्यासाठी चिरंतन देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. मोंगोडीबीचे (MongoDB) माजी सीईओ असलेले देसाई, थेट मार्क झुकरबर्ग यांना रिपोर्ट करतील.
Published : September 29, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई: मेटानं आपले एआय मॉडेल्स, एजंट्स आणि टूल्स व्यावसायिक उद्योगांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवीन ‘मेटा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म’ स्थापन केला आहे. या प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व करण्यासाठी चिरंतन देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देसाई यांनी यापूर्वी डेटाबेस सॉफ्टवेअर कंपनी मोंगोडीबीचे सीईओ म्हणून काम केलं होतं, हे पद त्यांनी एका वर्षापेक्षा कमी काळ भूषवलं होतं. मेटानं स्पष्ट केलं की, या नवीन पदावर देसाई थेट मार्क झुकरबर्ग यांना रिपोर्ट करतील.
‘म्यूज’ एआय एजंटच्या लॉंचिगनंतर नियुक्ती: मेटाच्या वैयक्तिक एआय एजंट, ‘म्यूज’च्या लॉंचिगनंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ही नियुक्ती झाली आहे. रॉयटर्सच्या मते, म्यूजनं लॉंच झाल्यानंतर ॲपल आणि अँड्रॉइड ॲप स्टोअर्सवर वेगानं लोकप्रियता मिळवली. देसाई यांची नियुक्ती महत्त्वपूर्ण आहे कारण, ते पारंपरिक ग्राहक-इंटरनेट पार्श्वभूमीतून आलेले नाहीत; त्यांची कारकीर्द प्रामुख्यानं एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, सायबर सुरक्षा, एआय, उत्पादन विकास आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये घडली आहे. हीच क्षेत्रे आता मेटा व्यावसायिक एंटरप्राइझ सेवांमध्ये रूपांतरित करण्याचे ध्येय आहे.
चिरंतन देसाई कोण आहेत? : चिरंतन देसाई हे भारतीय वंशाचे असून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीचा बहुतांश काळ अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योगात घालवला आहे. त्यांनी इलिनॉय अर्बाना-शाम्पेन विद्यापीठात शिक्षण घेतलं आणि नंतर त्याच संस्थेकडून त्यांना 'डिस्टिंग्विश्ड एलुम्नाई अचिव्हमेंट अवॉर्ड' मिळाला. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी ईएमसी, सर्व्हिसनाऊ, क्लाउडफ्लेअर आणि मोंगोडीबी यांसारख्या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम केलं असून एंटरप्राइझ तंत्रज्ञानाच्या विविध पैलूंमध्ये अनुभव मिळवला आहे.
Today we are starting Meta Enterprise Platform to help businesses use AI to grow and transform in new ways, and Chirantan " cj" desai will join meta as chief enterprise platform officer. https://t.co/8VjGBu2WFK— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 28, 2026
सर्व्हिसनाऊ आणि मोंगोडीबीमधील अनुभव: सर्व्हिसनाऊमध्ये, देसाई यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये उत्पादन, प्लॅटफॉर्म, एआय, डिझाइन, अभियांत्रिकी, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्राहक यश यासह अनेक क्षेत्रांचा समावेश होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ते देव इट्टीचेरिया यांच्यानंतर मोंगोडीबीचे अध्यक्ष आणि सीईओ बनले. हा अनुभव आता मेटासाठी मौल्यवान ठरेल.
मेटा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्मवरील जबाबदाऱ्या: मेटा ‘मेटा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म’ विकसित करत आहे, ज्याला झुकरबर्गनं व्यवसायाचा एक नवीन प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून वर्णन केलं आहे. मेटाच्या प्रचंड एआय आणि पायाभूत सुविधा क्षमतांना अशा उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करण्याची जबाबदारी देसाई यांच्यावर असेल, जी कंपन्या खरेदी करून वापरू शकतील. म्यूज एआय व्यतिरिक्त, या प्लॅटफॉर्ममध्ये मेटा बिझनेस एजंट आणि इतर कोडिंग साधनांचा समावेश आहे. झुकरबर्ग यांनी नमूद केलं की, देसाई यांच्याकडे फुल-स्टॅक सॉफ्टवेअर, एआय, पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक ॲप्लिकेशन्स आणि सुरक्षा या क्षेत्रांतील व्यापक अनुभव, तसंच एक विस्तृत एंटरप्राइझ नेटवर्क आहे.
मेटासाठी एक नवीन दिशा: ही नियुक्ती मेटासाठी एंटरप्राइझ क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पारंपरिक सोशल मीडिया आणि ग्राहक-केंद्रित कार्यांच्या पलीकडे जाऊन, कंपनी आता व्यावसायिक ग्राहकांना एआय-चालित उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देत आहे. देसाई यांचा एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर आणि पायाभूत सुविधांमधील व्यापक अनुभव या नवीन उपक्रमांना मार्गदर्शन करेल, अशी अपेक्षा आहे. मेटा आपल्या एआय क्षमतांना व्यवसायांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्याच्या प्रयत्नांना वेगानं पुढं नेत आहे.
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